國際火線／時間之刃：《日落大道》上的女神殘酷物語

▲音樂劇《日落大道》改編自好萊塢經典電影《紅樓金粉》。（圖／公共版權照片）

文／朱錦華

安德魯·洛伊·韋伯(Andrew Lloyd Webber)繼《歌劇魅影》後，第二齣改編自好萊塢經典電影的音樂劇《日落大道》(Sunset Boulevard,1993)，本月首度來台公演。音樂劇我沒看過；電影倒是看過的。不過它的譯名，台、港都是譯為《紅樓金粉》。

這是怪才導演比利·懷德(Billy Wilder)在1950年推出的一部「黑色電影」；跟《雙重賠償》(Double Indemnity)、《熱情如火》(Some Like It Hot)並列為他的三大經典。故事敘述一名年輕但落魄的好萊塢編劇喬·吉利斯(Joe Gillis) ，遇上一名韶華逝去、過氣的默片女神諾瑪·戴斯蒙(Norma Desmond)，兩人共同為「夢想」奮鬥、掙扎的經過和悲劇收場。

▲音樂劇《日落大道》的男女主角：的莎拉布萊曼與堤姆德拉克斯 。（圖／寬宏藝術提供）

英文片名Sunset Boulevard有雙重指涉，既指故事發生地：那條貫穿洛杉磯和比佛利山、昔日影人聚居的大道，但它也同時暗示：「你最終不得不告別的青春」。正如《每當變幻時》歌詞中說：「常見紅日照東方／每當變夕陽／便知時光去。」俗語說，歲月無情。或者用更粗魯的話說：「時間是一把該死的殺豬刀」！沒有任何美女逃得過時間的凌遲。只是，一個曾經風華絕代，顛倒眾生的女神，又怎能容忍昔日的美麗和風光殘忍地離她遠去？

諾瑪找來年輕編劇（威廉荷頓飾演）合寫劇本，「芳齡」50的她仍渴望扮演年輕妖嬌的莎樂美，在希律王面前跳「七重紗」艷舞……。影片中有一幕，諾瑪跟喬在客廳裡看她昔日主演的電影。然後，諾瑪很自然的握住了男方的手。諾瑪渴望擁抱（以及抓回）青春；包括銀幕上昔日的自己、以及身邊可以緊緊擁抱的「小鮮肉」。

▲葛洛麗亞史璜森與威廉荷頓在《紅樓金粉》裡有精采對手戲。(圖／公共版權照片)

比利懷德不改他一貫的黑色幽默，既諷刺好萊塢，也感嘆有些影人離開攝影機和鎂光燈就活不成的悲哀。劇末時諾瑪面對著一拖拉庫的攝影機和鎂光燈緩緩走下樓梯那一幕，混合著瘋狂與哀傷，是影史上讓人極為難忘的經典畫面之一。

本片的幕後故事很有趣，比利懷德找過許多默片時代的「女神」來飾演諾瑪一角，當中還包括「首席女神」葛麗泰·嘉寶(Greta Garbo)，但都被拒絕了。後來，是喬治庫克（《窈窕淑女》的導演）建議他去找葛洛麗亞·史璜森(Gloria Swanson)，沒想到她竟然爽快的答應了。史璜森本身就是默片時代的「女神」之一，她的演出讓本片更具說服力，更是她生涯最精采的表演之一。

▲音樂劇《日落大道》吸引許多藝人朝聖。（圖／寬宏藝術提供）

不曉得是衝著比利懷德還是史璜森的面子，本片非常罕見的請到了默片時代的三位頂級名導跨刀演出。第一位是在撲克牌桌前驚鴻一瞥、跟卓別林齊名的冷面笑匠巴斯達·基頓(Buster Keaton)。第二位是飾演諾瑪的忠僕、以《愚妻》、《貪婪》等默片經典名留影史的艾瑞克·馮·史楚漢姆(Erich von Stroheim)。

第三位是橫跨默片、有聲片時代、最愛拍《聖經》故事大型古裝片的西席·地密爾(Cecil DeMille)：光是《十誡》他就拍過默片和有聲片兩個版本。當年正是地密爾捧紅了史璜森。本片裡他就是演自己，在片場裡跟諾瑪敘舊那一幕，讓人覺得仿如「昨日重現」。從某一個層面來說，《紅樓金粉》可被視為一部向默片時代／人物致致的電影。