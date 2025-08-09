　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣巨大戲偶「艾拉」圈粉日本觀眾！暖舉感動團員　操偶秘辛曝光

▲▼文化部舉辦「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」，藝術報國打造4.2公尺巨型戲偶「艾拉」，圈粉日本觀眾。（圖／記者林育綾攝）

▲藝術報國打造4.2公尺巨型戲偶「艾拉」，在大阪圈粉日本觀眾。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／大阪報導

文化部「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」在多場域展開，其中在大阪中之島，由藝術報國打造超過4公尺高的巨型戲偶「艾拉」，在現場遊走式互動演出，圈粉不少日本觀眾，其中一位民眾看了深受感動，還特地幫艾拉和團隊拍了多張照片，並洗出來送來給團隊，今（9）日藝術總監、操偶師、演員舞者們也透露演出秘辛。

▲▼文化部舉辦「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」，藝術報國打造4.2公尺巨型戲偶「艾拉」，圈粉日本觀眾。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「艾拉」準備中。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化部舉辦「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」，藝術報國打造4.2公尺巨型戲偶「艾拉」，圈粉日本觀眾。（圖／記者林育綾攝）

 ●「艾拉」融合台灣神將＋歐洲戲偶

「艾拉」是一位來自未來的12歲女孩，為了完成暑假作業而穿越到現代，對一切充滿好奇心，喜歡到處觀察、探索。團隊在設計上參考了台灣神將、歐洲戲偶，打造高達4.2公尺、重達50多公斤的巨型人偶；而操偶師必須踩高蹺演出，若加上自身體重，重量往往破百甚至到130公斤。

▲▼文化部舉辦「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」，藝術報國打造4.2公尺巨型戲偶「艾拉」，圈粉日本觀眾。（圖／記者林育綾攝）

▲「艾拉」是一位來自未來的12歲女孩，喜歡到處觀察、探索。（圖／記者林育綾攝）

表演在大阪中之島「中央公會堂」前戶外廣場展開，藝術總監陳柏潔說，日本沒有艾拉如此巨大的戲偶，再加上可以移動、遊走演出，對日本觀眾來說很驚訝。表演跨越了語言，以動作、表情，加上移動和互動，吸引數百名不分國籍與年齡的觀眾，專注地追隨艾拉的每一步。

●日本粉絲暖舉感動團員

《艾拉—相遇中之島》在上周演出後就圈粉不少日本粉絲，有網友特地私訊關心「艾拉會不會太熱？」還有粉絲主動說，「願意教艾拉說日文」。

▲▼文化部舉辦「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」，藝術報國打造4.2公尺巨型戲偶「艾拉」，圈粉日本觀眾。（圖／記者林育綾攝）

▲有日本攝影愛好者被感動，拍了照片送給團隊成員。（圖／記者林育綾攝）

陳柏潔透露，其中一位名叫高木的觀眾，看過演出後深受感動，還特地幫艾拉和表演團隊拍了多張照片，遠的、近的、各角度都有，今日得知再度演出相當開心，不但特地再次前來觀賞，還將照片洗出來送給團員，讓大家都感覺到滿滿暖意。

▲▼文化部舉辦「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」，藝術報國打造4.2公尺巨型戲偶「艾拉」，圈粉日本觀眾。（圖／記者林育綾攝）

▲日本粉絲特別將照片洗出來，專程再來看表演，把照片送給團隊。（圖／記者林育綾攝）

●操偶秘辛曝光

在日本的演出，由一位操偶師扮演艾拉，全程踩高蹺控制「身體、腿部動作」之外，還必須操作演繹艾拉的「臉部表情」；其他舞者分別控制雙手，還有像「龍珠」概念的「瓢蟲」幫忙引路，一旁還有2名「保鑣」。

操偶師看不到地面，必須戴耳機聆聽藝術總監的引導，留意路面高低起伏，還得對抗高溫烈日，在視線受限、對抗風阻的情況下，仍與舞者即時配合，並依現場氛圍、觀眾反應調整演出。

▲▼文化部舉辦「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」，藝術報國打造4.2公尺巨型戲偶「艾拉」，圈粉日本觀眾。（圖／記者林育綾攝）

▲操偶師在烈日下演繹艾拉，少女心上身。（圖／記者林育綾攝）

雖然操偶師都以男性演員擔任，但當他們扮演「艾拉」這位12歲的女孩，瞬間彷彿融為一體，少女心上身，做出充滿好奇、可愛的姿態與表情。

有操偶師分享，在39度高溫下，看到觀眾的眼神閃閃發光，是他們演出的動力，觀眾也會在演出後稱讚，操偶師不只是控制偶，也親身投入表演。雖然彼此的文化、語言不同，但透過艾拉，能夠拉近距離，成為朋友。

▲▼文化部舉辦「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」，藝術報國打造4.2公尺巨型戲偶「艾拉」，圈粉日本觀眾。（圖／記者林育綾攝）

▲艾拉打破鏡框式舞台，四面八方都可以觀看、互動。（圖／記者林育綾攝）

●遊走互動、打破制式舞台演出

陳柏潔說，把「艾拉」帶到大阪，是希望將台灣的創造力與感性帶到國際舞台，讓更多人認識「台灣不只是科技島，還有多樣、細膩、跨界的藝術能量」。

她強調，艾拉打破鏡框式舞台，四面八方都可以觀看、互動，每場表演都不同，會根據當天現場狀況調整，觀眾的氣息和情緒也很重要。

像是「中之島」有浪漫、悠閒氛圍，艾拉的舉動也因此更柔和，而今天有市集，艾拉也嘗試探索。在新勝景掌中劇團演出《伏魔英雄帖之再現白光劍》之前，艾拉也即興的走向布袋戲台，跟布袋戲偶互相揮手致意，以及在謝幕時，交棒給布袋戲，帶來轉場接手的超驚喜畫面。

▲▼文化部舉辦「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」，藝術報國打造4.2公尺巨型戲偶「艾拉」，圈粉日本觀眾。（圖／記者林育綾攝）

▲▼艾拉演出結束，回到樹下「休息」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化部舉辦「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」，藝術報國打造4.2公尺巨型戲偶「艾拉」，圈粉日本觀眾。（圖／記者林育綾攝）

●日本粉絲期待艾拉到京都

在大阪演出期間，有3位演員輪流演繹艾拉，其中最高大的演員183公分，每當他演出時，艾拉也會顯得特別高大，他動作也很大，讓一同演出的舞者笑說，「他走一步，我們要跑兩步」。還有一位特別看重觀眾的反應，還擅長用「小碎步」移動逗樂觀眾。

陳柏潔透露，艾拉當初在台中排練時，經常會去公園練習，熟悉在各種地形移動，也會在空曠的馬路上行走，久而久之，台中人都熟悉「艾拉」的身影，彷彿她早已是居民。期待她在大阪現身後，也能跟更多日本人成為朋友，像是有來自京都的觀眾就表示，期待能到他們的城市演出。

▲▼文化部舉辦「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」，藝術報國打造4.2公尺巨型戲偶「艾拉」，圈粉日本觀眾。（圖／記者林育綾攝）

▲除了操偶師，舞者演員也會跟觀眾互動。（圖／記者林育綾攝）

藝術報國《艾拉——相遇中之島》從8月2日起演出，目前還有8月10日（日）、8月16日（六）、8月17日（日），在大阪市「中央公會堂」東廣場，分別於14:30、17:20各有一場演出，免費參加。

相關新聞

台灣排灣族 V.S 紐西蘭毛利戰舞同台

台灣排灣族 V.S 紐西蘭毛利戰舞同台

「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」邁入第2周，8日當天晚間，由原民會與文化部合作「原民之夜」活動，聚集了台灣、紐西蘭、加拿大、澳洲等國家代表，現場特別演唱排灣族在歡聚時的歌曲，還有紐西蘭毛利族表演哈卡（Haka）戰舞，讓現場觀眾沈浸在震撼的歌聲及舞蹈中。

台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博

台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博

台灣文化登「大阪世博」首周吸1.6萬人次

台灣文化登「大阪世博」首周吸1.6萬人次

台灣吉祥物「a-We氣球」升上大阪天空

台灣吉祥物「a-We氣球」升上大阪天空

台灣文化登陸「大阪關西世博」！4.2公尺戲偶超搶眼

台灣文化登陸「大阪關西世博」！4.2公尺戲偶超搶眼

藝術報國艾拉We TAIWAN大阪世博中之島

