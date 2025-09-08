和逸飯店台南西門館推「抓周＋性別派對」　一站式親子新亮點

▲和逸飯店‧台南西門館推出抓周派對，完整派對佈置、專屬拍照區與流程，為孩子留下第一次里程碑回憶。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

和逸飯店‧台南西門館以全方位「親子友善」體驗為核心，不僅規劃親子遊樂設施與主題房型，更將服務延伸至孩子的重要時刻，推出「寶寶性別派對」與「抓周派對」，並與珠寶品牌亞立詩合作，即日起預訂專案，就有機會獲得價值破萬元的寶寶戒指項鍊。

同步熱銷的「10在精彩 卡通明星慶生趣」住房專案將於9月30日截止，平日入住卡通主題房每晚5,200元起，免費升等兩大床並贈第三人入住，深受大小朋友喜愛。飯店今年更憑藉多元親子服務，入圍《2025食尚玩家旅宿大賞》「好玩親子房」獎項，號召粉絲每日投票應援，並祭出萬元住宿券回饋支持者。

飯店專為親子家庭打造的「小寶貝抓周派對」包含抓周儀式、周歲證書、生日蛋糕及Cozzi KITCHÉN自助餐點，15人方案23,500元起；「寶寶性別派對」則提供主題佈置、性別揭曉氣球與西式輕食餐點，10人方案18,000元起，20人以上再贈迎賓雞尾酒，從揭曉到周歲慶祝，一站式完成家庭重要時刻。即日起預訂派對專案，並於官方Facebook互動留言，即可參加亞立詩寶寶戒指項鍊抽獎，兼具實用與紀念價值。

此外，親子假期把握最後檔期，即日起至9月30日止，「10在精彩 卡通明星慶生趣」住房專案，雙人入住卡通主題房每晚5,200元起，加贈卡通週邊商品，平日免費升等兩大床並贈送一位成人入住；500坪戶外空間與多樣室內遊樂設施全面開放，打造親子度假好選擇。飯店並發起「COZZI應援王」投票活動，即日起至10月5日，每日投票抽萬元卡通主題住宿券，連續投票五天以上加碼抽整組人氣卡通娃娃，讓應援也能收穫驚喜。