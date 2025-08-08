豪雨沖蝕國定古蹟！南門段城垣35年後再受損　文化部、市府急搶修

▲南門段城垣殘蹟因連日豪雨沖刷，8月6日下午發生部分塌陷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受西南氣流影響，中南部近日豪雨不斷，國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣於8月6日下午5時許傳出塌陷，文化部文化資產局與台南市文化資產管理處接獲通報後，立即派員到場查看，並於7日上午會同專家學者進行現勘，初步研判豪雨長時間滲蝕、沖刷地基土石，是造成結構受損的主因。

南門段城垣位於台南市中西區樹林街，建於1788年，以三合土版築，部分牆段亦為國立台南女中圍牆之一。自1725年台灣府城城牆獲準興築以來，歷經多次變更與擴建，最盛時期擁有14座城門，如今僅存大東門、大南門及東門段、小東門段、南門段等殘蹟。2023年相關遺構合併指定為國定古蹟，完整呈現清領時期城池格局。

南門段城垣上次修復已是1985年列為三級古蹟後，當時周邊雜草叢生、部分外層版築傾倒、內層土方流失，經整修才有今日面貌。時隔35年，此次塌陷讓古蹟再度面臨儲存挑戰。台南市文化資產管理處表示，專家建議分階段搶修，第一步是穩定結構避免災損擴大，並請管理單位台南女中啟動緊急採購程式；市府也將配合文化資產局提供技術與補助協助，確保修復順利推進。

管理單位已在第一時間拉起封鎖線、設定警示標誌，提醒民眾經過時注意安全。市府強調，將持續關注搶修與後續維護進度，確保古蹟長久儲存，讓這段清代城牆歷史得以延續傳承。