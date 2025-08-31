「桃園之星」114年外國人才藝競賽暨表揚　王明鉅感謝對台灣貢獻

▲舞蹈組第一名。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局主辦「桃園之星」114年外國人才藝總決賽暨表揚優良外國人(產業組及社福組）優良仲介公司，31日在桃園市婦女館熱情展開。菲律賓籍的移工是大贏家，不僅在歌唱和舞蹈組奪冠，電動自行車大獎也由菲籍移工抽中。而表揚優良外國人社福組(看護工)則悉數由印尼籍外國人拿下，全場活動掌聲不斷。

▲114年獲表揚的5家優良仲介公司。（圖／記者楊淑媛攝）

副市長王明鉅出席活動表示，「桃園之星」外國人的才藝競賽，舉辦逾10年，就是希望桃園13萬在產業或社福工作的外國籍勞工朋友們，透過才藝競賽的舉辦，讓他們的才華被大家看到，在異國工作之餘於歌唱或舞蹈有更多的精神寄託。

▲王明鉅副市長(右五)和出席的菲律賓、印尼、越南和泰國貿易經辦人員及移民署桃園站主任。（圖／記者楊淑媛攝）

王明鉅說，桃園市是全國外國人工作人口最多的城市，市府長期積極推動多元文化融合與國際交流，台灣邁入高齡化、少子化之際，我們的勞動人口嚴重不足，高齡化很多長輩需要人家照顧，感恩來自越南、菲律賓、泰國、印尼各國的外國人，對台灣產業和家庭照顧的貢獻。

▲歌唱組第一名。（圖／記者楊淑媛攝）

這項賽事和表揚活動，不僅是才藝的競技舞台，更是感謝外國朋友辛勤付出的最好方式，也讓全世界看見桃園作為「友善外國人城市」的真實面貌。

▲表揚優良外國人社福組(看護工)則悉數由印尼籍外國人拿下。（圖／記者楊淑媛攝）

王副市長同時也表揚優良外國人(產業組20名及社福組10名）和包括：鎵興國際中壢分公司、僑泰人力資源顧問公司、聯美好力國際公司、菲太國際人力仲介、立岱國際公司等5家優良仲介公司。

▲長河人力仲介負責人楊明仁(左二)及同仁，對於引進印尼看護獲表揚，引以為榮。（圖／記者楊淑媛攝）

勞動局長李賢祥表示，每一年辦理的「桃園之星」外國人才藝競賽，都可以看到許多精彩的表演，該局擬於明年將競賽提早一個月完成，優秀隊伍將參加市府今年開始舉辦的桃園珍珠海岸國際音樂節的演出，讓在桃園的外國人被更多人看見。

▲表揚優良外國人產業組。（圖／記者楊淑媛攝）

勞動局表示，今年競賽涵蓋舞蹈、歌唱及短影音等3大類別，共吸引來自6個國家、60餘組隊伍參加，希望藉此激勵更多外籍朋友與就業服務機構共同精進，一同提升在桃園的勞動環境，優勝成績分別如下：

(一)舞蹈組排名：

第一名：The ACES（菲）

第二名：Mark Kiel beltran（菲）

第三名：Mary Grace Onesa（菲）

第四名：凱倫、蜜雪兒、珍妮、吉妮菲（菲）

第五名：卡倫平 /平比特 /平巴利（菲）

(二)

歌唱組排名：

第一名：Jocelyn Martinez（菲）

第二名：Santi（印）

第三名：Vegiga Melanie Supnet（菲）

第四名：Ayu rezha monika（印）

第五名：INTAN GALUH AMARTYA（印）

佳作-馬可（印）

佳作-黃氏紅（越）

短影音排名：

第一名：黃玉山（越）

第二名：阿菲夫（印）

第三名：BONTILAO JESSAMY EVIN（菲）

佳作：Evi Prihatini（印）

佳作：Nguyễn Văn Toàn（越）

佳作：Mai Quốc Khang （越）

包括：市議員陳美梅、勞動局長李賢祥、桃園區公所副區長邱創正、移民署桃園站主任黃英貴、泰國貿易經濟辦事處泰國勞工處長張發、駐臺北印尼經濟貿易代表處勞工部分析專員Mira Caliandra、馬尼拉經濟文化辦事處臺北勞工中心行政處理Jennifer T. Reyes、行政職員Anecita P. Domo、駐臺北越南經濟文化辦事處勞工管理組專員陳慶維、桃園市桃園車站商圈協會理事長楊慧青、桃園市就業服務商業同業公會常務理事陳惠哲等均一同出席活動。