生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本作家栖來光現身「We TAIWAN」　吐心聲：理解文化部長流淚原因

▲▼日本作家栖來光今親訪大阪，參加文化部主辦的「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」。（圖／記者林育綾攝）

▲日本作家栖來光（左2）親訪大阪，參加文化部主辦的「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／大阪報導

日本作家栖來光今（9日）親訪大阪，參加文化部主辦的「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」表示，在現場看到如此大型的台灣文化交流活動，終於明白年初時，文化部長李遠因預算刪減落淚的原因，「原來那時候的眼淚，是為了今天這些」，並承諾要向更多日本朋友宣傳這個「美麗的文化起點」。

栖來光今日出席「We TAIWAN」的「文學之夜」活動表示，自己20年前曾住在京都，當時經常到大阪，這次是因為台灣文化活動而再次造訪，卻意外發現了以前不曾認識的街區與文化空間。

她說明，透過台灣朋友的引介，發現日本人自己不一定熟知的地方之美；反過來，台灣朋友透過日本人的視角，也能藉此看到台灣的魅力，形成有趣又良好的交流循環。

▲▼「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」其中「台灣光譜」展覽在大阪梅田Grand Green Osaka內的「VS.空間」展出。（圖／記者林育綾攝）

▲We TAIWAN的「台灣光譜」展覽。（圖／記者林育綾攝）

栖來光特別感謝李遠部長的邀請，並提到在「台灣光譜」展覽現場看到沉浸式影像出現陳澄波，非常感動，因為自己與陳澄波基金會長期交流合作，今年適逢陳澄波誕辰130週年，特展以「北回歸線、季風、黑潮」三大有關交流的元素為主題。

而這次「We TAIWAN」的可愛吉祥物「A-we」也是由海島交會、文化互動孕育出的生物，台灣文化一直是有關交流連結，這是非常棒的事情。

▼栖來光提到，在「台灣光譜」展覽現場，看到「台灣本色」沉浸投影時，有陳澄波的影像和作品十分感動。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」其中「台灣光譜」展覽在大阪梅田Grand Green Osaka內的「VS.空間」展出。（圖／記者林育綾攝）

今年2月文化部預算遭大幅刪減及凍結，李遠曾引用栖來光的文字，在臉書感性發文，甚至一度在會議中哽咽。栖來光回憶，當時看到新聞時，沒想到背後準備的是這麼大型的文化活動，直到今天終於明白，「哇！那時候的部長的眼淚，是這樣的意思，是為了準備這麼大的文化活動」。

李遠澄清，當時並非哭泣，而是在談到感到悲傷之處時哽咽，「看到一位日本朋友都替我們感到遺憾時，情緒自然受到影響。我深深覺得，我們的文化內容越來越豐富，世界上也越來越多人透過文化認識我們，為什麼我們自己人卻不重視？」

對於此次活動，小野笑說唯一的遺憾，是沒有機會親自到現場，為日本小朋友講虎姑婆的故事，「我很會說故事，希望未來有機會能實現這個願望。」栖來光則表示，將努力向更多朋友宣傳，讓大家知道台灣文化在大阪展開的美麗起點。

有關「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」更多資訊，可至「We TAIWAN」官網，或追蹤XInstagram關注最新動態。

08/08 全台詐欺最新數據

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

