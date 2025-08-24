　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻讚：賴清德不遵循蔡英文非核家園　不再猶抱琵琶半遮面

▲▼總統賴清德針對大罷免與公投結果發表談話。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統賴清德針對大罷免與公投結果發表談話。（資料照／記者陳家祥攝）

記者陶本和／台北報導

823罷免、核三重啟公投投票落幕後，總統賴清德舉行記者會，除了表達多次慰留行政院長卓榮泰、內閣隊形重整的態度，資深媒體人周玉蔻24日表示，賴清德正式揭露自己擔任總統，不再遵循前總統蔡英文「非核家園」的能源政策，她大讚打開天窗說亮話，不再猶抱琵琶半遮面，很好、很勇敢、很光明正大。

周玉蔻表示，賴清德昨晚的記者會發言，最重大的訊息，不是多次慰留卓榮泰或內閣隊形重整，而是正式揭露他擔任總統將不再遵循蔡英文「非核家園」能源政策的主張。

她認為，打開天窗說亮話、不再猶抱琵琶半遮面，很好、很勇敢、很光明正大。她說，支持賴清德在三大前提：安全、核廢料處置無虞、全民共識，以及尋求先進核能的目標下，正式宣告解除當前民進黨政府由小英時期延續至今的「非核家園」主張。

周玉蔻說，接下來，是技術性、專業性、社會對話等高張力的溝通。政治壓力，現在看來反而不會太重大，特別是，還有對美關係的需求。至於神主牌的問題，賴清德運氣很好，他的前任蔡英文是一位有為有守、有品格的前任總統，她應該不會跳出來指手畫腳。

因此，周玉蔻表示，所以回到接纳核能的電力政策並不困難，但要有權威、潤滑又柔軟加剛性的代言人及代言人群。至於和碩董事長童子賢，她認為，已被證實由於口才平庸及大老闆性格作祟，他的公開評論只會增加對立，「比如，他罵反核少女助紂為虐」。

周玉蔻說，適當人選絕對存在，只看領導人如何三顧茅廬。首先從總統和相關人對話開始，或許是個開始。比方，年僅20歲有「反核少女」之稱的吳亞昕。

