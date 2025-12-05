小紅書2年涉詐1706件！他傻眼「FB僅30天就涉詐5萬件」：怎不封？

▲小紅書。（圖／資料照）



內政部與刑事局4日宣布，由於小紅書資安檢測不合格，加上2年內涉詐騙1706件、金額超過2億元，即日起對小紅書封鎖一年。不過，有網友表示，政府說要打詐，可是小紅書從113年至今，詐騙件數才1706件，FB光是30天就涉詐超過5萬件，「封小紅書是要幹嘛？」貼文掀起網友討論。

有網友在PTT發文，「禁小紅書用意到底是什麼？」政府宣稱封鎖平台是為了打詐，但根據公開數據，113年以來小紅書僅通報約1706件詐騙案件，涉案金額約2億多元，不過台灣兩年來詐騙損失高達7、80億元，小紅書佔比相當低，「300萬用戶才不到2000人被騙，為了這2000人封鎖整個平台，這到底在幹嘛？」

貼文曝光，底下網友紛紛熱議，「就言論管制，詐騙只是藉口」、「詐騙最大量的不敢禁」、「臉書被騙的不知道是小紅書的幾倍」、「被詐騙的中老年人哪會用這個」、「先拔草測風向」、「FB僅在30天內就涉詐5萬餘筆，怎麼不封？臉書詐騙嚴重程度遠遠高於小紅書，說打詐根本是在打假球吧。」

根據數發部的「網路詐騙通報查詢網」統計，截至4日晚間11點，過去30天通報疑似詐騙訊息總數共有78638則，其中確認是詐騙訊息為28595則，占36.36%，確認是高風險訊息為11952則（15.20%），確認非詐騙訊息為19,122（24.32%）。

至於詐騙媒介的比例，從多至少分別是Facebook有52128件、Threads有10378件、Instagram有7342件、Meta 廣告聯播網有5432件、Meta Msg有4633件、Line有977件、Google有290件、Tiktok有285件。這次被封的小紅書沒有在榜上。