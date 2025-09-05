UFO不再只是「靈異現象」？日本國會、自衛隊警覺：應列國安隱憂

▲UFO不再只是神秘傳說！日本社會開始警覺，從中國氣球到無人機突防，未確認飛行物體恐成安全威脅，引發國防單位高度關注。（示意圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

人們過去常把「UFO（未確認飛行物體）」想像成從宇宙飛來的神秘存在，但如今這種印象正在改變。近日日本《朝日新聞》報導指出，未確認飛行物體（UFO）正逐漸被日本社會視為「安全保障上的威脅」，而不再僅是科幻或靈異話題。從中國偵察氣球事件，到無人機突破防空系統的實例，讓國會與防衛相關單位開始警覺——這些「光的正體」可能與國家安全息息相關。

核電廠上空驚現「三道光」

今年7月底，九州電力玄海核電廠上空出現三道光，持續約兩小時，警衛懷疑是無人機，但現場未發現任何裝置。此事隨後在國會引起關注，議員們要求原子力規制廳、防衛省與國土交通省出面說明。前防衛大臣濱田靖一強調，「不明飛行物的正體必須釐清，這是國家的責任。」

自衛隊內部曾多次目擊

「UFO議聯」會長濱田指出，自衛隊內部其實早有類似通報。例如「三色發光物體呈鋸齒狀飛行後消失」、「雷達顯示有影像，但肉眼卻看不到」等案例，且多集中在原發附近。不過，由於基層人員擔心被懷疑「判斷異常」，往往選擇不正式上報。

國際案例凸顯威脅

近年來，多起飛行物事件已被界定為安全問題。2023年，美軍擊落中國偵察氣球，日本亦承認過去觀測到的氣球疑似為中國無人偵察裝置，並調整武器使用規範。2023年4月，海上自衛隊護衛艦「出雲」被空拍，防衛省最初判定是假影片，但後來確認為真，顯示防衛漏洞嚴重。

美國加速研究，日本自省裹足不前

美國自1940年代起就展開UFO（現稱UAP：未確認異常現象）研究，並於2022年設立「全領域異常解決局（AARO）」。報告明確指出「沒有證據顯示UAP來自地外技術」，並認為許多目擊源於冷戰時期的技術實驗與誤認。

反觀日本，學界幾乎沒有專門研究UAP的學者，相關研究更容易被貼上「不嚴肅」的標籤，導致缺乏經費與系統性調查。同志社大名譽教授村山裕三直言，「在日本談UAP研究，往往被視為怪異。」

學者：研究並非「靈異」而是國安必要

拓殖大學教授佐藤丙午強調，美國早期研究UAP的目的，在於防範潛在對手以未知方式蒐集情報。他提醒，「戰略上最可怕的是奇襲。即使現階段資訊不明朗，持續監測與研究仍至關重要。這不是靈異話題，而是嚴肅的安全保障課題。」