台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民8日起每人可領1400元

▲中油天然氣井回饋金首度發放，台南市官田區隆田裡與官田裡的里民，9月8日起可領取每人1400元回饋金。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中油目前在台南市官田區仍有4口天然氣井，分別位於隆田裡與官田裡，隨著《礦業法》在2023年修正三讀通過，經濟部2024年10月公佈「礦產權利金之回饋金撥放辦法」，首度針對兩里的約4000多位里民發放回饋金，每人可領取1400元現金補助，9月8日起開放領取，區公所提醒符合資格民眾不要錯過，逾期視同放棄，不得補領。

官田區公所說明，依規定，必須於前一年整年度設籍在當地的民眾才符合資格，也就是2024年全年戶籍都在隆田裡或官田裡的居民，今年才可以領到補助。以一家四口計算，合計可領到5600元，對地方家庭來說是一筆實質補貼。

領取時間地點分別為：官田里的里民，可於9月8日、9日早上9時至下午4時，至官田裡社區活動中心領取；9月10日至30日，也可於上班時間到官田區公所農業及建設課領取；隆田裡的里民，則可於9月10日至30日的上班時間到區公所領取。

官田區長洪聰發指出，中油天然氣站在當地運轉已約20年，如今天然氣產量逐步減少，此時回饋金發放，對居民而言是一份實質關懷與生活品質的小補，感謝中油及中央讓地方民眾共享資源回饋。

當地里民對此一回饋金的發放，大部分都持正向歡迎的態度，認為回饋金對生活不無小補，但也有少數里民擔心天然氣井設在該處，可能會發生意外危險。