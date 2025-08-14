高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人、她在日本2地都置產

▲國民黨議員陳美雅。（圖／國民黨文傳會提供）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（14日）公布新一期廉政專刊，包含部分高雄、台南議員財產申報，高雄議會部分，國民黨議員方信淵財力最為雄厚，身家粗估4億元；民進黨議員陳明澤、郭建盟也有近億資產，幾位年輕國民黨議員如白喬茵、邱于軒同樣財力頗豐，也都有投資多家公司，包含建設公司等等，最為特別者為國民黨議員陳美雅，在日本熊本、琦玉都有房產跟土地。

根據財產申報，國民黨議員方信淵財力雄厚，名下有106筆土地、16筆建物、一部福特汽車，存款6668萬6282元、股票總值89萬5950元、債券59萬2102元、1本黃金存摺價值12萬1612元、8筆保險、債權2億7495萬2345元用於擔保貸款，債務高達4億3708萬7008元，主要用於周轉金，另投資多家建設、營造公司636萬4000元。

國民黨年輕議員白喬茵名下則有3筆土地、4筆建物、1部國瑞汽車、1部保時捷，存款221萬421元、股票總值11萬4720元、債券125萬4190元、18筆保險、債務6729萬2390元用於房貸與周轉金，投資建設公司、國貿公司以及磁磚公司2130萬。

國民黨議員陳美雅名下8筆土地、6筆建物，特別的是，除高雄外，陳美雅在日本埼玉縣、熊本縣都有房產跟土地，另外，股票總值181萬2650元、1筆保險、債務2535萬2265元，用於房貸。國民黨議員李眉蓁名下13筆土地、8筆建物，1部MINI汽車、1部LAND ROVER、1部Tesla，存款687萬3元、股票總值736萬5630元、21筆保險，另有債務8976萬3066元，用於週轉金及購置不動產。

國民黨議員邱于軒名下104筆土地、8筆建物，1部中華汽車、1部現代汽車、1部三菱汽車，存款331萬7903元、股票總值18萬3790元、基金受益憑證21萬6247元、1支手錶22萬元、8筆保險、債務4756萬1791元用於周轉，還有投資食品公司、建設公司總值5030萬元。

台聯黨議員吳銘賜名下17筆土地、11筆建物、2部中華汽車、1部國瑞汽車、1部LEXUS汽車、1部Tesla，存款18萬9395元、股票1410元、3筆保險，債務5559萬115元，用於週轉金跟投資需求。

民進黨議員郭建盟名下4筆土地、7筆建物，3部SMART汽車、1部賓士，存款4247萬9886元、股票總值424萬3520元、基金受益憑證365萬6593元、1份黃金存摺70萬8234元、14筆保險、債權2000萬元用於借貸。

民進黨議員陳明澤名下59筆土地、4筆建物、現金1465萬元、存款4672萬8904元、股票4萬2050元，期貨權益總值，存於凱基期貨股份有限公司客戶保證金專戶，未沖銷商品536萬9025元、10筆保險、債權2700萬元用於信貸、債務8821萬9218元用於購置不動產與周轉金。