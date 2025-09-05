自行車「環島2號線」明年底完工　運研所推一致性標誌

▲運研所推動自行車標誌標線一致性。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

全長960公里的自行車公路「環島1號線」啟用已10年，交通部規劃推動深度旅遊的「環島2號線」全長1019公里，預計明年底完成。為讓自行車路線識別系統的一致性，運研所推出「自行車路線標誌標線設置原則」，並完成7部宣導影片、舉辦說明會，民眾騎乘自行車只要跟著標誌標線走，單車旅行不卡卡。

交通部113年底已完成自行車環島1號線及25條環支線，16條多元型態自行車路線，並完成13條自行車串聯路線。不過因部分規劃設計單位因不諳設置原則，出現標誌牌面內容錯誤、標線型式錯誤或設置位置不適當等問題。

由於標誌標線指示系統是提供自行車友明確路線導引，為推動識別一致性，運研所將各類自行車路線標誌標線之規範與布設原則彙整成「自行車環島路線（含替代路線）及多元路線標誌標線設置原則」，並完成7部宣導影片，於相關網站、旅遊服務中心播放宣傳，後續將舉辦北、中、南、東4場說明會，讓自行車路線權責單位能熟悉各類型自行車標誌標線之設置原則，避免出現錯誤標誌。

▲▼運研所推動自行車標誌標線一致性。（圖／運研所）

目前運研所除已協助各地方政府改善標誌標線外，也將優化和檢視環島一號線老舊標誌，並確保「環島2號線」未來的標誌標線一致性。

運研所表示，環島2號線全長約有1019公里，比環島1號線更長，將整併25條環支線外，環島2號線更深入台灣地區，騎乘到一個地方後可以更深度旅遊，環島一號快速通過走省道比較多，環島2號會利用鄉間小路和鐵道，或車輛比較少的地方，預計115年底完成，未來環島2號線會律定設計資料須提出讓公路局和運研所檢核，不會出現標誌標線不一致的情況。



