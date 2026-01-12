　
社會 社會焦點 保障人權

北捷中山站偷拍狼出沒！鏡頭伸到正妹短裙下...手機驚藏600張

▲網友拍下涉嫌在北市中山捷運站偷拍的杜男落網過程。（圖／翻攝網路）

▲在北市中山捷運站偷拍的杜男遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

捷運中山站1號出口11日下午發生一起偷拍案件，一名自稱任職服務業的杜姓男子（32歲），涉嫌以手機偷拍女子裙底，遭在旁民眾發現並報警處理。大同警方到場後查證屬實，依法以妨害性隱私現行犯逮捕，並移送士林地檢署偵辦。事後有目擊者在Threads發文痛批杜男手機藏有600多張偷拍女性裙下風光私密照，被發現時還試圖刪照滅證。

大同警方表示：11日下午4時45分，獲報捷運中山站1號出口有人疑似偷拍。警員到場後，被害女子指稱，遭杜男手持手機尾隨偷拍裙底畫面，警方將雙方帶回派出所調查，並調閱周邊監視器畫面，確認犯嫌確有偷拍性影像之行為，依法當場逮捕送辦。

▲網友拍下涉嫌在北市中山捷運站偷拍的杜男落網過程。（圖／翻攝網路）

▲網友拍下涉嫌在北市中山捷運站偷拍的杜男落網過程。（圖／翻攝網路）

另外一目擊者是後透過Threads平台發文表示，當時男友與友人正好在中山一帶，親眼目睹該男偷拍朋友女友裙底，她們當場將人攔下報警。目擊者指出，警方到場後，該名嫌犯一度拒絕交出手機，更企圖刪除偷拍影像，但經警方檢視手機內容，竟發現內存有多達600多張偷拍照片，令人震驚。

大同警方將涉嫌偷拍的杜男逮捕帶回，他落網坦承因看到被害女子穿短裙很性感，才會衝動偷拍裙底風光，但杜男手機內有大量女子裙底風光私密照片，警方難以辨認被偷拍女子身分，未來將循線擴大追查，不排除有更多女子遭杜男偷拍，警訊後依涉犯刑法妨害性隱私罪嫌移送士林地檢署偵辦。

大同警方藉此案例提醒，偷拍行為已嚴重侵害他人隱私與人格尊嚴，民眾若於公共場所發現可疑行徑，應立即向警方反映，以利即時處理；也呼籲加害者切勿心存僥倖，警方將持續加強巡查，遏止類似犯罪發生。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

