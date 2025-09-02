　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／電影革命的先行者：致敬高達

▲法國「新浪潮電影大師」尚盧高達（Jean-Luc Godard）去世。（圖／路透社）

世界「電影革命的先驅者」：尚盧高達。（圖／路透社）

文／朱錦華

每年看奧斯卡頒獎典禮的轉播，除了關注重大獎項花落誰家之外，我還特別關注「悼念」(In Memoriam)這個單元。因為每天面對如海潮般湧來的新聞訊息，閱聽者難免掛一漏萬。例如許多資深影人「仙逝」的消息，我往往是在看到「悼念」這個單元時才知道的。2023年時，我在當中看見了高達的名字。

尚‧盧·高達(Jean-Luc Godard)，曾經是一個震懾國際影壇的名字、他是在影壇造反的「胡鬧教主」，也是法國電影「新浪潮」的急先鋒。比他安份許多的「新浪潮」諸鉅子，全部比他早一步登上「仙界」；例如楚浮（François Truffaut）、雷奈) (Alain Resnais)、侯麥(Éric Rohmer)、夏布洛(Claude Chabrol)、希維特(Jacques Rivette)等。唯獨高達，活到了91歲。革命尚未成功，但他活膩了，不玩了。因為這個世界冥頑不靈，他己無所留戀。

▲《斷了氣》。（圖／維基百科共享資源）

高達一鳴驚人的代表作:《斷了氣》。（圖／維基百科共享資源）

跟楚浮、侯麥、希維特一樣，高達同樣出身自《電影筆記》雜誌裡的寫作群。1959年，他拍了第一部商業長片《斷了氣》（À bout de souffle)。該片出現大量打破傳統線性敘事的跳接手法，生活化的內容及演員們輕鬆自然的演技，一推出就一鳴驚人，並且獲得1960年的「柏林影展」最佳導演銀熊獎。

從1959年到1967年間，是高達創作的高峰期。這段期間他拍了15部長片、8部短片。1960年代中期起，全球陷入一個激盪的、混亂的、革命的年代。反越戰示威從美國蔓延至全球；中國大陸爆發文化大革命；法國在1968年爆發8月學潮。高達身處當時，受到很大衝擊；尢其是文革和毛澤東思想。由於對當時資本／帝國主義體制的厭惡，法國文化界人士普遍對共產主義存有幻想，連拿過諾貝爾文學獎的沙特(Jean-Paul Sartre)也不例外。

▲法國「新浪潮電影大師」尚盧高達（Jean-Luc Godard）去世。（圖／路透社）

高達是法國「新浪潮」的指標性人物。（圖／路透社）

高達自此風格丕變。他的電影不再是商業產品，而是革命宣傳傳品。除了女性主義這個堅持不放棄的主題之外，其他的影片幾乎都是政治電影；裡面充斥著反體制、反帝國殖民、反資本主義的影象、演說、圖像、標語、和相關符號。這是一套全新的電影語言；儘管多數人看不懂或很難接受：代表作包括《小兵》(Le Petit Soldat)、《卡賓槍手》(Les Carabiniers)、《中國女人》(La Chinoise)等。

但是隨著上述三大政治／社會浪潮逐漸退去後，高達的革命號召已經沒有多少人理會。1980年代初，高達曾短暫妥協，拍攝了商業色彩較濃的《激情》(Passion)、《芳名卡門》(Prénom Carmen)等電影，但並不持久，之後，他又繼續去拍那些很少人會去看、或者沒幾個人能看得懂的電影了 。

2022年，有人拍了一部叫《像高達一樣寂寞》(Godard, seul le cinéma)的紀錄片。沒錯，曲「高」和寡的高達是寂寞的。更讓他痛苦的是，他活了很久。以致2022年9月13日，他在瑞士選擇以「安樂死」的方式結束自己一生。高達的家人說，高達本人並沒有生病，只是對人生感到「筋疲力盡」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超慢跑過時了？歐美掀起「666走路瘦身法」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／誰才是流氓國家：委內瑞拉還是美國？

國際火線／預言AI造反的神作:《2001太空漫遊》

國際火線／天國或地獄：AI會是毀滅人類的魔鬼終結者？

國際火線／掙脫宿命的綑縛：傑出陸劇《沙塵暴》的啟示

國際火線／致敬法國世紀男神！吳宇森的繆司：亞蘭德倫

國際火線／時間之刃：《日落大道》上的女神殘酷物語

國際火線／獵殺黑名單：「好萊塢十君子案」始末

中信銀ATM裝機7657台海放同業　台新銀靠併購緊咬國泰世華

國際火線／《魷魚遊戲3》：資本主義社會的人吃人寓言

國際火線／諾蘭敘事風格：犯罪劇《漫長的季節》創顛峰

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【神力女超人】女駕駛國道徒手推故障賓士50米

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

國際火線／電影革命的先行者：致敬高達

救家人「房垮了」瞬間被埋！男獲救卻痛失愛妻2兒　阿富汗逾800死

快訊／金正恩搭「防彈列車」出發了！　料明抵北京將出席閱兵

NHK告贏了！陸籍播音員脫稿稱「釣魚台是中國領土」須賠229萬

東京街頭割喉「兇手抓到了」　羽田機場落網！40歲韓女不治亡

狠心飼主！牧羊犬綁電動車「拖著跑30分鐘」　口吐白沫被溜到死

專抓「爸爸活」！大阪警金援未成年少女　KTV包廂猥褻被逮

快訊／阿富汗強震800死！醫院塞爆　民眾徒手挖瓦礫尋找生還者

玩命硬舉227公斤　健身網紅「整個人對折」倒地抽搐！恐怖畫面曝

東京街頭割喉！被害人身分曝：40歲韓籍女子　上周才報警

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單！　一票人驚訝

LE LABO城市香水入門怎麼買？2025完整18支淡香精介紹　選香就看這篇

沈伯洋槓上北市警「沒說過不提告」　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

女星摳向華強手掌心示好！　向太氣炸「想搧她兩巴掌」秒下令封殺

秋葉原地標「GiGO 1號館」熄燈　33年見證文化變遷...粉絲上街感謝

國際火線／電影革命的先行者：致敬高達

小鵬汽車「最新AI電動轎跑P7」大陸上市！重塑級距標竿又帥又會跑

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

范曉萱罕見公開提大S！ 唱「對方作詞曲」：帶她享受舞台

相關新聞

誰是流氓國家：委內瑞拉還是美國？

誰是流氓國家：委內瑞拉還是美國？

著名歷史學家杭士基曾寫過一本書叫《流氓國家》，但他所指並非伊朗、北韓、或是以前的伊拉克，而是美國！二戰後美國至少入侵過古巴(豬灣入侵事件)、多明尼加、越南、柬埔寨、格瑞那達、巴拿馬、阿富汗、伊拉克。至於轟炸對方目標、策動政變)、煽動人民反政府示威(烏克蘭)，次數之多本文根本不及備載。

預言AI造反的神作：《2001太空漫遊》

預言AI造反的神作：《2001太空漫遊》

AI會成為毀滅人類的魔鬼終結者？

AI會成為毀滅人類的魔鬼終結者？

入股英特爾台積電，是為川普的錢袋？

入股英特爾台積電，是為川普的錢袋？

終戰之法：澤倫斯基簽和約後出走？

終戰之法：澤倫斯基簽和約後出走？

關鍵字：

尚‧盧·高達新浪潮斷了氣文革毛澤東思想國際火線

讀者迴響

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面