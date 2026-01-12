　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

讓AI成為你的超能力，拒「大腦外包」！青年局長邱兆梅對談AI教練高見龍

▲▼青年局外人,邱兆梅,高見龍,AI,新北有課,好奇心。（圖／翻攝自影片）

▲新北市青年局局長邱兆梅（左上）於Podcast節目《青年局外人》邀請AI工具專家高見龍（右），深度剖析Z世代在生成式AI浪潮下的職涯生存法則。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

隨著生成式AI席捲全球，Z世代面臨前所未有的職涯挑戰。新北市政府青年局推出的Podcast節目《青年局外人》，由局長邱兆梅（Marcia）主持，近期特別邀請五倍學院創辦人、AI工具專家高見龍，兩人對談一起深入探討年輕人應該如何在這股科技浪潮中站穩腳步。面對AI衝擊，邱兆梅感性地提到：「我們這一代是看著科技長大的，但Z世代是直接長在科技裡的。」高見龍則強調，AI並非單純的取代者，而是一個「能力放大器」，關鍵在於使用者是否具備紮實的基礎能力。

AI助攻學習　但「腦袋外包」有風險

在節目中，高見龍提到自己曾為了孩子撰寫《為你自己學Python》一書，他認為知識應取之於社會並回饋於社會，因此將全書內容放在網路上供大眾免費閱讀，深信開放共享能降低學習門檻，讓更多有志青年獲得成長資源。此外高見龍觀察到，現在許多年輕人習慣將問題直接丟給AI獲取答案，這種「大腦外包」的現象讓他感到擔憂；邱兆梅局長對此也深有共鳴，她在節目中指出：「AI可以幫你處理繁瑣的事，但它沒辦法替你長出智慧。」

高見龍認為，學習程式語言或任何技能必須經歷「掙扎與內化」的過程，若缺乏好奇心與對邏輯的理解，只是一味複製貼上，將無法真正成長。「AI會讓你產生變聰明的錯覺，但關掉螢幕後，那些知識若沒刻進大腦皮層，就無法成為自己的工具。」高見龍建議，學習者應將AI視為「家教」或「共學夥伴」，透過不斷詢問「為什麼」來釐清邏輯，而非只求答案。邱兆梅也幽默地提醒聽眾：「當AI一本正經地跟你胡說八道時，如果你沒有底氣，你就只能被它牽著鼻子走。」

▲▼青年局外人,邱兆梅,高見龍,AI,新北有課,好奇心。（圖／翻攝自影片）

▲高見龍建議青年應建立「單一真相來源」的意識，交叉比對不同AI資訊，並透過不斷追問「為什麼」來累積專業底蘊。

建立「單一真相來源」　克服AI幻覺

面對AI有時會產生「幻覺」（指一本正經地胡說八道）的問題，高見龍分享了「SSOT（Single Source of Truth，單一真相來源）」的概念。他建議初學者不要只盲從單一AI的回答，應交叉比對不同AI模型或權威資料來源，最後組出一個相對比較真實的答案，建立起屬於自己的判斷標準，才不至於在錯誤的資訊中迷失。

新北市青年局推廣「新北有課」 助力職涯轉型

為了協助青年與職場接軌，邱兆梅局長也在節目中強力推薦新北市青年局打造的學習品牌「新北有課UKO」，不僅開辦如NVIDIA認證等高難度的認證課程、Cisco思科網路通訊課程，同時也有非常輕量化的內容，如AI邏輯、Gamma或Canva等工具應用。她強調：「除了硬技能之外，還有許多軟技能(soft skills)例如商務開發（BD）、專案管理（PM）或軟實力的課程，幫助年輕人能建立AI拿不走的『感受力』與『溝通力』。」

▲▼青年局外人,邱兆梅,高見龍,AI,新北有課,好奇心。（圖／翻攝自影片）

▲面對AI可能導致的思考簡化，局長邱兆梅強調「AI可以幫你處理繁瑣的事，但它沒辦法替你長出智慧」，提醒青年切勿過度依賴工具。

蹲好馬步，讓AI為你翻倍效能

節目尾聲，高見龍以「蹲馬步」比喻基礎能力的重要性。他指出，AI能將能力放大，例如從10倍到50倍甚至100倍，「但如果底氣是0，乘上50倍依然是0」。他鼓勵年輕人在追逐新科技的同時，也要回頭磨練那些雖然過程無聊、但絕對有用的基本功。

邱兆梅總結，透過「新北有課」等資源持續學習，掌握創造性思考與人類互動的溫度，年輕人便能將AI轉化為自己的「超能力」。她最後勉勵正在焦慮的青年朋友：「不要擔心被AI取代，要擔心的是你停止學習。」 只要蹲好馬步，找到與AI協作的最佳姿勢，就能在未來的舞台上站得更穩。

想了解更多精彩內容？可至各大Podcast平台搜尋《青年局外人》，或關注「新北市政府青年局」與「新北有課」官方Instagram帳號，掌握最新免費課程與活動資訊。

《青年局外人》｜新北市政府青年局製作
主持人：邱兆梅局長 
來賓：高見龍
主題：〈EP14｜AI不是巨浪，是衝浪板！Z世代在浪潮中站穩的姿勢〉 
收聽平台：SpotifyApple PodcastsSoundOn

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

