訂日本餐廳「店員超不耐煩」！情侶曝台人陋習全場轟：丟臉到國外

日本是台灣人最愛旅遊的國家之一，景點、購物與美食都是必排行程。不過近日有情侶分享在日本訂烤肉店的經歷，發現店家態度相當嚴肅，甚至一再叮囑「一定要出席」。原來因為過去不少台灣遊客請人代訂卻最後未現身，導致店家對台灣客人出現戒心。此事曝光後，引發網友熱議，直呼「丟臉丟到國外」。

發文男子表示，當時與女友多次撥打電話都無法接通，懷疑是國外電話被忽視。好不容易接通後，店員語氣不耐煩，還詢問是否屬於「台灣代訂」。情侶表明是本人要用餐後，對方才勉強接受，並且數度說出「確定就一定要來喔」等話語。

店員在通話中多次提醒，強調若確定訂位就一定要準時、一定要前來，並抱怨過去已有許多台灣客人透過代訂卻未現身，讓餐廳經常面臨空桌。男子的女友提到，這樣的行為使得部分日本店家逐漸不願意接待外國遊客，特別是來自台灣的顧客，影響其他誠實守約的旅客。

相關貼文掀起網友討論，不少人批評「台灣人真的很愛放鳥」、「服務業最有感，台灣客人訂位習慣差」。有人感嘆「丟臉丟到國外」，也有餐飲從業者指出，確實常遇到訂位卻不來的人，若不主動追問才會告知取消，讓整體觀感受影響。