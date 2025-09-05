　
生活

訂日本餐廳被問「是不是台灣代訂？」　1情況尷尬了！網喊：好丟臉

台灣人愛放鳥？情侶去日本訂餐廳遇店家拜託1件事　網嘆：丟臉丟到國外

▲有情侶去日本玩想要吃當地烤肉店，致電訂位卻被對方要求「一定要來喔」，才感覺似乎台灣人太愛放鳥，導致店家不是很想接外國客。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

日本是許多台灣人出國旅遊的首選地點之一，除了遊覽各地景點和購物，品嘗在地美食更是不能錯過的。最近有一對情侶在社群分享去日本玩，想吃當地的烤肉店，打電話訂位發現店家很不耐煩，更強調「確定就一定要來喔！」才知道很多台灣客請人代訂的最後都沒出現，不免讓日本店家覺得台灣人愛放鳥；貼文底下也掀起熱烈討論，有不少人批那些「老鼠屎」丟臉丟到國外。

日前有一名男子在社群Threads發文表示，與女友去日本旅遊，想吃當地的一間烤肉店，於是他的女友打電話訂位，打了很多通都打不進去，有猜想會不會是國外電話所以店家不想接聽，所幸後來電話通了，但對方態度也讓他們很有壓力。

烤肉店店員語氣很不耐煩，對話中有問他們「是不是台灣代訂？」，在他們強調是本人訂位後，對方才說「確定就一定要來喔！」並透露有很多台灣代訂的都沒來，最後也不斷叮囑他們「務必準時出席」。對此，原PO分析，應該是太多台灣人請人代訂餐廳，最後又放鳥沒去用餐，造成日本店家不喜歡接外國客。

貼文底下掀起網友熱烈討論，「台灣人果然到哪裡都愛放鳥」、「我們台灣人的水準真的沒有自己想像中的高，只要有做過服務相關性質的工作都會很有感」、「好慘欸，丟臉丟到國外」、「真的很討厭一堆習慣不好的人拖累其他人，搞得現在很多日本好吃的老店都不給非日本人訂」。另外有一些餐飲業經驗的人指出，台灣人訂位習慣真的很差，經常有「放鳥」的情形，往往要業者主動聯絡才告知取消。

日本是台灣人最愛旅遊的國家之一，景點、購物與美食都是必排行程。不過近日有情侶分享在日本訂烤肉店的經歷，發現店家態度相當嚴肅，甚至一再叮囑「一定要出席」。原來因為過去不少台灣遊客請人代訂卻最後未現身，導致店家對台灣客人出現戒心。此事曝光後，引發網友熱議，直呼「丟臉丟到國外」。

