求職黃金月！台南9場徵才活動釋出上千職缺　百貨餐飲製造通通有

▲台南就業中心9月舉辦9場徵才活動，上千職缺搶人才。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

九月求職黃金期啟動，台南就業中心連續舉辦9場徵才活動，涵蓋製造業、百貨零售、餐飲餐酒館等多元產業，釋出上千個工作機會，職缺包含研發工程師、財務管理師、品管人員、門市服務人員、餐飲夥伴等，無論專業挑戰或服務熱情，都能找到適合舞台。

徵才活動分為專場與聯合場次。專場部分共有5場，9日由大亞電線電纜招募研發、業務、財務管理師、倉儲人員；11日廈興國際開出作業員、技術員、財會、倉管、採購、廠務、雷射切管等；12日兩場分別由伊頓飛瑞慕品與南寶樹脂化學工廠提供作業員、模具保養技術員、生產工程師、機電維修等；23日全聯福利中心台南生產門市招募正職及兼職門市人員。

聯合徵才則有3場，17日邀八方雲集、統一實業、全聯實業聯合招募，19日邀鑫興鋁業、大江生醫、無患子生技開發、緯穎智造等多家廠商，26日更集結8家企業現場設攤。9月10日至29日另有新光三越小北門店聯合線上徵才，話題品牌Dyson、丸亀製麵、FORE柴燒牛排等同步搶才。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，徵才活動歡迎應屆畢業生、轉職青年、想重返職場的朋友把握機會；此外，勞動部「支援青年就業計畫」9月1日正式上路，符合資格的青年尋職期間每月可領6000元尋職津貼，最高1.8萬元；穩定就業滿90日及180日，可再領2萬元及1萬元獎勵金，合計最高4.8萬元，協助青年順利就業。