政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游盈隆拋3方案盼賴政府回應民意　藍白有條件組閣、聯合政府都入列

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

近期多份民調顯示，總統賴清德與行政院長卓榮泰滿意度皆大幅下滑，外界也傳出希望內閣改組的聲浪。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（14日）向賴政府提出「3方案」因應當前病入膏肓的台灣民主，包含「有條件的藍白組閣」、「藍綠合組大聯合政府」、「內閣大改組」。他強調，全面改組將展現賴總統誠心回應民意，而點綴式的內閣改組，不但於事無補，更可能有損已經空前低迷的聲望。

游盈隆表示，726大罷免大槓龜後，驚魂甫定的府院黨團，已經悄悄地調整原本高亢的政治腔調與作為。

游盈隆表示，大罷免大失敗帶來的嚴重政治衝擊已浮現，包括國內的和國際的；賴總統及其執政團隊就算726第一時間沒意識到，經過這半個多月來應該也已心知肚明。再不嚴肅且適當地回應，會有更嚴重的政治後果，進一步必將腐蝕人民對其剩餘的善意與支持。

游盈隆說，人民渴望看到一個高效能且負責任的民主政府，普世皆然。自己8月7日上廣播節目時，曾提出一些看法，但因時間比較趕，講的並不完整。自己在此稍微補充說明。

游盈隆說，借鏡歐美近三百年民主憲政的經驗與理論，以及台灣特殊的歷史與民主憲政制度的特質，自己化繁為簡，提出三個可能的方案，來因應當前已病入膏肓的台灣民主。

游盈隆指出，第一，基於國會三黨不過半的政治現實，以及藍白已形成穩定的多數，賴總統可以大方地提出「有條件的藍白組閣」，建立類似法國第五共和的「左右共治」(cohabitation)，總統與總理分屬不同政黨。法國歷史上共有三次「左右共治」的經驗，雖然過程中需經歷磨合期，但證明是一個可行的民主憲政運作，而且一次比一次好。

游盈隆指出，第二，同樣地，因為國會三黨不過半的政治現實，假定民眾黨不願跟民進黨合作，或民進黨不願跟民眾黨合作，由民進黨與國民黨合組大聯合政府，民眾黨扮演唯一反對黨角色。

游盈隆提到，這種政府型態可以用1966年德國基督教民主同盟（CDU/CSU)與社民黨(SPD)合組史上第一次大聯合政府為例，成效差強人意。2005-2013年，德國再度出現大聯合政府，由梅克爾領導，穩定政局與經濟，並為後續改革鋪路。

游盈隆認為，第三，內閣大改組，仍由民進黨組閣，但改組幅度必須足夠大，從全面改組到大幅改組，展現賴總統誠心誠意回應廣大民意，大刀闊斧改革的雄心壯志，點綴式的內閣改組，不但於事無補，更可能有損已經空前低迷的總統聲望。

最後，游盈隆強調，以上這三種因應方案，當然各有其利弊得失，自己拋磚引玉，希望給大家多一點想像空間，多一點政治學知識，畢竟當前台灣政治過程實在太苦悶了。

▼游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

▲▼游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

分享給朋友：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

賴清德內閣國民黨民進黨民眾黨游盈隆聯合政府

