生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

體育生說不！學姐受教練指示圍毆霸凌　要她睡地板

許詩穎說，因為知道韌帶重建手術有多痛，所以更不希望籃球隊同學被教練操到韌帶斷掉。

▲許詩穎說，因為知道韌帶重建手術有多痛，所以更不希望籃球隊同學被教練操到韌帶斷掉。

圖文／鏡週刊

調查報告中，學生戊說：「我之前也有被教練罰跪一整晚。」「當我們比賽沒打好，沒做到教練的要求，教練就會塞襪子到我們嘴巴裡。」「教練曾經把我的頭壓到馬桶裡然後沖水，因為我球打不好，這件事發生在教練房間，當時有隊長在旁邊看。」「我之前也有被罰一整天不能吃東西，原因也是球打不好，大家都知道這件事。許詩穎也有被罰過整天不能吃東西。」

假日教練不在宿舍，但不代表不用跪。教練會要求學姐們監視她，確保她繼續罰跪，又打電話給學姐，要許詩穎跳繩，是二迴旋2千下。「我跳了2小時才完成，然後就被罵，教練打電話過來說：『跳這麼久是什麼意思？妳是想等我回去揍死妳嗎？』」許詩穎回憶，到星期天晚上，才終於不用跪，但她不能睡在宿舍的床上，「學姐說我不配睡床，只能睡地板。」學姐們也像教練那樣打她。

許詩穎左腳的手術疤痕。穎提供）

▲許詩穎左腳的手術疤痕。（圖／許詩穎提供）

許詩穎在南英商工宿舍被教練打到大腿瘀青。（許詩穎提供）

▲許詩穎在南英商工宿舍被教練打到大腿瘀青。（圖／許詩穎提供）

「每一個人都要輪流監視我。」許詩穎說，有4位學姐不只一次毆打她，有2位是依教練指示，「教練說：『妳們可以不動手，等一下妳們就是一起被打。』然後她們逼不得已。」另二位則是私底下對她動手。她也曾經被4位學姐一起圍毆過。

調查報告中，學生辛說：「教練是叫我有時候用拳頭打她（許詩穎），不只一次…我們有在教練的指使下打過她，己生有，庚生有，都是在教練房間打她的，因為如果我們當下不打她的話，教練打她可能會更嚴重，會更慘。」

許詩穎說，她受罰，也常連帶讓其他隊員受罰，「變成學姐也要一起被打，然後學姐們公幹我，說我說謊，說我對不起她們，我變成一個罪犯被大家審問。」這些經歷，她說了許多次，看我露出不可置信的眼神，她氣憤地說：「大家都會檢討受害者，問我：『妳到底犯了什麼錯？』我自己都不知道犯了什麼錯，請問我要怎麼回答？」

十字韌帶重建手術後，許詩穎必須不斷復健。（許詩穎提供）

▲十字韌帶重建手術後,許詩穎必須不斷復健。（圖／許詩穎提供）

一位長期處理體育班霸凌案件的調查委員阿之（化名）分析：「體育班的權力集中在教練，又有學長學弟制，觀念是扭曲的，類似軍教片與幫派文化，體育班學生從國小到高中職，因為比賽訓練，懂得服從，不合理的訓練當磨練，服膺於教練的價值觀。許詩穎不曾讀過體育班，她是一個正常人進入了體育班的扭曲環境，她有正常人的反抗，但教練與同學們不會理解，只會覺得這個人怎麼講不聽。」阿之提醒，要注意行為複製，曾被教練以暴力對待的學生，「長大後成為教練，也可能會用暴力對待學生。」

敢告狀父母　找黑道綁架

我們請許詩穎上網了解「史丹佛監獄實驗」。該實驗是著名心理學研究，透過受試者扮演獄警、囚犯，模擬監獄的權力不對等，探討人是怎麼受環境影響。許詩穎說：「我覺得教練像實驗策畫者，學姐像獄警，囚犯像我。」「學姐接受教練的指示或暗示，她們會被教練威脅，或因壓力，然後用教練的方式來對我。這跟實驗流程很像。」「獄警在不能毆打的前提去管理囚犯，他們會製造謊言，然後莫名其妙懲罰、突然侮辱人，這也跟我們球隊很像。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


464 3 5254 損失金額(元)

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

許詩穎在台北長大，小時候父母離婚，撫養權歸爸爸。她跟爸爸相處很少，大多時候與阿公同住，跟阿公較親，媽媽則是假日就來陪她。選擇讀南英商工體育班，是因為喜歡打籃球，想挑戰打比賽、靠體育成績上大學，未來當空軍。

