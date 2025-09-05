　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自行車「環島2號線」明年底完工　運研所推一致性標誌

▲▼運研所推動自行車標誌標線一致性。（圖／記者李姿慧攝）

▲運研所推動自行車標誌標線一致性。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

全長960公里的自行車公路「環島1號線」啟用已10年，交通部規劃推動深度旅遊的「環島2號線」全長1019公里，預計明年底完成。為讓自行車路線識別系統的一致性，運研所推出「自行車路線標誌標線設置原則」，並完成7部宣導影片、舉辦說明會，民眾騎乘自行車只要跟著標誌標線走，單車旅行不卡卡。

交通部113年底已完成自行車環島1號線及25條環支線，16條多元型態自行車路線，並完成13條自行車串聯路線。不過因部分規劃設計單位因不諳設置原則，出現標誌牌面內容錯誤、標線型式錯誤或設置位置不適當等問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於標誌標線指示系統是提供自行車友明確路線導引，為推動識別一致性，運研所將各類自行車路線標誌標線之規範與布設原則彙整成「自行車環島路線（含替代路線）及多元路線標誌標線設置原則」，並完成7部宣導影片，於相關網站、旅遊服務中心播放宣傳，後續將舉辦北、中、南、東4場說明會，讓自行車路線權責單位能熟悉各類型自行車標誌標線之設置原則，避免出現錯誤標誌。

▲▼運研所推動自行車標誌標線一致性。（圖／運研所）

▲▼運研所推動自行車標誌標線一致性。（圖／運研所）

▲▼運研所推動自行車標誌標線一致性。（圖／運研所）

目前運研所除已協助各地方政府改善標誌標線外，也將優化和檢視環島一號線老舊標誌，並確保「環島2號線」未來的標誌標線一致性。

運研所表示，環島2號線全長約有1019公里，比環島1號線更長，將整併25條環支線外，環島2號線更深入台灣地區，騎乘到一個地方後可以更深度旅遊，環島一號快速通過走省道比較多，環島2號會利用鄉間小路和鐵道，或車輛比較少的地方，預計115年底完成，未來環島2號線會律定設計資料須提出讓公路局和運研所檢核，不會出現標誌標線不一致的情況。


每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泰國新總理出爐！
快訊／7000萬交保柯文哲還要深思　民眾黨最新回應
江祖平獨戰三立副總兒「沒藝人出來挺？」　大票吐現實一主因
快訊／7千萬交保！　柯文哲聲明「需再行深思」下周決定
快訊／還差3000萬！　江和樹曝：陳佩琪籌到近4000萬
江祖平預告「9／10前所有事水落石出」　再酸龔益霆：你很可憐
民眾黨台南黨部副主委「1圖酸爆」：麻煩北檢點收7千萬
快訊／應曉薇確定傍晚辦交保　柯文哲尚未回覆北院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

心靈雞湯不一定有用！小心這些讓你更焦慮的「好心建議」

江祖平獨戰三立副總兒「沒藝人出來挺？」　大票吐現實一主因

背包族散熱救星！夏天出門不怕「濕背秀」　通風乾爽妙招只要一塊人工草皮

柯文哲7000萬交保「見證司法奇蹟」　他酸：輸到2028才會檢討

自行車「環島2號線」明年底完工　運研所推一致性標誌

7千萬準備好了！民眾黨台南黨部副主委「1圖酸爆」：麻煩北檢點收

台鐵國慶連假加開104班列車　9/10起開放購票

柯文哲7000萬交保　能否順利「全看1關鍵」！律師：有2大挑戰

快訊／14:57台南楠西區規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／14:57發生有感地震！初估最大震度3級以上

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

心靈雞湯不一定有用！小心這些讓你更焦慮的「好心建議」

江祖平獨戰三立副總兒「沒藝人出來挺？」　大票吐現實一主因

背包族散熱救星！夏天出門不怕「濕背秀」　通風乾爽妙招只要一塊人工草皮

柯文哲7000萬交保「見證司法奇蹟」　他酸：輸到2028才會檢討

自行車「環島2號線」明年底完工　運研所推一致性標誌

7千萬準備好了！民眾黨台南黨部副主委「1圖酸爆」：麻煩北檢點收

台鐵國慶連假加開104班列車　9/10起開放購票

柯文哲7000萬交保　能否順利「全看1關鍵」！律師：有2大挑戰

快訊／14:57台南楠西區規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／14:57發生有感地震！初估最大震度3級以上

公東高工室設科升學與技能競賽雙豐收　逾半數學生錄取國立科大

苗栗TOP5親子行程先收藏！體驗手擠新鮮牛奶、朝聖台版魔戒精靈村

轉換心態、放下身段是當教練關鍵　葉君璋談林智勝引退

國中生換獎品起衝突！麻吉撕破臉　美工刀劃腿9公分慘縫12針

快訊／泰國新總理出爐！　58歲前副總理阿努廷出線

成功分局暖心伸援手　長濱分駐所助高齡婦平安返家

淡水房市「價穩量縮」　1區交易量減最多

《女力匯流：女路講座暨台東女路品牌發表》　五縣市齊聚台東

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

石川飯店餐廳懶人包！泡無邊際溫泉看海　嗑漁港直送螃蟹料理

生活熱門新聞

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

又有颱風最快明晚生成　連4天降雨明顯「西半部一片紅」

台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

最美檢察官轉當律師心聲曝！曬婚紗照辣翻

柯文哲交保！律師提1狀況「可能再被關3個月」

普渡11禁忌一次看！　誤觸小心被跟回家

應曉薇「高顏值女兒」首度亮相！　網歪樓認岳母

他4小時前發文「就要交保了」　一票封先知

建德國中招生跳票！棒球隊變社團體育生傻眼

柯文哲7000萬交保　網洗版：為難人家的數字

賣掉新竹農地！傳柯文哲「存款剩不到5000萬」

更多熱門

相關新聞

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

詐騙手法再進化！雲林有民眾在LINE社群貼出一封自稱「監理站」寄發的電子郵件，信中寫著「發現您名下車輛尚有一筆交通事件待辦，尚未完成相關程序」，還警告若逾期未完成，將被登錄記點並產生滯納金。民眾嚇得上網詢問「這是真的嗎？」

「國際客來台抽5千元」9月底截止　韓港日旅客最踴躍

「國際客來台抽5千元」9月底截止　韓港日旅客最踴躍

交通罰單不會用電子郵件催繳　陳世凱：收到絕對是詐騙

交通罰單不會用電子郵件催繳　陳世凱：收到絕對是詐騙

德媒狠批台灣交通死亡「比恐攻還多」　交通部：已降至歷年低點

德媒狠批台灣交通死亡「比恐攻還多」　交通部：已降至歷年低點

華航年底推「會籍積分制度」　特惠票、團體票首納累積

華航年底推「會籍積分制度」　特惠票、團體票首納累積

關鍵字：

自行車環島2號線交通部旅遊單車運研所

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面