社會 社會焦點 保障人權

女車手扮投顧專員！約見面收209萬　堅不認罪慘被3罪起訴

記者沈繼昌／桃園報導

詐欺集團今年1月間透過通訊軟體LINE誆稱保證「高獲利、零風險」投資獲利，向民眾進行詐騙，其中邱姓女子於5月間，以投顧公司專員身分到龍潭區向李姓男子收取209萬元投資款項，結果當場被埋伏員警拘捕。桃園地檢署調查後，偵結依行使偽造特種文書、三人以上共犯詐欺取財未遂、洗錢未遂等罪嫌起訴，並向法院求刑1年6月。

檢警調查，47歲的邱姓女子為某詐團之車手，透過通訊軟體LIN與暱稱「chris誠」、「黃彥偉」與詐團成員等成員，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，於今年1月中旬起，由詐團成員透過通訊軟體LINE向李姓男子謊稱，透過投資股票可獲利，再與李男約定於今年5月6日於龍潭區北龍路某處交付投資款項。

李男因先前已多次遭詐欺集團訛騙，假意配合並通報員警到場埋伏，邱女依詐團「chris誠」指示，以某投資顧問公司投顧專員名義，於同日上午11時許前往相約龍潭區北龍路與李男見面，先出示偽造之「某投資顧問公司專員」識別證，再交付蓋有偽造之「投顧公司」發票章印文、偽造之代表人印文及與偽造存款憑證等欲取信李男，並收取209萬元投資款項之際，當場為埋伏員警逮捕到案，並扣得手機、偽造識別證、偽造存款憑證等證物。

桃檢調查時，邱女仍否認犯行，檢方不採信其辯詞，檢方認為被告邱女係觸犯刑法之行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法、洗錢未遂等罪嫌，偵結依上訴罪嫌起訴，另被告已著手於加重詐欺及洗錢犯行之實行而不遂，為未遂犯，檢方審酌被告邱女為牟私利犯案，建請法院審酌被告於本案詐騙犯罪之分工角色、被害人損失金額、目前賠償被害人之狀況，量處被告有期徒刑1年6月，以示儆懲。

 【更多新聞】

假罰單詐騙郵件滿天飛　桃園監理站籲：收到Email罰單先查證

桃市115年備選國民法官公開抽選　檢審辯見證下7千500人入列

剪刀男恐嚇檳榔攤「要拿檳榔及菸」　監視器拍下犯罪過程結局曝

