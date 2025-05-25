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副市長親戚被騙3500萬　她揭律師事務所藏貓膩

Ｌ小姐去年６月接獲詐騙集團來電，被告知因涉及詐欺與冒名租屋等案件被通緝。(示意圖，photoAC。)

▲Ｌ小姐去年６月接獲詐騙集團來電，被告知因涉及詐欺與冒名租屋等案件被通緝。(示意圖，photoAC。)

圖文／鏡週刊

桃園市副市長王明鉅親戚王婦遭詐騙集團以「假檢警辦案」手法詐騙，檢警追查王婦委任的陳姓律師竟是詐騙集團同夥，不僅回報王婦狀況，供詐欺集團繼續耍詐，甚至遊說王婦拿出房產抵押，前後詐騙共3500萬元。本刊近日接獲被同樣手法詐騙的Ｌ小姐投訴，她指控陳姓律師任職的事務所問題很大，去年她被詐團騙近2000萬，詐團找來替她辦理抵押房產的代書與陳姓律師都在同一辦公室上班，質疑事務所與詐團勾結，現已報警處理。

「代書跟詐團勾結的律師，都在同一間辦公室上班，哪有這麼巧的事！」Ｌ小姐透露，去年６月她接獲詐騙集團謊稱是銀行行員來電，告訴她被盜領50萬元，已涉及詐欺與冒名租屋等案件，隨時會被通緝，接著要Ｌ小姐聯絡負責調查的方姓檢察官及二名員警處理，Ｌ小姐不敢大意聽話照辦，沒想到現在名下二房產即將皆被查封，還背一屁股爛債。

詐團以Ｌ小姐遭人冒名租屋、洗錢被通緝為由，二度要她交鉅額具保保證金。（讀者提供）

▲詐團以Ｌ小姐遭人冒名租屋、洗錢被通緝為由，二度要她交鉅額具保保證金。（讀者提供）

Ｌ小姐:「行員通知我儘快到板橋分局到案說明，我趕不及於是依照對方留給我的電話去電報案，一名自稱是警察焦姓男子告訴我因為涉及的案子很多，我已經被通緝，於是將電話轉給另一名方姓檢察官，檢察官要我交待金流，還找一個金管會的專員來我家收走提款卡、存摺跟印鑑，還警告我不能跟家人討論，否則涉及串供，我家裡有90歲老母，擔心她受到刺激，只好聽話照辦。」

後來，Ｌ小姐發現存款被領光，詐團先安撫她三個月後就能將錢領回，接著又說因為她遭人冒名租屋、洗錢被通緝，要交具保保證金1000萬元，Ｌ小姐現金不足，詐團讓她拿房產貸款，佯稱是檢察官的方男介紹「貸款小幫手」Ａ男協助，在去年8月她與詐團一行人前往地政事務所辦理抵押設定，向一名邱姓男子借款800萬元。Ｌ小姐借到錢後全數上繳，卻迎來另一個惡夢。


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