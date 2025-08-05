　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／時間之刃：《日落大道》上的女神殘酷物語

▲《紅樓金粉》。（圖／公共版權照片）

音樂劇《日落大道》改編自好萊塢經典電影《紅樓金粉》。（圖／公共版權照片）

文／朱錦華

安德魯·洛伊·韋伯(Andrew Lloyd Webber)繼《歌劇魅影》後，第二齣改編自好萊塢經典電影的音樂劇《日落大道》(Sunset Boulevard,1993)，本月首度來台公演。音樂劇我沒看過；電影倒是看過的。不過它的譯名，台、港都是譯為《紅樓金粉》。

這是怪才導演比利·懷德(Billy Wilder)在1950年推出的一部「黑色電影」；跟《雙重賠償》(Double Indemnity)、《熱情如火》(Some Like It Hot)並列為他的三大經典。故事敘述一名年輕但落魄的好萊塢編劇喬·吉利斯(Joe Gillis) ，遇上一名韶華逝去、過氣的默片女神諾瑪·戴斯蒙(Norma Desmond)，兩人共同為「夢想」奮鬥、掙扎的經過和悲劇收場。

▲《日落大道》莎拉布萊曼（Sarah Brightman）、堤姆德拉克斯 （Tim Draxl） 。（圖／寬宏藝術提供）

音樂劇《日落大道》的男女主角：的莎拉布萊曼與堤姆德拉克斯 。（圖／寬宏藝術提供）

英文片名Sunset Boulevard有雙重指涉，既指故事發生地：那條貫穿洛杉磯和比佛利山、昔日影人聚居的大道，但它也同時暗示：「你最終不得不告別的青春」。正如《每當變幻時》歌詞中說：「常見紅日照東方／每當變夕陽／便知時光去。」俗語說，歲月無情。或者用更粗魯的話說：「時間是一把該死的殺豬刀」！沒有任何美女逃得過時間的凌遲。只是，一個曾經風華絕代，顛倒眾生的女神，又怎能容忍昔日的美麗和風光殘忍地離她遠去？

諾瑪找來年輕編劇（威廉荷頓飾演）合寫劇本，「芳齡」50的她仍渴望扮演年輕妖嬌的莎樂美，在希律王面前跳「七重紗」艷舞……。影片中有一幕，諾瑪跟喬在客廳裡看她昔日主演的電影。然後，諾瑪很自然的握住了男方的手。諾瑪渴望擁抱（以及抓回）青春；包括銀幕上昔日的自己、以及身邊可以緊緊擁抱的「小鮮肉」。

▲葛洛麗亞史璜森與威廉荷頓在《紅樓金粉》裡月精采對手戲。(圖／公共版權照片)

葛洛麗亞史璜森與威廉荷頓在《紅樓金粉》裡有精采對手戲。(圖／公共版權照片)

比利懷德不改他一貫的黑色幽默，既諷刺好萊塢，也感嘆有些影人離開攝影機和鎂光燈就活不成的悲哀。劇末時諾瑪面對著一拖拉庫的攝影機和鎂光燈緩緩走下樓梯那一幕，混合著瘋狂與哀傷，是影史上讓人極為難忘的經典畫面之一。

本片的幕後故事很有趣，比利懷德找過許多默片時代的「女神」來飾演諾瑪一角，當中還包括「首席女神」葛麗泰·嘉寶(Greta Garbo)，但都被拒絕了。後來，是喬治庫克（《窈窕淑女》的導演）建議他去找葛洛麗亞·史璜森(Gloria Swanson)，沒想到她竟然爽快的答應了。史璜森本身就是默片時代的「女神」之一，她的演出讓本片更具說服力，更是她生涯最精采的表演之一。

▲音樂劇《日落大道》吸引許多藝人朝聖。（圖／寬宏藝術提供）

音樂劇《日落大道》吸引許多藝人朝聖。（圖／寬宏藝術提供）

不曉得是衝著比利懷德還是史璜森的面子，本片非常罕見的請到了默片時代的三位頂級名導跨刀演出。第一位是在撲克牌桌前驚鴻一瞥、跟卓別林齊名的冷面笑匠巴斯達·基頓(Buster Keaton)。第二位是飾演諾瑪的忠僕、以《愚妻》、《貪婪》等默片經典名留影史的艾瑞克·馮·史楚漢姆(Erich von Stroheim)。

第三位是橫跨默片、有聲片時代、最愛拍《聖經》故事大型古裝片的西席·地密爾(Cecil DeMille)：光是《十誡》他就拍過默片和有聲片兩個版本。當年正是地密爾捧紅了史璜森。本片裡他就是演自己，在片場裡跟諾瑪敘舊那一幕，讓人覺得仿如「昨日重現」。從某一個層面來說，《紅樓金粉》可被視為一部向默片時代／人物致致的電影。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
侯沁潔不認刻意撞警察！怒嗆員警：做賊喊抓賊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／衝破正午黑暗：電影人對「反共獵巫」的逆襲

國際火線／殺戮戰場：柬埔寨的恐怖往事

國際火線／橄欖樹下：巴勒斯坦流的並非奶和蜜，是鮮血

國際火線／伸冤記：「好萊塢十君子」的墜跌與平反

國際火線／另類全球化：人人搶著當川普，經濟越壞選越好！

國際火線／致敬法國世紀男神！吳宇森的繆司：亞蘭德倫

國際火線／獵殺黑名單：「好萊塢十君子案」始末

中信銀ATM裝機7657台海放同業　台新銀靠併購緊咬國泰世華

國際火線／《魷魚遊戲3》：資本主義社會的人吃人寓言

國際火線／諾蘭敘事風格：犯罪劇《漫長的季節》創顛峰

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【泰格與雪兒】整天說好好喔的人

【驚悚崩塌瞬間】不敵土石流地基再度滑落！台南柳營民宅撕裂秒崩

國際火線／時間之刃：《日落大道》上的女神殘酷物語

快訊／橫濱花火大會「發射船失火」活動急停　船上有2萬發煙火

美造船廠設備「停留在戰後」！南韓投資1500億美元　急派技術人員

女星牛仔褲廣告挨轟「白人至上」　川普反誇：我愛死啦

領2630萬元下鄉退休！60歲男「每晚吃泡麵」悔爆　不懂下廚妻離子散

亞洲最低！星國關稅稅率10％　專家：跨國企業可能考慮擴大產量

哈利王子20年前「扮納粹」下場超慘　辯稱：被威廉、凱特慫恿

日本唯一雄性虎鯨病逝　名古屋水族館不捨告別寶貝明星

體重25kg營養不良亡！加薩17歲少年「肋骨現形」心碎一幕曝光

台海開戰自求多福！蘋果谷歌特斯拉「援台可能性低」　美智庫給答案

美課20%重稅　郭智輝問企業「你們能讓什麼？」產業代表曝隱憂

趙露思怒控公司「把我鎖在飯店驅魔」！找大師算命稱：有人下蠱

行車糾紛台南男當街拿對方29000元安全帽砸機車　雙方互告偵辦

《寶可夢》神獸概念車亮相　實體故勒頓四肢都會動賽道奔馳帥炸

「零負評男神」朴寶劍　4部代表韓劇橫跨古裝、現代、時代劇一次補齊

國際火線／時間之刃：《日落大道》上的女神殘酷物語

央視罕見公開094型核潛艇內部艙室　演練「一級靜音管控」突破反潛區

【網紅決裂截圖曝光】閩南狼開撕八炯「研究納粹搞革命」

相關新聞

音樂劇界傳奇來台演出…演藝圈大咖現身朝聖！

音樂劇界傳奇來台演出…演藝圈大咖現身朝聖！

全本音樂劇《日落大道》（Sunset Boulevard）第二場星光場在3日晚間華麗登場，再度寫下台北演藝界熱度話題。現場吸引多位藝文名人與觀眾共襄盛舉，包括實力派主持人曾國城、活躍於綜藝與戲劇的黃鐙輝、曾子余，情感系金嗓戴愛玲，以及新生代歌手懷特與團體源少年成員莑茗與秉毓、夏浦洋、資深主持人聶雲等。

莎拉布萊曼護嗓「演出前不說話」

莎拉布萊曼護嗓「演出前不說話」

美國電影人對「反共獵巫」的逆襲

美國電影人對「反共獵巫」的逆襲

莎拉布萊曼來台！奔墾丁度假一週

莎拉布萊曼來台！奔墾丁度假一週

殺戮戰場：柬埔寨的恐怖往事

殺戮戰場：柬埔寨的恐怖往事

關鍵字：

日落大道紅樓金粉比利懷德葛洛麗亞史璜森國際火線

讀者迴響

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面