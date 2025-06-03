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健走、瑜珈、自行車運動觀光　桃園推「霄裡好風光，運動樂悠遊」

▲桃園市副市長王明鉅今天在「霄裡好風光，運動樂悠遊！」啟動記者會上致詞。（圖／市府體育局提供）

▲桃園市副市長王明鉅今天在「霄裡好風光，運動樂悠遊！」啟動記者會上致詞。（圖／市府體育局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市境內擁有國內屬一屬二熱門運動休閒旅遊景點，具有「運動觀光」發展潛力，桃園市政府體育局今（2）日舉辦「霄裡好風光，運動樂悠遊！」運動觀光遊程，副市長王明鉅表示，市府致力於打造友善運動環境及推廣運動科技應用，以吸引遊客到桃園觀光旅遊消費，體育局以運動觀光為主軸結合桃園霄裡特殊歷史文化背景，推出特色運動觀光系列遊程，鼓勵市民及外地遊客觀光休閒，促成桃園成為「運動觀光大市」。

▲桃園市體育局今天舉辦「霄裡好風光，運動樂悠遊！」啟動記者會，副市長王明鉅（左中）與市議員楊朝偉（左二）、許家睿、段樹文（右二）與體育局長許燕輝（右一）等人騎乘自行車登台。（圖／市府體育局提供）

▲桃園市體育局今天舉辦「霄裡好風光，運動樂悠遊！」啟動記者會，副市長王明鉅（左中）與市議員楊朝偉（左二）、許家睿、段樹文（右二）與體育局長許彥輝（右一）等人騎乘自行車登台。（圖／市府體育局提供）

這項由市府體育局首度規劃辦理「霄裡好風光，運動樂悠遊！」，今天下午 1時許在八德區天公廟霄裡玉元宮前廣場舉辦運動觀光遊程啟動記者會，副市長王明鉅指出，市府整合霄裡及週邊地區的運動與觀光資源，如玉元宮、石母娘娘浣衣池、忠貞新村文化園區及海螺文化館等，並結合健走、瑜珈、自行車等運動融入文化體驗與生態旅遊行程，推出四大免費遊程：「風光美景追風行」、「擁抱自然健走趣」、「森林瑜伽伸展體驗」、「2日遊：健走+自行車+戶外冒險」，提供遊客在運動同時，能深入體驗桃園熱門景點魅力，只需透過線上網站報名可免費參與套裝遊程，總計提供740位名額，預計今天下午4時許開放報名。

▲桃園市副市長王明鉅等人今天在「霄裡好風光，運動樂悠遊！」啟動記者會大合照。（圖／市府體育局提供）

▲桃園市副市長王明鉅等人今天在「霄裡好風光，運動樂悠遊！」啟動記者會大合照。（圖／市府體育局提供）

體育局局長許彥輝提及，這次計畫更攜手H2U永悅健康x健行筆記App，結合數位科技為觀光遊程增添趣味性，讓民眾在體驗運動觀光遊程中，還能打開App在景點蒐集數位勳章，完成相關線上任務，即可參與抽獎活動，另外只要分享上傳遊程心得或相簿就各能夠分別參與不同抽獎活動，提供獎品總值10萬元獎品，激發民眾可以更有動力，讓大家一起來桃園動起來，透過數位應用及獎勵機制，共同為地方運動觀光注入新活力，串聯在地特色商家、觀光工廠，帶動地方經濟，打造健康運動與觀光消費雙贏局面。

體育局強調，「霄裡好風光，運動樂悠遊」不僅是趟觀光旅程，更是種運動生活態度實踐，邀請國人朋友來桃園運動觀光，即日起至今年9月30日（額滿為止）皆可至活動網站上報名，只要達成指定任務即有機會獲得大獎，快來遨遊霄裡，抽獎拿好禮！更多活動詳情與報名方式，請關注桃園市政府體育局官網與官方社群平台。活動網站：https://tysportstourism.com/。

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