　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲首訪澳洲黃金海岸　泰特市長誇台南是適合帶家人度假好地方

▲台南市長黃偉哲拜會澳洲黃金海岸市泰特市長，雙方親切互動增進姊妹市情誼。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲拜會澳洲黃金海岸市泰特市長，雙方親切互動增進姊妹市情誼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲首度率團出訪澳洲，5日抵達昆士蘭州黃金海岸市，拜會姊妹市市長泰特（Tom Tate），兩位市長今年5月才在台南見面，這次再相逢氣氛親切如故，雙方針對城市特色、體育賽事、旅遊推廣等議題深入交流，熱情互動讓兩市友誼再升溫。

▲台南市長黃偉哲拜會澳洲黃金海岸市泰特市長，雙方親切互動增進姊妹市情誼。（記者林東良翻攝，下同）

泰特市長致詞時分享，2025年5月從台南返國後就對夫人說：「找到一個很適合度假的地方，就是台南！」他同時介紹黃金海岸市本週末將舉辦橄欖球決賽，市府特地在廣場架設大螢幕，預計吸引4千人同場觀賽。泰特市長並提到，澳洲布里斯本與黃金海岸盛行棒球，期待未來能和台南進行球類運動的交流。

▲台南市長黃偉哲拜會澳洲黃金海岸市泰特市長，雙方親切互動增進姊妹市情誼。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長回應，日前台南舉辦的U15亞洲盃棒球賽，中華隊奪下冠軍，希望能與黃金海岸展開棒球訓練交換；同時誠摯邀請泰特市長11月來台參加大台南旅展，讓更多市民認識黃金海岸。泰特市長則回應，希望有機會11月再度訪台，這次會帶家人一起來旅行。會後，黃偉哲市長準備印有澳洲國旗的蘭花與台南文創香氛「府城香」致贈泰特市長；泰特則邀請黃偉哲登上HOTA瞭望台，共賞黃金海岸的美麗全景。

▲台南市長黃偉哲拜會澳洲黃金海岸市泰特市長，雙方親切互動增進姊妹市情誼。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲可以回家了！　黃珊珊：還要出庭作證不能與他接觸
iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手
柯文哲交保！支持者北上漏夜等待　高喊：接家人回家
LIVE／柯文哲交保！　最新現場曝
午後變天！2地防劇烈雨勢　中部以北一路下到晚間
死亡車禍！19歲職業軍人輸血2萬CC仍不治
快訊／電子腳環抵北院　小草揮舞旗幟聲援柯文哲
三立當家主播為江祖平事件發聲！　喊話電視台
快訊／柯文哲現身畫面曝！　淡定下囚車走入北院
台中2少女看電影遭痛毆！38歲男照片曝光　父怒譙：有夠夭壽
吳姍儒鏡頭罕淚崩！　代班《不熙娣》每次回家都哭
快訊／鷹架倒塌！壓斷電線波及民宅　台電急斷電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

求職黃金月！台南9場徵才活動釋出上千職缺　百貨餐飲製造通通有

南投市貓羅溪畔9/16試放國慶焰火　縣政府公告交通管制時間範圍

黃偉哲首訪澳洲黃金海岸　泰特市長誇台南是適合帶家人度假好地方

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民8日起每人可領1400元

友善動物嘉年華會日月潭畔登場　餐飲業者推動保公益點心義賣

嘉義85歲粉圓冰阿嬤獨養2中風兒　笑拒捐款：給更苦的人，毋通貪心

高雄路人中元前驚見「誦經車」　法師站一排繞街！

新北板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

國際清潔空氣日！新北推「百萬人種百萬樹」　共創健康綠植城市

快訊／豪雨灌爆大台中！西屯圖書館竟變「水濂洞」　市府回應了

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

求職黃金月！台南9場徵才活動釋出上千職缺　百貨餐飲製造通通有

南投市貓羅溪畔9/16試放國慶焰火　縣政府公告交通管制時間範圍

黃偉哲首訪澳洲黃金海岸　泰特市長誇台南是適合帶家人度假好地方

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民8日起每人可領1400元

友善動物嘉年華會日月潭畔登場　餐飲業者推動保公益點心義賣

嘉義85歲粉圓冰阿嬤獨養2中風兒　笑拒捐款：給更苦的人，毋通貪心

高雄路人中元前驚見「誦經車」　法師站一排繞街！

新北板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

國際清潔空氣日！新北推「百萬人種百萬樹」　共創健康綠植城市

快訊／豪雨灌爆大台中！西屯圖書館竟變「水濂洞」　市府回應了

停路邊車窗莫名遭擊碎　車主好崩潰...警細查找出真相

好友家慶生成惡夢！　印度20歲女受困整晚「遭2男鎖門性侵」

柯文哲交保「北檢研議提抗告」　黃國昌批丟人現眼：延長大家痛苦

柯文哲可以回家了！　黃珊珊曝「這原因」自己短期不能與柯接觸

12星座「9月中旬」愛情轉運指南上線！你的戀情需要主動創造還是跟著緣分走？

柯文哲退房前吃什麼？「在看守所吃的最後一餐」曝光

2檔抽籤股「抽中賺逾25萬」凍資逾1500億　新代明申購截止

凱特金髮惹議後悄悄回歸棕髮　穿6萬黑西裝看球向「她」致敬

iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手

「河馬猛撞翻船」全員拋飛落水！　11人墜河下落不明

地方熱門新聞

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

雨炸台中！必比登餐廳變「流水席」

9寶爸腦死留妻小10人　縣府出手了

85歲粉圓冰嬤養2中風兒　拒捐款：給更苦的人

高雄中元前驚見誦經車　法師站一排繞街

林奕含父親、名醫林炳煌宣布退休

快訊／雨灌台中！圖書館變「水濂洞」

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

「幽靈惡臭」肆虐竹北　擬祭檢舉獎金

快訊／台中路樹倒塌！1騎士1轎車被壓

台南麻豆消防廳舍新打卡點！義消、婦宣合力捐宣導品助防災

板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

友善動物嘉年華會日月潭畔登場

更多熱門

相關新聞

毒殺公婆等3人　澳洲驚世媳婦終身監禁

毒殺公婆等3人　澳洲驚世媳婦終身監禁

澳洲女子派特森（Erin Patterson）2023年拿出威靈頓牛排招待公婆等4人，但卻以毒蘑菇下毒，造成其中3人死亡，在今年7月被裁定3項謀殺罪、1項謀殺未遂罪成立。澳洲法院8日判處派特森3項終身監禁，33 年不得假釋。

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

中國批航行台海「滋擾挑釁」　加拿大、澳洲1原則回應了

中國批航行台海「滋擾挑釁」　加拿大、澳洲1原則回應了

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

台南麻豆消防廳舍新打卡點！義消、婦宣合力捐宣導品助防災

台南麻豆消防廳舍新打卡點！義消、婦宣合力捐宣導品助防災

關鍵字：

黃偉哲澳洲黃金海岸泰特市長台南

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

雪碧驚爆遭性侵

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面