拿到31顆無敵星星！他點名2人　喊話藍營：還是要如履薄冰

拿到31顆無敵星星！蘇一峰點名2人　喊話藍營：還是要如履薄冰

▲▼民眾黨主席柯文哲、新竹市長候選人高虹安。（圖／民眾黨提供） 

▲柯文哲、高虹安。（資料照／民眾黨提供）

網搜小組／曾筠淇報導

726、823罷免的結果都出來了，31名國民黨立委、新竹市長高虹安全部挺過罷免案。胸腔科名醫蘇一峰昨天就發文表示，「這次大罷免輸更多，大罷免大烙賽！」不過他後來再度發文，直言即便拿到「31顆無敵星星」，藍營也要如履薄冰，「別忘了柯文哲還關押在台北看守所」。

蘇一峰21日就在臉書發文預測「823大罷免會大失敗」。昨日結果出來之後，他便發文表示，「這次大罷免輸更多，大罷免大烙賽！」

不過蘇一峰後來又發文指出，雖然藍營已經拿到「31顆無敵星星、不怕罷免」，短期內不必擔心再被罷免，藍營仍然要如履薄冰，因為「還有司法羈押這一招」，「別忘記柯文哲和高虹安」。蘇一峰在文中再次指出，藍營真的要小心，「別忘了柯文哲還關押在台北看守所。那（哪）天就突然衝進去搜索抓人」。

第二波罷免案開票結果出來之後，國民黨主席朱立倫喊話，應該立刻釋放被政治收押的柯文哲主席及國民黨黨工，應用公平、公正的審判取代押人取供，以及政治收押。對此，總統賴清德表示，政策可以對話合作，但是司法獨立性必須尊重，之前就已經公開多次說過，不分黨派、不論何人，只要違法，司法都應該依法偵查、偵辦，這就是尊重司法，司法是勿枉勿縱，並非針對特別的政黨或特別的人，但個案的問題，他不宜評論。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

大罷免罷免柯文哲高虹安蘇一峰賴清德國民黨立委

