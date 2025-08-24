　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

汪毅夫撰文「兩岸無國界」　稱蔡英文也承認此事實

▲▼中國大陸學者汪毅夫。（圖／翻攝福建師範大學閩台區域研究中心）

▲汪毅夫。（圖／翻攝福建師範大學閩台區域研究中心）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國台灣研究會會長汪毅夫24日以「兩岸之間無國界」為標題在《人民日報》撰文，以兩個故事說明自己的論點，並稱蔡英文參與李登輝「兩國論」的起草後，還是承認「兩岸之間沒有國界」的事實。

汪毅夫的第一個故事是貨物違法進出國界的走私罪，他提到，1981年3月4日，台北地方法院宣判幾名涉嫌「與大陸走私」的漁民無罪，理由是大陸和台灣無國界，不能構成走私罪，「當年作此宣判的台北地方法院的法官是有良好知識的，別的旁置不論，『大陸和台灣無國界』乃是一個不用說明的明白的事實、一個無須證明的確鑿的理由。」

汪毅夫的第一個故事是「人員違法進出國界的越境罪」，他指出，2008年6月14日至15日，第二屆金門學學術研討會在台中市中興大學舉辦。蔡英文以「前陸委會主委、現任民進黨主席」的身份應邀參加開幕式併發言。蔡英文的發言記錄稿收於金門縣文化局2008年12月出版的《2008年金門學學術研討會論文集》。

▼前總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統蔡英文出席「民主先生2.0李登輝特展」。（圖／記者林敬旻攝）

汪毅夫說，蔡英文發言的重點之一，是介紹她在陸委會主委任上推動「小三通」合法化的「工作業績」。蔡英文說「我記得剛開始在2000年執行這個政策的時候，我就到金門去看，回來我發現一個問題，就是說金門大部分的人『都可能會有刑事記錄』，或者是說金門大部分的人他在每一分每一秒都會有犯罪的可能，為什麼呢？因為那個時候，只要你違反規定進入到大陸區域的話，就是違法。可是這個法律事實上是違反當時的生態，因為那個時候雖然沒有正式通航，可是這個小船是每天往來於金門與廈門之間，所以很多金門人其實他是經常性地到廈門去，所以從法律的角度去看，金門大多數的人都在違法，而且檢察官若要起訴的話，大部分的人是要被起訴的。」

汪毅夫續指，蔡英文還說「在這兩岸之間，在這金門與廈門之間自己往來，那你在傳統觀念上的邊界概念在哪裡？這又是另外一個問題。」「邊界概念你怎麼把它建立起來。當你開始往來的時候就有邊界的概念，當你沒有往來的時候，你沒有那個邊界的概念。」「也就是說，你要在很短的時間內，創造出一個我們在正常想像裡面的一個邊界的機制，你必須要把它創造出來。」

汪毅夫認為，從這些話中，人們聽得很清楚，蔡英文推動「小三通」合法化的理由是「在這兩岸之間，在金門與廈門之間」沒有國界。

汪毅夫強調，當年蔡英文參與李登輝「兩國論」的起草後，還是承認兩岸之間沒有國界的事實。然而，她希望在「想像裡面」、在「概念」上“創造出一個邊界”。

最後，汪毅夫還說，也許有人會問「務實台獨工作者」賴清德，會有在兩岸之間坐實蔡英文「想像」裡和「概念」上的「邊界」的企圖嗎？但應該是「有賊心，有賊膽，沒有賊身板」，完全沒有條件，也承受不了膽敢做賊的慘痛代價。

▼金門小三通人潮。（圖／記者林名揚翻攝）

▲端午連假首日，金門小三通航線進入客流高峰，一早碼頭湧現人潮，造成部分班次爆滿。（圖／記者林名揚翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

汪毅夫蔡英文賴清德李登輝兩國論

