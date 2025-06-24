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霸凌逼轉學又「網路抹黑」加害者拿校長獎畢業　校方：小過已消除

▲▼雲林某中學少女遭霸凌，霸凌者畢業典禮時竟還能上台領獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲被害者父親不忍女兒遭霸凌，加害者卻上台領獎，校方也未對此道歉。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

雲林一所私立國中日前傳出霸凌案，一名少女遭到同儕排擠、造謠「跟老師談戀愛」，向學校反映後憤而轉學，然而加害者卻仍在網路上持續抹黑。豈料，其中一名加害者竟代表班級畢業生領了校長獎，讓被害少女非常難過。對此，校方表示，加害者已悔過。

少女爸爸指出，女兒在班上擔任小老師，卻於2024年6月初被同儕好友排擠、惡意造謠談師生戀，同時在社群平台、通訊軟體群組中以不堪入目的言語形容少女，令少女身心受創。

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少女爸爸得知後立刻向校方反映，學校也成立霸凌案並展開調查，但女兒無法承受選擇轉學，此時加害者仍持續造謠，甚至將謠言傳到新學校，逼得少女父親提告，5名加害人才收斂。

校方調查後，認為霸凌案成立，對5名相關學生記過處分，但短短不到3個月，5名加害者立刻以記功、記嘉獎等方式，在畢業前將小過消除，且其中還有人獲選為畢業班級代表，甚至有人上台領取校長獎。

此外，少女爸爸無法忍受這結果，親自到學校臉書專頁留言，沒想到還遭校方刪除並封鎖帳號，直到事後女兒親上火線留言質疑，且越來越多人聲援按讚後，校方才沒再刪除留言。

針對指控，校方也發出聲明如下：

感謝大家對於學校教育工作的關注與期待。看到大家的留言，我們理解您對於學校獎項選拔的疑惑，也感受到您對於霸凌事件的關心與重視。對於曾經經歷傷害的同學，我們真誠地感到心疼，並始終希望每位學生都能在校園中感受到安全和尊重。

霸凌事件對於當事人造成的影響不容忽視，因此，學校在處理這類事件時，始終依循相關法規，並且以保護各方隱私為首要任務。同時，我們也秉持教育本位，期望每位學生在犯錯後能透過學校的指導，反省、改過，並成為更好的自己

學生在過去的事件中，確實做出過不當行為，但學校在事發後採取了調查與教育輔導措施。學生在校內外的努力和良好表現，也展現了悔過與改進的決心

然而，我們明白這段經歷對於曾受到影響的同學來說，仍可能是難以平復的傷痛。學校在關注所有學生表現的同時，也會持續透過輔導與支持，讓每一位同學都能感受到溫暖的陪伴與力量

學校的使命是讓每個孩子都有學習成長的機會，無論過去如何，我們始終相信每位學生都值得被引導和成長。您的留言提醒我們，教育工作不僅是成績與榮譽，更是每份關懷與支持的累積。我們真誠地感謝您的回饋，也邀請大家與學校一起，為每位學生的未來努力。

如有更多建議，歡迎與我們聯繫，讓我們一起為校園的友善與進步付出心力。

然而網友對於校方的回應並不買單，「 身為東南人，真的對學校很失望」、「除了霸凌加害者就沒有其他同學可以上台代表了嗎？不要講的冠冕堂皇」、「所以看起來有悔過就能洗白當一切沒發生？他不是因為自己做的事而悔過，他是後悔被提告吧」、「霸凌的處分也太小了吧」、「意思是霸凌學生表現太好，好到其他遵守校規學生都是空氣 ？？ 還是學校認為只有霸凌是小事，其他學生犯的更大條 所以只能選霸凌人做代表？？ 嘖嘖」。

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