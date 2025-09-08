中秋送暖到府！　台南勞工局聯手泥水工會關懷20戶弱勢家庭

▲台南勞工局攜手泥水工會於中秋節前夕發送愛心物資，關懷弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」施政理念，勞工局多年來與各工會合作推動房屋修繕、義剪及物資發送等關懷行動，陪伴弱勢家庭度過困境。藉由「門面換新」與「物資送暖」，不僅改善居住環境，更將社會溫情傳遞到每個需要的角落。



長期投入「做工行善團」房屋修繕行動的泥水工會，今年中秋佳節加碼愛心，準備紅包與鮮蝦麵、衛生紙、葵花油、法蘭絨薄被、茶樹香皁等民生物資，由勞工局與志工兵分四路，深入歸仁、南區、安南、西港、七股、麻豆、大內、楠西、鹽水、柳營、東山、白河等地，共關懷20戶弱勢家庭，足跡遍及大台南近半數行政區。



其中，44年次蔡姓婦人居於歸仁區，原為居家服務員，2月間因交通事故傷及頸椎開刀，至今雙手上肢無力、神經性疼痛，生活困難。另一位居住南區鹽埕路的李姓獨居老翁，因屋舍毀損嚴重，在志工勘查後立即啟動修繕，完成屋頂、天花板及結構補強，並協助搬入床組、衣櫥、桌椅、電視及冰箱，打造安全舒適的新家。



勞工局長王鑫基表示，每年各工會都會主動發送愛心物資，秉持「送暖共傳愛」精神，持續關懷職災與弱勢勞工，期望這股力量能成為突破困境的支撐，讓溫暖與希望不間斷延續，共同守護打造屬於大家的「希望家園」。