體育生說不！教練恐嚇退隊就找黑道斷手指

▲許詩穎（中）去國小陪小朋友打籃球，她說因為經歷籃球隊的遭遇，所以說話都很注意不要貶低人。

許詩穎在台北長大，小時候父母離婚，撫養權歸爸爸。她跟爸爸相處很少，大多時候與阿公同住，跟阿公較親，媽媽則是假日就來陪她。選擇讀南英商工體育班，是因為喜歡打籃球，想挑戰打比賽、靠體育成績上大學，未來當空軍。

她在2022年6月19日入籃球隊，經過暑假的訓練，一年級才剛開學，她就壓力大到看見教練就胃痛，想退隊。「心裡已經在逃避訓練，我想逃離，但是我又被控管。」壓力過大，她曾經連續4個月沒月經，感覺身體撐不下去，但教練不允許退隊。「教練一直跟我父母講我品行超差，訓練超差，所以他們跟我說：『妳自己選的路，為什麼妳不把訓練做好？就3年而已。』那時心裡覺得很絕望。」

她說爸爸完全相信教練的說法，而媽媽意識到她在求救，開始質疑教練。許詩穎說，教練甚至不准她將情況告訴媽媽，還恐嚇她，「教練說她認識黑道，會叫黑道斷媽媽手指，割媽媽舌頭，把媽媽綁架。」

調查報告中，學生丙說：「那時候我在偷聽…那時候許詩穎在教練的房間裡，我聽到，敢把這件事情告訴別人的話，妳就完蛋了。」

許詩穎的媽媽告訴我們：「我是把她偷出來的。」因為撫養權在爸爸，爸爸認為許詩穎品性差，是教練幫忙管教，反對退隊。2023年7月，媽媽到宿舍找教練談，教練堅不放人，媽媽畏懼教練真的認識黑道，便假借帶許詩穎去吃飯，宿舍行李也沒收，母女倆逃難般離開，之後到警察局報案，警察只通知婦聯隊，沒開報案三聯單，無助的她們也不知如何是好。回台北後，許詩穎從高職一年級讀起，做十字韌帶重建手術、看心理醫生、復健。媽媽說，許詩穎除了身體的傷，心理也受創嚴重，有PTSD（創傷壓力症候群）、憂鬱症。

為了救學姐 決定站出來

坐在青年公園籃球場旁的公園椅上，許詩穎說，回台北後的那段時間她很想自殺，「我覺得世界沒什麼意義。」直到她收到小C的求救訊息。小C是跟她同時進入籃球隊的同學，透過IG傳訊息給她，因為怕教練發現，發出後等她看過就收回。許詩穎回想那段訊息：「小C說：『拜託救我，我現在十字韌帶受損，膝蓋痛到不行，教練還要我去比賽，學姐小B也被罰得很嚴重。每天都被塞襪子，被教練打。』」小B是籃球隊中，唯一讓許詩穎感覺善良的學姐，小B常跟她一起受罰。

許詩穎剛進入籃球隊時，學姐們聊天的話題，「都是大家怎麼被教練處罰，學姐小A是最常被罰的人。」小A曾是籃球隊中被其他人霸凌的主要對象。許詩穎認為，自己的入隊，取代小A被主要霸凌的位置，而當她退隊後，「小B瘋狂被教練罰，取代了我的位置。」

「媽媽給我一個觀念：『今天教練都把妳弄到想去死了，妳為什麼要選擇自己先去死？然後讓教練去傷害別人。』所以我不想死了，我想要救學姐小B，我覺得沒有人站出來，這件事情就永遠被蒙在鼓裡。」許詩穎說。

母女二人決定申訴、提告。根據調查報告，雖然教練否認，但許詩穎訴說的經歷，大多有目擊者，在調查委員訪談下，更進一步發現有4位學生遭教練霸凌。南英商工女籃隊因此解散，教練劉秀媓於2025年7月依強制罪一審判刑5個月。

許詩穎還是很喜歡籃球，一有空，她就到青年公園打籃球認識球友，還跟一位籃球教練到國小帶活動。她說學姐小B畢業後從軍，小C則是高中休學去工作了。許詩穎現在高職三年級，剛考完模擬考，正準備考大學。她曾經夢想當空軍，但因身體的傷，已無法從軍，她告訴我們，目前沒有夢想。

▲簡奇陞在網路上公開台師大女足隊抽血實驗的違法狀況，引發輿論關注。（圖／翻攝簡奇陞Treads）

她很欽佩台師大女足隊的簡奇陞，認為簡奇陞很勇敢，揭露了違法的抽血實驗。也因此，滿18歲的她，決定現身接受採訪。我們再三強調可能的風險，但她不怕，聊到最近打籃球做出急停跳投的動作，球友誇她動作不輸男人時，許詩穎說：「因為不怕呀，很多人打球，上場就會怕，說實在的，我經歷過這些，還有什麼好怕的。」她說最近做惡夢，還是一直夢到教練的拳頭，但「畫面開始有反轉，我開始反抗了。」

她學會了勇敢。

