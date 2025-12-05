　
小紅書2年涉詐1706件！他傻眼「FB僅30天就涉詐5萬件」：怎不封？

▲▼小紅書App。（圖／記者吳立言攝）

▲小紅書。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

內政部與刑事局4日宣布，由於小紅書資安檢測不合格，加上2年內涉詐騙1706件、金額超過2億元，即日起對小紅書封鎖一年。不過，有網友表示，政府說要打詐，可是小紅書從113年至今，詐騙件數才1706件，FB光是30天就涉詐超過5萬件，「封小紅書是要幹嘛？」貼文掀起網友討論。

有網友在PTT發文，「禁小紅書用意到底是什麼？」政府宣稱封鎖平台是為了打詐，但根據公開數據，113年以來小紅書僅通報約1706件詐騙案件，涉案金額約2億多元，不過台灣兩年來詐騙損失高達7、80億元，小紅書佔比相當低，「300萬用戶才不到2000人被騙，為了這2000人封鎖整個平台，這到底在幹嘛？」

貼文曝光，底下網友紛紛熱議，「就言論管制，詐騙只是藉口」、「詐騙最大量的不敢禁」、「臉書被騙的不知道是小紅書的幾倍」、「被詐騙的中老年人哪會用這個」、「先拔草測風向」、「FB僅在30天內就涉詐5萬餘筆，怎麼不封？臉書詐騙嚴重程度遠遠高於小紅書，說打詐根本是在打假球吧。」

▲▼網路詐騙愛用平台 臉書30天破5萬則通報 Threads排第二。（圖／網路詐騙通報查詢網）

▲詐騙媒介比例前8名。（圖／網路詐騙通報查詢網）

根據數發部的「網路詐騙通報查詢網」統計，截至4日晚間11點，過去30天通報疑似詐騙訊息總數共有78638則，其中確認是詐騙訊息為28595則，占36.36%，確認是高風險訊息為11952則（15.20%），確認非詐騙訊息為19,122（24.32%）。

至於詐騙媒介的比例，從多至少分別是Facebook有52128件、Threads有10378件、Instagram有7342件、Meta 廣告聯播網有5432件、Meta Msg有4633件、Line有977件、Google有290件、Tiktok有285件。這次被封的小紅書沒有在榜上。

12/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小紅書2年涉詐1706件！他傻眼「FB僅30天就涉詐5萬件」：怎不封？

小紅書2年涉詐1706件！他傻眼「FB僅30天就涉詐5萬件」：怎不封？

內政部為打詐封鎖小紅書挨轟　綠議員：那就不要靠北政府不做事

內政部為打詐封鎖小紅書挨轟　綠議員：那就不要靠北政府不做事

內政部4日以防詐與資安疑慮為由，無預警宣布對中國社群平台「小紅書」實施封鎖1年，此舉遭到藍白陣營猛轟。對此，民進黨新北市議員林秉宥4日表示，Line在台灣大規模擴張時就與政府合作、Meta在台灣有辦公室跟數發部有聯繫窗口，只有小紅書不讀不回，幫小紅書說項的人，被詐騙真的死好而已，反政府反到智商都不要，自己要選擇毀滅，那也拜託不要靠北人家不幫忙，政府不做事。

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

小紅書遭封一年！　藍委轟「打詐抓錯方向」預言：下個是淘寶

小紅書遭封一年！　藍委轟「打詐抓錯方向」預言：下個是淘寶

賴政府突禁小紅書　許甫酸：只許州官印橘書、不許百姓看紅書

賴政府突禁小紅書　許甫酸：只許州官印橘書、不許百姓看紅書

FB、LINE也該封！投資網紅轟「明年用選票教訓你們」

FB、LINE也該封！投資網紅轟「明年用選票教訓你們」

小紅書資安封鎖詐騙案件網友討論內政部

