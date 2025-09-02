　
社會 社會焦點 保障人權

桃園副市長親戚被設局！遭詐團騙走1500萬　仲介、掮客判決出爐

▲桃園市副市長王明鉅家人遭詐騙1500萬，王明鉅回應了。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園市副市長王明鉅的親戚遭詐團詐騙1500萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園地檢署日前偵辦以蕭姓男子為首的詐騙集團案件時，發現詐騙集團偽裝成假檢警向桃園市副市長王明鉅的親戚行騙，他們立刻通報並請王明鉅的親戚報警，然而王家親戚卻向詐團求助，聘請來打官司的律師也是詐團的臥底，導致王家親戚再被騙取1500萬。桃園地院先行宣判，法院針對部分先行宣判，蕭男、潘姓仲介、陳姓掮客、吳姓掮客，分別依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年、1年、6月、6月，其餘仍在審理中。

桃園地檢署檢方調查發現，以蕭男為首的詐騙集團2024年1月打電話給王明鉅的親戚，聲稱其個資、銀行帳戶遭人盜用，且事件涉及洗錢，須配合調查，否則恐將牽連子女，王家親戚聽聞後嚇得立刻配合，除了加入假檢警的LINE帳號外，還拿出名下的房產去借貸，再將現金交給偽裝檢方的詐騙集團。

不過詐團在詐騙的過程中發生意外，警方2024年3月在彰化抓到詐團的車手，調查後才發現其中一名受害者竟是王明鉅的親戚，因此趕緊打電話給王家親戚，告知王家親戚趕緊報案，然而王家親戚卻比較相信詐團偽裝的檢察官，甚至聯繫詐團詢問該如何處理。

詐團知情後不但沒有中止詐騙，反而介紹王家親戚聘請一名陳姓律師，而陳姓律師也是詐團的臥底，經律師的話術安撫後，詐騙行動得以繼續實施，律師還不斷通報王家的情況，讓詐團可以隨時調整因應，在王家抵押房地產取得3000萬元後，詐團立刻安排車手取錢，先後取走1500萬元，直到王家驚覺有異報警，全案才因此曝光。

桃園地院指出，陳姓掮客犯罪所得33.9萬元，給付50萬8500元賠償王家親戚成立調解，潘姓仲介、陳姓掮客2人犯後均就所涉犯行坦承不諱完成調解，依犯三人以上共同詐欺取財罪，分別判處有期徒刑1年、緩刑4年及6月；蕭男與另一名吳姓掮客，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，各處有期徒刑1年及有期徒刑6月，併科罰金15萬元，其餘還在審理中。

09/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

桃園詐騙桃園地檢署假檢警王明鉅詐騙案

