台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博！日本小孩又怕又愛

▲「野孩子肢體劇場」以默劇將《虎姑婆》帶到日本觀眾及國際眼前。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」進入第2周，其中位於中之島、由安藤忠雄操刀設計的建築空間「童書之森」，展出「台灣繪本、佮意啦」繪本展，創造親子觀眾共讀的另類場景，有日本媽媽用翻譯app陪孩子看了2本繪本，而台灣經典故事《虎姑婆》也改編成默劇，帶到日本及國際觀眾眼前，讓日本小孩又怕又覺得可愛。

▲「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」進入第2周，在童書之森展出「台灣繪本、佮意啦」繪本展。（圖／文化部）

「台灣繪本、佮意啦」以50本搭配上日文翻譯的台灣經典繪本，呈現台灣7大文化主題，包括原住民、民間故事、生活、食文化、宗教、藝術工藝、自然等。而在繪本展出外，今（8）日至10日更由「野孩子肢體劇場」，以跨越語言隔閡的默劇，將「虎姑婆」帶到日本觀眾及國際眼前。

▲「野孩子肢體劇場」以默劇將《虎姑婆》帶到日本觀眾及國際眼前。（圖／文化部）



「好久好久的故事，是媽媽告訴我，在好深好深的夜裡會有虎姑婆，愛哭的孩子不要哭，他會咬你的小耳朵，不睡的孩子趕快睡，他會咬你小指頭」，這首台灣爸媽常用來提醒小孩趕快睡覺，也是每個台灣小孩從小就害怕，卻又人人會唱的兒歌《虎姑婆》，這次伴隨著50本繪本到日本。



野孩子團長姚尚德說，選擇將《虎姑婆》帶到日本，其實也是源於他從小對虎姑婆這首歌恐懼的印象，但其實後來才發現繪本中的《虎姑婆》故事，有許多不同的版本。這次演出選擇王家珍、王家珠版的《虎姑婆》，希望透過默劇，撇除「可怕」的語言後，讓孩子們腦中留下對「虎姑婆」可愛的印象。

▲「虎姑婆」演出彷彿繪本立體化。（圖／文化部）



故事演出從寶妹一個人在家中，等待將前來照顧她的姑婆開始，但姑婆在路上被專門變身騙小孩吃的老虎精嚇暈了，老虎精還拿走姑婆要給寶妹的新鞋，假扮成她到寶妹的家。夜裡虎姑婆想吃掉寶妹，在兩隻老鼠送給寶妹的3個錦囊法寶擊敗後，狼狽逃回山中，再也不敢吃人。

現場演出時，姚尚德特別隨機找了6個小朋友扮演老鼠，一起演出第3個錦囊中「一撮毛變成ㄧ堆老鼠」出來嚇退虎姑婆的段落。姚尚德及團員說，現場演出最在意的是與觀眾的互動，每一場的演出也都會依據先前的經驗及現場狀況，即時調整。

為了跨越語言限制，野孩子突破以往在台灣演出時，多半還是用語言輔助說明的方式，改以回到「默劇」的形式，僅靠身體、臉部表情，並隨著身體移動而發出的聲音，也特別運用3D技術，新作了虎姑婆大型面具，並設計機關，讓整體的表演更加生動。

▲演出時，還是有小朋友對老虎的形象露出恐懼。（圖／文化部）



今日首場演出，姚尚德說，確實還是有小朋友對老虎的形象露出恐懼，這時候老虎就選擇在互動時發出「喵」的聲音，瞬間就看見小孩的臉變成很可愛的樣子，甚至老虎要離開小孩旁時，小孩還友善的偷碰了老虎一下。

由於是默劇演出，現場媽媽邊看邊講解給小小孩的畫面，彷彿另類的呈現媽媽翻著「立體繪本」說故事。在演出老鼠攻擊虎姑婆時，現場大人比小孩還投入，跟著做出攻擊虎姑婆的動作，並發出唧唧唧的聲音，完全投入劇情，在虎姑婆跑走時全場大聲歡呼。

▲在演出老鼠攻擊虎姑婆時，現場大人比小孩還投入。（圖／文化部）



童書之森館長伊藤真由美說，《虎姑婆》的故事除了與格林童話《小紅帽》相近，在日本其實也有類似的情節，所以選擇《虎姑婆》作為分享，對於日本的小朋友來說也不會感到陌生，對可愛又有點恐怖的內容，感到很興奮。



「台灣繪本、佮意啦」展期橫跨整個「We TAIWAN」，將持續在中之島童書之森展覽至8月20日，8月15日至17日將由來自台灣新竹的巴雀藝術與大阪在地台灣媽媽，一起演出《室內樂 feat.讀繪本》。

▲「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」進入第2周，其中在童書之森展出「台灣繪本、佮意啦」繪本展。（圖／文化部）

配合入館政策，參觀展覽及參與活動都須先於「童書之森 中之島」官網申請入館。更多資訊可至「We TAIWAN」官網，並追蹤X、Instagram關注最新動態。

We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博

活動日期：2025年8月2日（六）至8月20日（三）

活動會場：線上、VS.（at GRAND GREEN OSAKA）、大阪市中央公會堂、中之島

島嶼之聲「廟埕前的謝神戲」

活動日期：2025年8月26日（二）至8月28日（四）

活動會場：世博夢洲會場Pop-Up Stage North（需購買世博門票入場）