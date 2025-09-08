台南學子奪全國類科學競賽特優　南新國中、聖功女中表現亮眼

▲台南南新國中團隊勇奪類科學競賽教案基礎組特優，學生展現跨域實作力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025 全民科學日－類科學競賽」日前圓滿落幕，由台南市教育局與國立成功大學科學教育中心共同舉辦，吸引多所國中參與，台南市南新國中與聖功女中國中部表現出色，分別勇奪「教案基礎組」與「科學謎題進階組」特優，展現學生跨域整合力與創意思考，為台南學子在科普舞台上再添佳績。

市長黃偉哲表示，科學教育應從小紮根，透過實作體驗與生活應用，引導學生培養探索精神與問題解決能力。市府長期與成功大學合作推廣科普，持續舉辦「全民科學日」等系列活動，讓科學走出課本、融入日常；未來也將投入更多資源推動多元創新學習，期盼孩子們在實踐與探索中體驗科學的樂趣，累積研究精神與國際視野，成為引領未來的新世代人才。

教育局長鄭新輝指出，「類科學競賽」以團隊合作為核心，學生須完成實驗設計，結合影片製作、視覺設計與故事架構，再上台發表與互動問答，接受評審提問，讓學生在挑戰中深化科學知識，同時累積表達與合作的寶貴經驗。

教育局補充，本次競賽以「全民科學日」所開發的實驗教材為基礎，涵蓋牛頓擺、糖水旋光、浮沉子、熱情溫度計與非彈性碰撞等主題。學生在操作中加深對科學原理的理解，並學習將抽象知識轉化為有趣生動的表達，讓科學真正走進生活。

南新國中學生盧品綸分享，團隊在實驗設計中屢遭挑戰，例如浮沉子重量計算不精確，必須反覆修正調整，「雖然過程中多次失敗，但深刻體會到失敗是成功之母，最終獲特優真的很開心。」

聖功女中國中部學生楊涵妤則說，決賽當天除了面對觀眾，還要即時回答評審提問，是口語表達與科學知識的雙重考驗，「能獲特優是對我們努力的肯定，也累積了寶貴經驗。」