生活

「國際客來台抽5千元」9月底截止　韓港日旅客最踴躍

▲▼桃機,桃園機場,出國。（圖／桃機公司提供）

▲今年上半年國際旅客來台成長1成。（示意圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為吸引千萬國際客來台，觀光署推出「Taiwan the Lucky Land遊台灣金福氣」消費金抽獎，2年多來超過637萬國際客參加，韓港日最多，今年上半年整體國際旅客更成長超過1成。觀光署表示，消費金抽獎進入最後倒數階段，將於9月30日到期，呼籲自由行旅客把握最後機會，儘早上網登錄來台抽獎。

觀光署自疫後國際旅遊復甦之際，為推動加速擴大吸引國際觀光客方案，推出「Taiwan the Lucky Land遊台灣金福氣」促進自由行旅客來台5000元消費金抽獎活動，提供誘因引客來台旅遊消費，提升觀光乘數效益。

「Taiwan the Lucky Land遊台灣金福氣」消費金抽獎自112年5月1日活動上線，截至今年8月31日，已有約637萬名旅客登錄參加抽獎，登錄人數前5名國家依序為韓國、香港、日本、馬來西亞及泰國，活動迄今已發送約76萬份消費金，受國際旅客及媒體關注，在社群平台及旅遊論壇上掀起熱烈討論與分享。

由於消費金抽獎活動將至今年9月30日到期，觀光署表示，活動截止之際，觀光署持續透過海外網紅、KOL及社群平台呼籲國際旅客把握機會，儘早上網登錄來台抽獎試手氣，來一場台灣專屬的小確幸之旅。

觀光署除推出消費金抽獎外，也推出交通票券、來台機票、套裝旅遊產品及網路漫遊等促銷優惠，並透過駐海外辦事處及觀光服務分處宣傳活動資訊，整合引客及宣傳策略，推廣台灣觀光，今年上半年出現成效。

觀光署表示，114年1月至6月國際來台旅客約達420萬人次，較去年同期的381萬人次，成長10.24%，顯示國際來台旅遊市場持續回溫，其中以自由行為大宗。

此外，觀光署與高鐵合作推出「國際旅客搭高鐵兩人同行一人免費」優惠，自今年1月截至7月已有近13萬5000名國際旅客使用，藉高鐵串聯台中、嘉義、台南及高雄等地，成功帶動旅客探索北部以外地區，到訪不同景點，體驗古蹟、自然生態及在地美食，達成觀光分流目的。

觀光署強調，國際旅客搭高鐵優惠將持續辦理，觀光署將與高鐵保持密切合作，結合交通票券與地方觀光特色，擴大台灣觀光推廣綜效，促進地方觀光產業發展。

獨／露營性侵再爆2案！　軍職兒聯手堂弟硬上少女

台灣南方低壓區有熱帶擾動發展，不排除明後兩天可能生成熱帶性低氣壓，將朝廣東方向移動，短期內暫時沒有熱帶系統影響台灣；不過南方水氣北抬，明天(6日)到下周一水氣增多，午後雷雨頻繁，雨勢和雨區都將擴大，台中以北、中部山區有短延時豪雨。

