批賴清德對慰安婦史實噤聲　馬英九：對飽受苦難的阿嬤不道德

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九表示，今（14日）為國際「慰安婦」紀念日，批判民進黨政府，從前總統蔡英文到賴清德總統，口口聲聲強調轉型正義，但一碰到「慰安婦」議題就全部噤聲，還刻意刪除「慰安婦」的歷史、淡化台灣人抗日的史實，根據估計，中、韓各有20萬人，菲律賓、馬來亞、印尼各有數千人、台灣則有1200至2000人，總數估計超過40萬人。據戰後調查，超過七成「慰安婦」最後死於戰場。

馬英九說，今天是國際「慰安婦」紀念日，原本現在他應該在台南市，也是全台唯一一座慰安婦紀念銅像前，追思這段傷痛的歷史。但為了因應「楊柳」颱風可能對台南的影響，以及人員的安全，原本的紀念儀式取消，他特別在臉書發文，追思這段令人傷痛的歷史。

馬英九表示，二次大戰期間，日本在各部隊普遍設立隨軍慰安所，以解決日軍性需求，揭開東亞婦女史上最黑暗、最悲慘的一頁。當時日軍從中國大陸、韓國、菲律賓、印尼、馬來亞、台灣等地，以綁架、威脅或哄騙手段，強迫婦女成為日軍的「慰安婦」。

馬英九說，1996年1月4日，「聯合國人權委員會」公布「慰安婦」調查報告，其中提及「慰安婦」時，總計使用15次「被迫」（forced）一詞。報告指出，慰安婦是「軍事性奴隸」（military sexual slaves），正式確認這是日軍違反人道的罪行。

馬英九強調，他在2008年5月擔任總統後，11月立法院就通過「台灣慰安婦決議文」，要求日本政府道歉並賠償。南韓國會則是在2012年9月通過了類似的議案。即使「慰安婦」是性奴隸的犯罪的事實已成為全球共識，但日本政府迄今仍不願坦然面對、承認錯誤，仍有政治人物否認這段史實的存在或稱證據不足，更令人憤怒的是，連在台灣都還有人宣稱慰安婦是出於自願。這種態度及言論，對曾經飽受苦難的阿嬤們來說，無異於在傷口灑鹽，極不道德。

馬英九指出，今年是抗戰勝利80周年，也是台灣光復80周年。十年前的今天，時任日本首相安倍晉三在紀念會上，曾對二戰時日本政府在亞洲各國的侵略與殖民，公開道歉，但對於慰安婦，安倍只說大戰期間有許多婦女的尊嚴與榮譽，受到極大傷害，他們會謹記在心，就是不道歉。他誠摯期盼現在的日本首相石破茂，能有不同的做法，讓世人看到日本人面對這段慘痛歷史的誠意與勇氣。

馬英九再次強調，他也要再次批判民進黨政府，從蔡英文到賴清德，口口聲聲強調轉型正義，但一碰到「慰安婦」議題就全部噤聲，還刻意刪除「慰安婦」的歷史、淡化台灣人抗日的史實。這種藐視歷史、踐踏人權的作為，是對台灣慰安婦受害者的二度傷害。2021年11月，蔡英文任內的外交部在預算案中，逕自刪除「向日本索償臺籍慰安婦受害人補償費」爭取權益的字樣，對日本政府卑躬屈膝，讓人不齒。

馬英九則提到，賴清德有時間去搞勞民傷財、撕裂國人的大罷免，卻對慰安婦不聞不問；只會搞政治鬥爭，卻無能也無心為被外侮欺凌的慰安婦阿嬤們爭取權益。最近台積電核心技術機密被日本公司竊取，賴清德政府也毫無作為，這種對日本卑躬屈膝，對慰安婦冷漠殘忍的作為，實在愧對國人的付託。

馬英九總結，這幾年，台灣的慰安婦阿嬤相繼過世，前（2023）年5月最後一位阿嬤也過世了，她們始終等不到日本政府的道歉賠償，要繼續為阿嬤爭取應得尊嚴、公道與轉型正義，因為「侵略者的錯誤或可原諒」，但「歷史的真相絕不能遺忘」，阿嬤們的苦難也不能被遺忘。日本政府應展現負責任的態度，對我國慰安婦道歉賠償，才有可能撫平歷史的傷痛。