　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批賴清德對慰安婦史實噤聲　馬英九：對飽受苦難的阿嬤不道德

▲▼羅智強新國會智庫成立茶會，馬英九前總統、國民黨朱立倫主席、台北市郝龍斌前市長都與會致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九表示，今（14日）為國際「慰安婦」紀念日，批判民進黨政府，從前總統蔡英文到賴清德總統，口口聲聲強調轉型正義，但一碰到「慰安婦」議題就全部噤聲，還刻意刪除「慰安婦」的歷史、淡化台灣人抗日的史實，根據估計，中、韓各有20萬人，菲律賓、馬來亞、印尼各有數千人、台灣則有1200至2000人，總數估計超過40萬人。據戰後調查，超過七成「慰安婦」最後死於戰場。

馬英九說，今天是國際「慰安婦」紀念日，原本現在他應該在台南市，也是全台唯一一座慰安婦紀念銅像前，追思這段傷痛的歷史。但為了因應「楊柳」颱風可能對台南的影響，以及人員的安全，原本的紀念儀式取消，他特別在臉書發文，追思這段令人傷痛的歷史。

馬英九表示，二次大戰期間，日本在各部隊普遍設立隨軍慰安所，以解決日軍性需求，揭開東亞婦女史上最黑暗、最悲慘的一頁。當時日軍從中國大陸、韓國、菲律賓、印尼、馬來亞、台灣等地，以綁架、威脅或哄騙手段，強迫婦女成為日軍的「慰安婦」。

馬英九說，1996年1月4日，「聯合國人權委員會」公布「慰安婦」調查報告，其中提及「慰安婦」時，總計使用15次「被迫」（forced）一詞。報告指出，慰安婦是「軍事性奴隸」（military sexual slaves），正式確認這是日軍違反人道的罪行。

馬英九強調，他在2008年5月擔任總統後，11月立法院就通過「台灣慰安婦決議文」，要求日本政府道歉並賠償。南韓國會則是在2012年9月通過了類似的議案。即使「慰安婦」是性奴隸的犯罪的事實已成為全球共識，但日本政府迄今仍不願坦然面對、承認錯誤，仍有政治人物否認這段史實的存在或稱證據不足，更令人憤怒的是，連在台灣都還有人宣稱慰安婦是出於自願。這種態度及言論，對曾經飽受苦難的阿嬤們來說，無異於在傷口灑鹽，極不道德。

馬英九指出，今年是抗戰勝利80周年，也是台灣光復80周年。十年前的今天，時任日本首相安倍晉三在紀念會上，曾對二戰時日本政府在亞洲各國的侵略與殖民，公開道歉，但對於慰安婦，安倍只說大戰期間有許多婦女的尊嚴與榮譽，受到極大傷害，他們會謹記在心，就是不道歉。他誠摯期盼現在的日本首相石破茂，能有不同的做法，讓世人看到日本人面對這段慘痛歷史的誠意與勇氣。

馬英九再次強調，他也要再次批判民進黨政府，從蔡英文到賴清德，口口聲聲強調轉型正義，但一碰到「慰安婦」議題就全部噤聲，還刻意刪除「慰安婦」的歷史、淡化台灣人抗日的史實。這種藐視歷史、踐踏人權的作為，是對台灣慰安婦受害者的二度傷害。2021年11月，蔡英文任內的外交部在預算案中，逕自刪除「向日本索償臺籍慰安婦受害人補償費」爭取權益的字樣，對日本政府卑躬屈膝，讓人不齒。

馬英九則提到，賴清德有時間去搞勞民傷財、撕裂國人的大罷免，卻對慰安婦不聞不問；只會搞政治鬥爭，卻無能也無心為被外侮欺凌的慰安婦阿嬤們爭取權益。最近台積電核心技術機密被日本公司竊取，賴清德政府也毫無作為，這種對日本卑躬屈膝，對慰安婦冷漠殘忍的作為，實在愧對國人的付託。

馬英九總結，這幾年，台灣的慰安婦阿嬤相繼過世，前（2023）年5月最後一位阿嬤也過世了，她們始終等不到日本政府的道歉賠償，要繼續為阿嬤爭取應得尊嚴、公道與轉型正義，因為「侵略者的錯誤或可原諒」，但「歷史的真相絕不能遺忘」，阿嬤們的苦難也不能被遺忘。日本政府應展現負責任的態度，對我國慰安婦道歉賠償，才有可能撫平歷史的傷痛。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大牙2原因喊「不婚不生」　阿廖師1句話打動她
盧秀燕赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量
林智勝願望成真！　張惠妹大巨蛋引退賽開唱
反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」
大牙宣布離婚！　「27天前發文」藏端倪
捅斷水果刀！逆孫逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺殺人
大牙520才曬照放閃「慶5年木婚」！　不到3個月宣布離婚
快訊／大牙發聲「離婚跟陳建州無關」　分開主因曝光！
快訊／愛雅無預警證實懷孕！　認「悲喜交加」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭批狀況外當炮灰「問妳都不知道」　顏慧欣：參加過半數實體面談

盧秀燕親赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量

726罷免投票撞期國考！羅智強批踐踏考生權益　李進勇：非常遺憾

總預算追加878.4億　包括罷免公投15.4億、各縣市補助款636億

政院增200億「強化電力系統」　全民普發1萬要再多花10億作業費

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

南韓砸3500億對美也疊加關稅？　經貿辦：韓工具機原稅率0%

國民黨核三廣告仿南方公園！酸賴清德「萊爾」　連黃仁勳也入鏡

普發現金態度大轉彎？　政院：朝野都有反映民意！社會需更多支持

黃國昌轟政委傲慢讓外交官擦屁股　外交部：120分努力維持友誼

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

遭批狀況外當炮灰「問妳都不知道」　顏慧欣：參加過半數實體面談

盧秀燕親赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量

726罷免投票撞期國考！羅智強批踐踏考生權益　李進勇：非常遺憾

總預算追加878.4億　包括罷免公投15.4億、各縣市補助款636億

政院增200億「強化電力系統」　全民普發1萬要再多花10億作業費

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

南韓砸3500億對美也疊加關稅？　經貿辦：韓工具機原稅率0%

國民黨核三廣告仿南方公園！酸賴清德「萊爾」　連黃仁勳也入鏡

普發現金態度大轉彎？　政院：朝野都有反映民意！社會需更多支持

黃國昌轟政委傲慢讓外交官擦屁股　外交部：120分努力維持友誼

楊柳颱風最後1.46萬戶停電　經濟部：今可全部修復

玉里金針花正美！加碼周邊美食、景點住宿攻略　再泡星空秘湯

ADOR糾紛調解！NewJeans「2成員親自出庭」　最快10月底宣判結果

吸金1億判刑7年半定讞　百世國際女老闆逃亡2個月落網

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

花蓮193線中山橋改建　8／14起單線雙向通車

台灣人最愛問 ChatGPT 什麼？生活瑣事到命理占卜　AI：本土化元素很強

遭批狀況外當炮灰「問妳都不知道」　顏慧欣：參加過半數實體面談

全台首創！樂天桃猿打造「棒球場寵物樂園」8/16起正式開賣

揭露731罪證！94歲清水正男「刺痛」日本　受右翼攻擊、女兒棄離　

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

政治熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

王義川掀綠內戰　范琪斐：好像容不下反省聲音

照片曝光！關稅公布郭智輝設宴「當我們快樂在一起」　監委是座上賓

賴清德滿意度「北中南都大跌」　林濁水嘆太嚴重：毫無裝糊塗空間

青鳥「偷拍公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手記過

高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人、她在日本2地都置產

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

台南議會財產申報曝　1議員定存上億、郭信良欠債1億4811萬

被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相

表態挺賴卓體制！　陳水扁：卓榮泰是賴清德最佳行政院長人選

追著王世堅罵！　正國會大老為王義川嗆李晏榕：自以為聖女

北市通勤熱點200公尺塞27面路牌　交工處承諾將減半

疊加關稅早說過　民進黨發言人尬笑：我不認真

狂提當年黃國昌　20歲少女吳亞昕反對核三重啟：核廢料無解

更多熱門

相關新聞

轟賴清德執政一事無成、街頭充滿仇恨叫囂　李艷秋：最爛的總統

轟賴清德執政一事無成、街頭充滿仇恨叫囂　李艷秋：最爛的總統

近日多份最新民調顯示，總統賴清德施政滿意度大幅下滑。對此，媒體人李艷秋今（14日）表示，現在關稅一敗塗地、總統一意孤行、執政一事無成、街頭充滿仇恨叫囂、罷團現在變本加厲，只因賴清德發出823衝鋒令。她批評，賴難道不知撕裂因他而起？許多人嘲笑十講講不下去，其實目的已經達到，就算大罷免沒有竟全功，但仇恨種子深埋人心，台灣怎麼變成這樣？「這是最亂的時代，卻有最爛的總統；這是智慧的時代，卻有愚蠢無下限的政府」。

高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人、她在日本2地都置產

高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人、她在日本2地都置產

財產申報曝！綠議長財力驚人　2國民黨議員身家數億、土地破百筆

財產申報曝！綠議長財力驚人　2國民黨議員身家數億、土地破百筆

表態「盧秀燕若不選黨主席、我就選到底」　鄭麗文：自己非常夠格

表態「盧秀燕若不選黨主席、我就選到底」　鄭麗文：自己非常夠格

盧傳棄選黨魁　張亞中嗆：真有本事就來挑戰

盧傳棄選黨魁　張亞中嗆：真有本事就來挑戰

關鍵字：

國民黨慰安婦馬英九賴清德民進黨

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面