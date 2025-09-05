　
    • 　
>
訂日本餐廳「店員超不耐煩」！情侶曝台人陋習全場轟：丟臉到國外

▲▼燒肉,日式燒肉,炭火燒肉。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲情侶想訂日本餐廳，店員卻語氣不耐煩，並且不斷強調「一定要來」。（示意圖／免費圖庫Wunderstock）

網搜小組／柯振中報導

日本是台灣人最愛旅遊的國家之一，景點、購物與美食都是必排行程。不過近日有情侶分享在日本訂烤肉店的經歷，發現店家態度相當嚴肅，甚至一再叮囑「一定要出席」。原來因為過去不少台灣遊客請人代訂卻最後未現身，導致店家對台灣客人出現戒心。此事曝光後，引發網友熱議，直呼「丟臉丟到國外」。

發文男子表示，當時與女友多次撥打電話都無法接通，懷疑是國外電話被忽視。好不容易接通後，店員語氣不耐煩，還詢問是否屬於「台灣代訂」。情侶表明是本人要用餐後，對方才勉強接受，並且數度說出「確定就一定要來喔」等話語。

店員在通話中多次提醒，強調若確定訂位就一定要準時、一定要前來，並抱怨過去已有許多台灣客人透過代訂卻未現身，讓餐廳經常面臨空桌。男子的女友提到，這樣的行為使得部分日本店家逐漸不願意接待外國遊客，特別是來自台灣的顧客，影響其他誠實守約的旅客。

相關貼文掀起網友討論，不少人批評「台灣人真的很愛放鳥」、「服務業最有感，台灣客人訂位習慣差」。有人感嘆「丟臉丟到國外」，也有餐飲從業者指出，確實常遇到訂位卻不來的人，若不主動追問才會告知取消，讓整體觀感受影響。

 
09/04 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

金門縣金城鎮模範街一家特色咖啡廳日前因接待4名中國遊客而引發爭議。遊客因攜帶外食，且未達店家規定的最低消費要求，遭店員勸阻後不滿，竟在店門口亂丟垃圾，行為被外界批評為「奧客」。

