大罷免失敗！陳致中「拋3箭」建議賴清德　被拱入閣本尊回應了

▲前總統陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中。（資料照／記者周宸亘攝）

記者詹詠淇／台北報導

726和823罷免案均以失敗收場，而核三重啟公投雖未達門檻，但同意票大幅領先不同意票，民進黨內部檢討聲浪不斷。總統賴清德昨表示，為了回應人民的期待，執政團隊會做出「四項調整」，包括調整隊形啟動必要人事改組。而前總統陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中也發文建議總統因應政局3️箭。就有網友留言說，懇求賴清德讓陳致中入閣。對此，陳致中也回應，「謝謝肯定，但離題了啦！致中一定是留在選區打拚！」

面對核三重啟公投、大罷免結果，總統賴清德昨發布談話提到，行政院長卓榮泰曾多次請辭，但都獲他慰留，盼卓繼續堅守崗位，一起承擔重任。為了回應人民的期待，執政團隊會做出「四項調整」，一調整隊形啟動必要人事改組、二調整施政順序、三調整行政、立法互動、四調整國家財政體質。

事後，行政院發言人李慧芝也說，卓院長會依照賴總統指示進行「四項調整」，並將在下週啟動人事改組，將「經濟優先」、「民生優先」、「弱勢優先」以及「青年優先」列為施政首要任務，未來團隊將會更有效率，讓施政更加有感。

陳致中昨晚則發文表示，建議總統因應政局3️箭，第一，總統召開國是會議；第二，舉行朝野領袖高峰會；第三，擴大內閣改組，多啟用溝通型、實務型的幹才。

而就有網友留言提議，「賴總統應該向陳前總統請益啊，畢竟當年陳總統上任時是比賴總統還要艱難」，陳致中回應，「賴總統、卓院長加油加油，今日的政局遠比當年更為艱辛」；另也有網友拱他入閣，留言建議，「應該請陳議員進內閣，懇求賴總統」，陳致中則說，「謝謝肯定，但離題了啦！致中一定是留在選區打拚！」