颱風琵琶襲日！暴雨、龍捲風「1萬4000戶停電」　屋頂飛散卡車翻覆

▲第15號颱風「琵琶」從日本四國登陸，位於九州的宮崎縣日南市掀起巨浪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

今年第15號颱風「琵琶」今（5）日上午先日本在四國高知縣登陸，隨後再度登陸和歌山縣，並快速向東移動。颱風帶來的強風、鋒面與暖濕氣流，使靜岡縣及茨城縣等地出現瞬間暴雨和疑似龍捲風等突發災害，造成多地建物損毀、道路積水與停電，其中靜岡縣、愛知縣、岐阜縣合計約1萬4000戶停電，靜岡機場航廈因暴雨漏水。

根據《日本放送協會》，日本氣象廳指出，颱風於5日凌晨日本四國在高知縣宿毛市附近登陸，經紀伊水道再度於和歌山縣北部登陸，下午3時左右已進入神奈川三浦市附近，中心氣壓994百帕、最大風速23公尺、瞬間最大風速35公尺，風力15公尺以上範圍南東側達390公里、北西側165公里。

▲第15號颱風「琵琶」登陸，日本宮崎縣出現暴雨。（圖／達志影像／美聯社）

受颱風及周邊暖濕氣流影響，東海及關東地區雨雲發達，靜岡縣西部、中部、東部及伊豆地區已出現線狀雨帶，部分地區1小時雨量超過100mm。靜岡縣菊川市於下午1時前時雨量達114mm、掛川市粟岳112mm、靜岡市90.5mm，茨城縣笠間市42.5mm，東京都市區32mm，神奈川縣橫濱市30.5mm，創下破紀錄短時強降雨。

靜岡縣牧之原市疑似出現龍捲風，屋頂與瓦片飛散，多輛大型卡車橫倒，窗戶玻璃破裂，建物外牆剝落，居民被迫撤離，警察與消防全力確認災情。NHK航拍畫面顯示，靜岡縣吉田町多棟建物受損，部分車輛被壓在倒塌建物下，部分區域有燒焦痕跡，明顯發生火災，消防隊員進行搶救與滅火。

靜岡市JR靜岡站及周邊道路暴雨造成嚴重積水，車輛行駛困難，民眾步行需小心翼翼。愛知西尾市道路淹水至卡車輪胎高度，交通受阻。

宮崎縣西都市因強風造成1人輕傷，日向市與門川町各有1棟住宅淹水，共計4棟房屋受災。靜岡縣、愛知縣與岐阜縣因強風和大雨影響，共計約1萬4000戶停電，其中靜岡縣受災最重，涵蓋牧之原市、菊川市及浜松市。靜岡機場航廈2樓因暴雨出現漏水，停車場水位升高至輪胎高度，但航班運作正常。

神奈川縣三保及城山水壩則因上游降雨量增加開始洩洪，縣府提醒下游民眾避免靠近河川及低窪地區。愛媛縣內子町也因雷擊引發農業用溫室及部分農業機具輕微火災，幸無人受傷，消防正持續調查起火原因。茨城縣北部亦疑發生龍捲風，氣象廳呼籲民眾注意積雨雲帶來的突風、冰雹與強雷雨。

日本氣象廳提醒，發達積雨雲可能再度帶來龍捲風、突風、冰雹等災害，民眾應隨時注意雷雨與強風訊息，並到堅固的建築物內避難。

東海與關東甲信地區大氣極度不穩定，部分地區未來24小時累積雨量，預計關東甲信可達200mm、東海150mm，局地更可能超過80mm，土石流災害、淹水與河川氾濫風險急升，並伴隨強風與高波，民眾應提高警覺，確保生命財產安全。