　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南學子奪全國類科學競賽特優　南新國中、聖功女中表現亮眼

▲台南南新國中團隊勇奪類科學競賽教案基礎組特優，學生展現跨域實作力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南南新國中團隊勇奪類科學競賽教案基礎組特優，學生展現跨域實作力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025 全民科學日－類科學競賽」日前圓滿落幕，由台南市教育局與國立成功大學科學教育中心共同舉辦，吸引多所國中參與，台南市南新國中與聖功女中國中部表現出色，分別勇奪「教案基礎組」與「科學謎題進階組」特優，展現學生跨域整合力與創意思考，為台南學子在科普舞台上再添佳績。

市長黃偉哲表示，科學教育應從小紮根，透過實作體驗與生活應用，引導學生培養探索精神與問題解決能力。市府長期與成功大學合作推廣科普，持續舉辦「全民科學日」等系列活動，讓科學走出課本、融入日常；未來也將投入更多資源推動多元創新學習，期盼孩子們在實踐與探索中體驗科學的樂趣，累積研究精神與國際視野，成為引領未來的新世代人才。

▲台南南新國中團隊勇奪類科學競賽教案基礎組特優，學生展現跨域實作力。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，「類科學競賽」以團隊合作為核心，學生須完成實驗設計，結合影片製作、視覺設計與故事架構，再上台發表與互動問答，接受評審提問，讓學生在挑戰中深化科學知識，同時累積表達與合作的寶貴經驗。

教育局補充，本次競賽以「全民科學日」所開發的實驗教材為基礎，涵蓋牛頓擺、糖水旋光、浮沉子、熱情溫度計與非彈性碰撞等主題。學生在操作中加深對科學原理的理解，並學習將抽象知識轉化為有趣生動的表達，讓科學真正走進生活。

南新國中學生盧品綸分享，團隊在實驗設計中屢遭挑戰，例如浮沉子重量計算不精確，必須反覆修正調整，「雖然過程中多次失敗，但深刻體會到失敗是成功之母，最終獲特優真的很開心。」

聖功女中國中部學生楊涵妤則說，決賽當天除了面對觀眾，還要即時回答評審提問，是口語表達與科學知識的雙重考驗，「能獲特優是對我們努力的肯定，也累積了寶貴經驗。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲交保首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油
LIVE／柯文哲交保後返家　首站回新竹探望柯媽
王者歸來！柯文哲被關1年「深知1現實」　名嘴：最後很可能妥協
快訊／中華隊10:2大勝澳洲　提前晉級
點柯文哲交保談話5重點！　他直言「完全展現魅力與政治能量」
交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170
柯文哲退房交保！「2大袋」私人物品曝
快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報
快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響
「我個人的苦難過去了！」柯文哲喊冤獄　12分鐘完整發言一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消推AI智慧型瓦斯爐　守護長輩廚房安全防乾燒

和逸飯店台南西門館推「抓周＋性別派對」　一站式親子新亮點

攜手守護每個家　台東縣府跨域合作獲衛福部肯定

台東警強化交通執法　暑假後事故數下降

五鮮級野獸霸氣衛冕！Absolute3x3台南站掀熱潮　王志傑燃爆主場

池上警所長帶漫畫簡報進校園　宣導交安、反毒、防詐與反霸凌

蘭嶼警善用觀光熱點　加強反詐與交通安全宣導

藍海生活節「水火共舞」9/26登場　水舞、音樂、市集一站享受

開學超實用！中華醫大新鮮人CPR+AED入學禮　李碧娥勉「快樂有效學習」

台東原生應用植物園10月起全面禁菸　違者最高罰1萬元

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

南消推AI智慧型瓦斯爐　守護長輩廚房安全防乾燒

和逸飯店台南西門館推「抓周＋性別派對」　一站式親子新亮點

攜手守護每個家　台東縣府跨域合作獲衛福部肯定

台東警強化交通執法　暑假後事故數下降

五鮮級野獸霸氣衛冕！Absolute3x3台南站掀熱潮　王志傑燃爆主場

池上警所長帶漫畫簡報進校園　宣導交安、反毒、防詐與反霸凌

蘭嶼警善用觀光熱點　加強反詐與交通安全宣導

藍海生活節「水火共舞」9/26登場　水舞、音樂、市集一站享受

開學超實用！中華醫大新鮮人CPR+AED入學禮　李碧娥勉「快樂有效學習」

台東原生應用植物園10月起全面禁菸　違者最高罰1萬元

柯文哲「交保後第一句話」　小草洗版哭了：重看10幾遍正常嗎

台塑四寶8月營收全數下滑　台塑月減10.2％衰退幅度最大

吳宗憲僅剩1節目！轉戰經營副業嘆「演藝圈難混」　揭當年踏上星途原因

森林帳篷搬進房！飯店「城市野遊趣」連假適用　加贈捷運票2張

香水廣告好勸敗！迪奧曠野之心10周年再邀強尼戴普展魅力

《寶可夢》電子精靈球推出！觸摸照顧皮卡丘萌翻、共157隻夥伴

柯文哲交保臉書首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油

南消推AI智慧型瓦斯爐　守護長輩廚房安全防乾燒

LIVE／柯文哲交保後返家　首站回新竹探望柯媽

0050拆分後更旺！抱緊台積電閃過台泥　還原股價再創高

【頭髮攻擊發動！】李多慧一甩打中威弟XD

地方熱門新聞

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

雨炸台中！必比登餐廳變「流水席」

9寶爸腦死留妻小10人　縣府出手了

85歲粉圓冰嬤養2中風兒　拒捐款：給更苦的人

高雄中元前驚見誦經車　法師站一排繞街

林奕含父親、名醫林炳煌宣布退休

快訊／雨灌台中！圖書館變「水濂洞」

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

「幽靈惡臭」肆虐竹北　擬祭檢舉獎金

快訊／台中路樹倒塌！1騎士1轎車被壓

台南麻豆消防廳舍新打卡點！義消、婦宣合力捐宣導品助防災

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

更多熱門

相關新聞

中秋送暖到府！台南勞工局聯手泥水工會關懷20戶弱勢家庭

中秋送暖到府！台南勞工局聯手泥水工會關懷20戶弱勢家庭

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」施政理念，勞工局多年來與各工會合作推動房屋修繕、義剪及物資發送等關懷行動，陪伴弱勢家庭度過困境。藉由「門面換新」與「物資送暖」，不僅改善居住環境，更將社會溫情傳遞到每個需要的角落。

求職黃金月！台南9場徵才活動釋出上千職缺

求職黃金月！台南9場徵才活動釋出上千職缺

黃偉哲首訪澳洲黃金海岸泰特市長誇台南是適合帶家人度假好地方

黃偉哲首訪澳洲黃金海岸泰特市長誇台南是適合帶家人度假好地方

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

關鍵字：

台南學子全國科學競賽特優南新國中聖功女中

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

雪碧驚爆遭性侵

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面