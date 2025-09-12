剪刀男恐嚇檳榔攤「要拿檳榔及菸」　監視器拍下犯罪過程結局曝

▲桃園市蕭姓男子去年12月在龜山區文化二路上，持剪刀向檳榔攤夫妻恫稱「要拿檳榔及菸」，2人如數繳付價值118元檳榔與一包香菸，事後報警處理。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蕭姓男子去年12月在龜山區文化二路上某家檳榔攤，竟持剪刀向夫妻檔恫稱：「要拿檳榔及菸」，夫妻檔心生畏懼下如數繳付價值118元檳榔與香菸，事後趕緊打電話報案，警方根據監視畫面查獲蕭男到案；桃檢複訊時，蕭男矢口否認犯行，辯稱自己有錢，不需恐嚇檳榔攤，檢方依警方提供監視器畫面截圖等佐證，偵結依恐嚇取財罪嫌提起公訴。

檢警調查，60歲的蕭姓男子因沒錢購買檳榔及香菸，於去年12月25日中午12時20分許，獨自前往龜山區文化二路上某處檳榔攤，竟持預藏剪刀對檳榔攤夫妻檔恫嚇「要拿檳榔及菸」等語，檳榔攤夫妻檔因此心生畏懼，如數繳付價值118元的檳榔1顆及雲斯頓香菸1包，事後夫妻檔趕緊打電話向龜山警方報案，龜山警方據報後循線查獲蕭男到案，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，被告蕭姓男子僅坦承有前往檳榔攤前，但矢口否認犯行，辯稱當時手上並未持有剪刀，且自己有錢，不需要去恐嚇檳榔攤等語。檢方經檢警方提供現場監視器畫面截圖，被告左手持剪刀，該剪刀外觀與警方查獲攜帶之剪刀相似，且有現場監視器畫面截圖、遭扣案剪刀照片佐證，且被害人夫妻檔一指證歷歷，足認犯行明確。

檢方認為，被告於偵查中自陳與檳榔攤夫妻檔素不相識，2證人證述亦當無構陷被告之可能，認為被告辯詞係卸責之詞，不足採信，檢方偵結依恐嚇取財罪嫌提起公訴。