黃偉哲首訪澳洲黃金海岸　泰特市長誇台南是適合帶家人度假好地方

▲台南市長黃偉哲拜會澳洲黃金海岸市泰特市長，雙方親切互動增進姊妹市情誼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲首度率團出訪澳洲，5日抵達昆士蘭州黃金海岸市，拜會姊妹市市長泰特（Tom Tate），兩位市長今年5月才在台南見面，這次再相逢氣氛親切如故，雙方針對城市特色、體育賽事、旅遊推廣等議題深入交流，熱情互動讓兩市友誼再升溫。

泰特市長致詞時分享，2025年5月從台南返國後就對夫人說：「找到一個很適合度假的地方，就是台南！」他同時介紹黃金海岸市本週末將舉辦橄欖球決賽，市府特地在廣場架設大螢幕，預計吸引4千人同場觀賽。泰特市長並提到，澳洲布里斯本與黃金海岸盛行棒球，期待未來能和台南進行球類運動的交流。

黃偉哲市長回應，日前台南舉辦的U15亞洲盃棒球賽，中華隊奪下冠軍，希望能與黃金海岸展開棒球訓練交換；同時誠摯邀請泰特市長11月來台參加大台南旅展，讓更多市民認識黃金海岸。泰特市長則回應，希望有機會11月再度訪台，這次會帶家人一起來旅行。會後，黃偉哲市長準備印有澳洲國旗的蘭花與台南文創香氛「府城香」致贈泰特市長；泰特則邀請黃偉哲登上HOTA瞭望台，共賞黃金海岸的美麗全景。