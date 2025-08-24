罷免失敗「就是主流民意的聲音」　她點出1關鍵：2年後怕會再慘敗

▲31名藍委都挺過罷免。圖為江啟臣宣布罷免失敗。（圖／記者許權毅攝）

網搜小組／曾筠淇報導

兩波大罷免的結果都出來了，31名國民黨立委、新竹市長高虹安全部挺過罷免案，對此，總統賴清德表示「這是人民意志的展現，對於結果我們都必須尊重接受」。網紅陳沂事後也在臉書上發文直言，這就是主流民意的聲音，如果只會檢討選民，兩年後恐怕會再次面臨大慘敗。

對於罷免結果，陳沂在臉書上發文直呼「大罷免大慘敗」，這就是最主流民意的聲音，「還要再繼續輸不起嗎？」若只顧著檢討選民，而不檢討自己，恐怕兩年後還會再面臨一次「大慘敗」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不是票數多的就是贏喔」、「不是輸的要檢討喔！不是喔」、「不是喔，不是這樣喔，最大民意只是天氣熱不想出門」。其中有網友認為，「我是覺得啦，民進黨很爛，但另外兩黨來執政應該會更悲劇。」陳沂則回應，「主流民意顯然已不這麼認為了」。

賴清德昨（23日）晚在總統府大禮堂發表談話，提到台灣人民透過罷免和公投，再一次展現了民主的力量，「這是人民意志的展現，對於結果，我們都必須尊重接受」。對於大家用一張又一張連署書，期待以自己的力量帶來改變，「我要向各位致上我的敬意」。

賴清德也說，民主的價值在於不同聲音都能被聽見，這段時間，台灣社會展現了守護自由民主的決心，不論聲音大或小，都是人民心聲，作為總統，他一定會誠心傾聽，銘記在心，也盼在朝、在野，都可以聽到百萬人民的這份期待。