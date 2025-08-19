　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／這個殺手真夠冷！亞蘭德倫與《獨行殺手》

▲亞德蘭倫。（圖／央視網）

亞蘭德倫演藝生涯中的顛峰神作：《獨行殺手》。（圖／央視網／公共版權影片)

文／朱錦華

法國導演梅爾維爾(Jean-Pierre Melville)1967年的神作《獨行殺手》(Le Samouraï)，開始時有一行字幕：「沒有誰比武士更孤獨。或許，只有林中的老虎，才了解武士的孤獨。」上述這段話，引述自新渡戶稻造1899年所著的 《武士道：日本之魂》一書。

資深影迷都曉得，梅爾維爾是出了名的「武士道控」。《獨行殺手》說的正是武士道的故事。 該片之所以成為電影史上的「神作」，是因為梅爾維爾為銀幕上的「殺手」塑造了一個經典的形象 ：氈帽(Felt hat)、風衣、白手套、冷峻的臉，為這部極度風格化的犯罪電影，注滿了戲劇張力。這張臉的主人，是亞蘭德倫（Alain Delon），他於去年8月18日辭世。

▲梅爾維爾。（圖／公共版權照片）

梅爾維爾在高達1959年經典作《斷了氣》裡客串演出的畫面。（圖／公共版權照片）

無論對亞蘭德倫或梅爾維爾來說，《獨行殺手》都是他倆畢生的代表作。不過有趣的是，這部電影其實不完全是原創。它的靈感源自1942年的一部電影、改編自格里安葛林(Graham Greene)小說的《受僱的槍手》(This Gun for Hire)。這兩部電影不但情節像、主角造型像、連電影開頭那一幕都像（男主角在黑暗的房間裡躺在床上抽菸；然後起身，出門「幹活」）。

巧的是，《受僱的槍手》的男主角，名字叫亞倫賴德(Alan Ladd)。那為什麼成為不朽經典的並非《受僱的槍手》，而是《獨行殺手》呢？

▲▼Alain Delon,亞蘭德倫 。（圖／達志影像／美聯社）

亞蘭德倫年輕時在歐洲影壇十分活躍 。（圖／達志影像／美聯社）

原因在於後者呈現出一種統一的、強烈的、冷冽的作者風格。梅爾維爾在視覺效果上用低冷的色調；不是陰天就是下雨。聽覺上極為靜默，將近一半的畫面沒有對白；出現背景音樂的次數也很少。他以極簡主義的手法處理戲劇性的場面（例如槍擊、打鬥），但在處理敘事過程（例如作案、跟監）和事物（例如手槍、鑰匙、衣物）時，卻又詳盡細膩得讓人想起了另一位善於描寫孤獨的風格大師布列松(Robert Bresson)。

孤獨是本片的主題，「義理」則是主角走向的結局，兩者都跟武士道有關。所謂「義理」，簡單一點說，就是有恩必須報恩，有仇必定報仇。這是武士的信條，儘管他已變身成為一名現代社會的殺手。

▲▼ 吳宇森父女、河智苑《追捕》平面聯訪-吳宇森。（圖／記者黃克翔攝）

吳宇森的作品的深爾維爾的影響。（圖／記者黃克翔攝）

本片的法文片名Le Samouraï原意就是武士。這部電影當年在台灣上映時，取了一個讓人一頭霧水的片名：《午後七點零七分》。個人十分不以為然（因為它跟內容一點都扯不上邊），所以寧願使用更能反映影片本色的香港譯名《獨行殺手》，大陸也沿用此一譯名。

《獨行殺手》影響了後來的無數電影；包括威廉佛烈金(William Friedkin)的《霹靂神探》(The French Connection.1971)、吳宇森的《諜血雙雄,1989》、以及盧貝松的《終極追殺令》(Léon,1994)等。英國《Empire》電影雜誌2010年票選「世界百大電影」時，《獨行殺手》排名39。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
脂肪肝有救！研究揭芝麻油「助減重、控血糖」　效果遠勝橄欖油

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／掙脫宿命的綑縛：傑出陸劇《沙塵暴》的啟示

國際火線／加薩未來命運：變成川普的《西方極樂園》？

國際火線／搶錢搶瘋了：川普的「強盜經濟學」！

國際火線／時間之刃：《日落大道》上的女神殘酷物語

國際火線／致敬法國世紀男神！吳宇森的繆司：亞蘭德倫

國際火線／獵殺黑名單：「好萊塢十君子案」始末

中信銀ATM裝機7657台海放同業　台新銀靠併購緊咬國泰世華

國際火線／《魷魚遊戲3》：資本主義社會的人吃人寓言

國際火線／諾蘭敘事風格：犯罪劇《漫長的季節》創顛峰

國際火線／《繁花》裡東京一夜：玲子的戀戰守策

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

颶風艾琳掀「海嘯級巨浪」！浪高6公尺襲美東沿岸　美發布裂流警告

國際火線／這個殺手真夠冷！亞蘭德倫與《獨行殺手》

川普宣布將簽行政命令　廢除郵寄選票、電子投票機

不會用AI就走人！美軟體公司裁員8成　留存員工還得週週進修

俄軍夜襲！無人機、飛彈轟炸烏克蘭7死20傷　18月大女嬰喪命

假臨檢真摸乳！美警值勤「偷拍色色片」丟飯碗　最新現況曝光

68歲翁親手埋葬愛犬！　下秒「離奇暴斃」狗狗墳墓旁

中國人機上偷包！伊朗男暴力制裁　揮拳揍到他懷疑人生

Google遭重罰10.7億！　澳洲裁定「獨家協議」壟斷搜尋市場

全球最奢顯卡！中東限定「鑲金版」RTX 5090登場　開價36萬

颶風艾琳掀「海嘯級巨浪」！浪高6公尺襲美東沿岸　美發布裂流警告

好市多烤雞腿「8入變6入」大漲價　討論文衝39萬觀看

曾月薪10萬！政院前副執行長涉貪「轉職超商店員」　本人證實了

「初戀臉女神」被抓包曬情侶同款炒飯　直播認了「我請客」尷尬笑場

地政沒把關！「台版地面師」奪死人財產　全民吞1612萬國賠

玻璃杯洗完霧霧的？「4招」教你洗完乾淨如新

國際火線／這個殺手真夠冷！亞蘭德倫與《獨行殺手》

海嘯武器毀滅沿海城市　20米水下無人載具現身北京街頭

劇本「給業者銷毀卻外流」...中村曝聲優親處理、自買碎紙機

永豐金除息秀後天壓軸登場　4金控已填息達陣

【違規最大聲】女三寶逆向超車遭叭氣炸：你騎中間在想心事？

國際熱門新聞

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

川普宣布將簽行政命令　廢除郵寄選票、電子投票機

假臨檢真摸乳　美警值勤偷拍色色片

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

澳洲裁定涉壟斷市場　重罰Google 10.7億

583人斬！AV女優「女兒接班」條件曝

烏狙擊手4公里外擊斃2俄兵　破世界紀錄

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

殺手真夠冷！亞蘭德倫與《獨行殺手》

翁親手埋葬愛犬　下秒暴斃墳墓旁

不會用AI就走人！　美軟體公司裁員8成

一通電話賠上積蓄　男憐憫之心換妻子離家

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

更多熱門

相關新聞

掙脫宿命綑縛：陸劇《沙塵暴》的啟示

掙脫宿命綑縛：陸劇《沙塵暴》的啟示

《沙塵暴》的「豆瓣」評分高達8.1。我覺得它是出色的好劇，並非因為它的懸疑感有多吸引人、或是推理手法有多精采，而是它透露出大陸社會的真實面讓我震撼。 它折射出人類社會的兩大問題：一是中國的、甚至包括東方社會裡的父權壓迫、男尊女卑、傳宗接代的問題。二是亙古長存的、全球性的城鄉差距問題。

加薩的未來命運：變成西方極樂園？

加薩的未來命運：變成西方極樂園？

搶錢搶瘋了：川普的「強盜經濟學」

搶錢搶瘋了：川普的「強盜經濟學」

晚安，祝好運：麥卡錫主義的終結

晚安，祝好運：麥卡錫主義的終結

美國為何超車德國，搶先發明原子彈？

美國為何超車德國，搶先發明原子彈？

關鍵字：

獨行殺手亞蘭德倫梅爾維爾午後七點零七分吳宇森國際火線

讀者迴響

熱門新聞

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

芝麻油完勝橄欖油！研究：能降血糖、護肝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！江祖平收求助私訊心疼

台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆負債4000萬

知名溫泉飯店驚傳意外　7旬翁泡湯溺斃

即／威力彩2.68億一人獨得　北市今晚誕生億萬富翁

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

遭傳「全面下架4G吃到飽」

NONO遭判刑又掰了公司...朱海君露面了！現蹤大溪曝光「新身份」

5個常犯的「刷牙壞習慣」 易導致牙齦退縮、口臭

影／1.36億人看過！他紀錄「中國娃娃」被日軍追殺

板南線加班車調整！2列空車專送江子翠

更多

最夯影音

更多

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面