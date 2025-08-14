轟賴清德執政一事無成、街頭充滿仇恨叫囂　李艷秋：最爛的總統

記者郭運興／台北報導

近日多份最新民調顯示，總統賴清德施政滿意度大幅下滑。對此，媒體人李艷秋今（14日）表示，現在關稅一敗塗地、總統一意孤行、執政一事無成、街頭充滿仇恨叫囂、罷團變本加厲，只因賴清德發出823衝鋒令。她批評，賴難道不知撕裂因他而起？許多人嘲笑十講講不下去，其實目的已經達到，就算大罷免沒有竟全功，但仇恨種子深埋人心，台灣怎麼變成這樣？「這是最亂的時代，卻有最爛的總統；這是智慧的時代，卻有愚蠢無下限的政府」。



李艷秋表示，最近遇到識與不識的人，最多交集的一句話就是，台灣怎麼變成這樣？

台灣變怎樣了？李艷秋表示，關稅一敗塗地、救災一塌糊塗、總統一意孤行、政策一籌莫展、官員一竅不通、執政一事無成，百姓一無所得，只有綠友友們一帆風順，台灣可能就此一蹶不振。

李艷秋說，這些感嘆的聲音都有一個相似的來源，他們都看到罷團在街頭對著老人家怒吼「老東西不要臉」，看到所謂的網紅在老榮民耳邊連聲嘶吼「你對反共做了什麼貢獻」，「你們吃台灣人的骨，台灣人不要養你們了，滾回去啦」看到民進黨縣市長和立委們向路人做出挑釁的動作「來來來，怎麼樣怎麼樣？」連遊客拍個街景或年輕人做個直播，都被拿到網路公審；街頭充滿仇恨和叫囂，大部分的人看到罷團就繞路，氣不過的上前理論幾句，立刻被群起圍攻，罷團還會錄下集體霸凌落單者的影片放在社交平台上，以博得喝彩。

李艷秋直言，誰給這群人這樣的氣焰，可以對著別人大聲咒罵？誰認可他們可以罵別人「中共同路人」，而他們就是「為了維護台灣的民主」？誰讓監督執政者成了危險工作？即使726民眾再次用不同意的選票警告他們，他們依然故我，甚至變本加厲，只因為他們的總統賴清德又對823發出動員衝鋒令，飛禽走獸又再度啟動開戰模式。

李艷秋認為，賴清德難道不知道台灣的撕裂是因他而起嗎？他以團結為名所進行的十講只講了四講就停了，許多人嘲笑講不下去，其實目的已經達到，就算大罷免沒有竟全功，但仇恨的種子深埋人心，只要煽動得當，關鍵時刻都可以激發作為籌碼。

最後，李艷秋強調，狄更斯雙城記經典的開場白「這是最好的時代，也是最壞的時代；這是智慧的時代，也是愚蠢的時代」；放在台灣，應該改為「這是最亂的時代，卻有最爛的總統；這是智慧的時代，卻有愚蠢無下限的政府」。台灣怎麼變成這樣？

▼總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

