公投、罷免全敗！　日學者：藍綠勢力進入五五波

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者張方瑀／綜合報導

823登場的「核三重啟」公投與國民黨立委罷免案全數未過關，成為台灣政壇一大焦點。清華大學榮譽講座教授、日本學者小笠原欣幸分析指出，這次結果顯示民進黨過去10年的相對優勢正式告終，藍綠勢力進入「五五波」的新局面。

公投部分，議題鎖定「是否重啟5月停機的第三核能發電廠」，外界視為對民進黨「非核家園」政策的全民公決。提案由民眾黨發起，國民黨支持，民進黨則持反對立場。最終同意票434萬多（74.2%）、不同意151萬多（25.8%），雖然同意票大幅領先，但因未達投票權人總數1/4門檻而未能通過，整體投票率僅29.5%，比2021年公投的41.1%明顯下滑。

至於罷免案，針對剩餘7位國民黨立委的投票全數失敗，同意罷免僅33.9%，不同意高達66.1%，差距甚至比7月第一波24席罷免案更懸殊。此次7個選區投票率49.3%，較上次56.1%下降，反映出民進黨支持者投票動能不足。小笠原直言，7月的投票早已定出勝負，這次更像是「消化比賽」，國民黨展現士氣，民進黨選民卻缺乏熱情。

小笠原認為，核三公投顯示台灣社會對能源政策已有強烈反思。過去支持「非核」的聲音佔優，但隨著半導體、AI產業電力需求暴增，再生能源進度落後，火力依賴升高，加上太陽能爭議，讓民眾對非核家園路線越來越質疑。他直言，民進黨必須重新檢討「非核家園」是否淪為口號。

他最後總結，2025年的「夏之陣」以民進黨挫敗、在野黨獲勝收場，正式宣告2014年至2024年的十年優勢已結束。民進黨若要重振，需重構「抗中保台」與「非核家園」兩大核心論述；反之，在野黨若只靠「反民進黨」恐怕難以撐起政黨輪替。能夠從這場選戰汲取教訓的一方，將在2028年大選中占得關鍵先機。