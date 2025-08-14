藍委點名部長下台　綠黨團：聲音我們都聽到了

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

內閣檢討聲浪不斷，行政院長卓榮泰日前說，必要時對重要人事做應有處理，被外界解讀為將進行內閣改組，藍委也點名經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人應該下台。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（14日）表示，在野黨委員提的意見，「我們都聽到了」，相信在內閣改組過程，行政部門都會在適任性、專業性、政策、政治能力等多元用人取材考量下，做出最好的決定。

內閣改組聲浪傳聞不斷，經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀、法務部長鄭銘謙等人都被點名下台，民進黨團幹事長吳思瑤今日上午受訪表示，在內閣改組過程，對內閣、部會首長表現當然是一個參考值，對於能夠有政治能力、政策能力、施行國家政策，這當然都是適任性考量，在野黨委員提的意見，「我們都聽到了」，相信在內閣改組過程，行政部門都會在在適任性、專業性、政策、政治能力等多元用人取材考量下，做出最好的決定。

吳思瑤說，但也請在野黨委員提供更正向，對內閣部會首長政策改進方向，提出建設性意見，可能比個人喜好、個人批評更有正面效應，個人喜好、政治意識形態並不是作為內閣是否改組的唯一指標，在野黨委員可能要多從不同角度去切入思考。

至於前總統陳水扁今日表示，行政院長卓榮泰是總統賴清德最佳行政院長人選，眼前政治現象問責卓揆非戰之罪。吳思瑤表示，卓榮泰領導內閣這一年多來，對外面臨中國壓力、美國對等關稅，對內是國會多數無法反映民意，在國會失序亂象下，要讓政策能有正向的結果，相對更為艱鉅。

吳思瑤說，卓榮泰要挺得住外部壓力，也要能夠來抗衡跟化解台灣內部國內政治的紛擾，其實相對非常不容易，卓榮泰領導內閣到現在，當然有褒有貶、有好有壞，但在整個推動國家政策面上，還是肯定卓榮泰的用心，他也確實領導內閣團隊推出些符合國人期待的政策，還是希望大家多給努力的人一些合宜也合理的評價。