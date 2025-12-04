鯛魚排「驗出禁藥」證實是烏龍　養殖戶氣炸要高雄負責

<br>

記者游瓊華、趙蔡州／雲林報導

高雄市衛生局日前通報，在全聯販售的鯛魚片中檢出禁藥「恩氟喹啉羧酸」，引發消費者高度關注，不料事件近日發生大翻轉，衛生局經內部調查，發現是電腦設定錯誤，才導致檢驗不合格。對此，受事件波及的養殖戶許姓男子也直呼，真的很生氣，希望市府要盡力替他們澄清。

高雄市衛生局驗出含禁藥的鯛魚片來自雲林縣，且同一批魚貨均由單一養殖場供應，並由口湖漁類生產合作社加工後專供全聯銷售，總計有1萬3793片。針對禁藥事件，合作社委託第三方機構SGS進行檢驗，結果顯示魚貨未檢出藥物殘留，但高雄市衛生局3日仍強調，兩方檢測樣本不同，爭議持續擴大。

▲鯛魚排驗出禁藥事件4日證實是烏龍事件。（圖／記者游瓊華翻攝）

不料事件4日卻出現大逆轉，高雄市衛生局4日召開記者會道歉，表示經內部調查後，發現是儀器針對「恩氟喹啉羧酸」的設定條件遭更改，導致設定值被放大10倍，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」，全案已送司法調查，將追究相關人員責任，也向漁民、合作社、全聯及消費者致歉，承諾會跟業者協商，賠償損失。

受事件波及的養殖戶許姓男子知情後也相當憤怒，直言事件已造成消費者對鯛魚的信心受損，除了會求償外，也希望高雄衛生局要盡力替他們澄清。雲林縣農業處長魏勝德也強調，將盡力替業者挽回商譽，若業者想要追討相關賠償，將請縣內消保官提供一切必要協助。