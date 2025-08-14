財產申報曝！綠議長財力驚人　2國民黨議員身家數億、土地破百筆

▲國民黨議員方信淵。（圖／記者吳世龍攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（14日）公布新一期廉政專刊，包含部分高雄、台南議員財產申報，其中較為突出的是國民黨議員蔡育輝，身家粗估破億；民進黨籍高雄議長康裕成名下69筆土地；國民黨議員方信淵財力最為雄厚，名下有106筆土地、存款6668萬6282元、債權2億7495萬2345元用於擔保貸款，債務高達4億3708萬7008元。

國民黨台南議員蔡育輝身家粗估破億，名下25筆土地、9筆建物、1部福特汽車，存款2882萬7005元、股票總值4855萬5070元、基金受益憑證35萬6442元、8筆保險，投資倉儲、貨櫃、汽車修護等多家公司共1057萬9210元，另有債務7380萬6000元，用於週轉金。

民進黨籍高雄議長康裕成名下有69筆土地，位於桃園、新北跟高雄，還有7筆建物、1部國瑞汽車、現金150萬、存款267萬7858元、股票總值53萬5910元、其他有價證券84萬8000元、手錶、皮包與南洋珍珠項鍊總值75萬元、7筆保險。債權250萬元，主要用於借款，另有債務2862萬5244元，用於周轉與購置不動產。

國民黨議員方信淵財力雄厚，名下有106筆土地、16筆建物、一部福特汽車，存款6668萬6282元、股票總值89萬5950元、債券59萬2102元、1本黃金存摺價值12萬1612元、8筆保險、債權2億7495萬2345元用於擔保貸款，債務高達4億3708萬7008元，主要用於周轉金，另投資多家建設、營造公司636萬4000元。