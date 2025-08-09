　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

影／大阪世博「原民之夜」！台灣排灣族、紐西蘭毛利戰舞同台

▲▼「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」邁入第2周，原民會與文化部合作「原民之夜」，聚集了台灣、紐西蘭、加拿大、澳洲等國家代表，現場特別演唱排灣族在歡聚時的歌曲，還有紐西蘭毛利族表演哈卡（Haka）戰舞。（圖／記者林育綾攝）

▲原民會與文化部合作「原民之夜」，聚集了台灣、紐西蘭、加拿大、澳洲等國家代表。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」邁入第2周，在8月8日當天晚間，由原民會與文化部合作「原民之夜」活動，聚集了台灣、紐西蘭、加拿大、澳洲等國家代表，現場特別演唱排灣族在歡聚時的歌曲，還有紐西蘭毛利族表演哈卡（Haka）戰舞，讓現場觀眾沉浸在震撼的歌聲及舞蹈中。

▲▼大阪世博展開「原民之夜」！台灣排灣族、紐西蘭毛利戰舞同台演出。（圖／文化部）

▲紐西蘭毛利族哈卡戰舞。（圖／文化部）

原民會此次與國際多邊機制「原住民族經濟貿易合作協議（IPETCA）」合作，共同參與大阪世博主舞台演出、系列活動；而作為創始會員之一的台灣，今日也特別邀請紐西蘭、加拿大、澳洲等會員國家代表、各界貴賓，一同參與「原民之夜」。

▲▼大阪世博展開「原民之夜」！台灣排灣族、紐西蘭毛利戰舞同台演出。（圖／文化部）

▲「原民之夜」以排灣族文化三寶之一的「琉璃珠」為迎賓禮，象徵台灣送給來賓的祝福與謝意。（圖／文化部）

▲▼「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」邁入第2周，原民會與文化部合作「原民之夜」，聚集了台灣、紐西蘭、加拿大、澳洲等國家代表，現場特別演唱排灣族在歡聚時的歌曲，還有紐西蘭毛利族表演哈卡（Haka）戰舞。（圖／記者林育綾攝）

▲紐西蘭毛利族帶來哈卡（Haka）戰舞等演出。（圖／記者林育綾攝）

「原民之夜」由紐西蘭卡胡朗吉毛利舞蹈團（Kahurangi Māori Dance Theatre）、台灣屏東縣瑪家鄉娜麓灣樂舞劇團，分別帶來演出。「卡胡朗吉毛利舞蹈團」於1983年成立，致力以當代方式呈現毛利表演藝術。

由舞團與Rei & Huia WaiataMāori音樂獎的大使們，帶來融合毛利歌曲、RAP、舞蹈的演出，還有象徵大地母親心跳的短毛利甩球（Poi）、象徵紐西蘭原生鳥類飛翔的長毛利甩球、毛利戰舞哈卡（Haka），讓現場觀眾沈浸於震撼的歌聲及舞蹈中。

▲▼「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」邁入第2周，原民會與文化部合作「原民之夜」，聚集了台灣、紐西蘭、加拿大、澳洲等國家代表，現場特別演唱排灣族在歡聚時的歌曲，還有紐西蘭毛利族表演哈卡（Haka）戰舞。（圖／記者林育綾攝）

▲紐西蘭舞團演出。（圖／記者林育綾攝）
 
「娜麓灣樂舞劇團」特別演唱排灣族人在歡聚時吟唱歌曲，慶賀眾人齊聚日本大阪，也帶來歌謠〈Uniyu〉祈求上天帶來好運。傳統樂舞「共融」，特別呈現僅在祭典演出的「淑女之舞」，以及模仿雲豹、黑熊，在森林中跳躍奔馳的傳統「勇士舞」，讓觀眾感受排灣族獨特的生命力。

▲▼「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」邁入第2周，原民會與文化部合作「原民之夜」，聚集了台灣、紐西蘭、加拿大、澳洲等國家代表，現場特別演唱排灣族在歡聚時的歌曲，還有紐西蘭毛利族表演哈卡（Haka）戰舞。（圖／記者林育綾攝）

▲現場特別演唱排灣族在歡聚時的歌曲。（圖／記者林育綾攝）

在演出的最後，娜麓灣樂舞劇團更帶領所有與會者手牽手，不同國家代表及表演者，圍成一圈，跟著音樂和腳步歡樂共舞。

▲▼大阪世博展開「原民之夜」！台灣排灣族、紐西蘭毛利戰舞同台演出。（圖／文化部）

▲「原民之夜」排灣族演出。（圖／文化部）

文化部政務次長王時思表示，今日世博場內適逢「Pavilion day」有台灣的演出，場外則有「原民之夜」，恰好場內外呼應，呈現台灣多元、不一樣的文化樣貌，這也是台灣文化魅力所在。

王時思說，文化部在全球17個駐點，長期推動展演與影展等活動，但藉由國際矚目大型活動進行的大規模呈現，必須把握時機，例如去年巴黎奧運，今年大阪世博。

▲▼「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」邁入第2周，原民會與文化部合作「原民之夜」，聚集了台灣、紐西蘭、加拿大、澳洲等國家代表，現場特別演唱排灣族在歡聚時的歌曲，還有紐西蘭毛利族表演哈卡（Haka）戰舞。（圖／記者林育綾攝）

▲神將、民間宗教信仰雖是台灣的日常，但其他國家並不熟悉。（圖／記者林育綾攝）

她提到，這些安排期待讓世界認識台灣的「多元面貌」，例如神將、民間宗教信仰雖是台灣的日常，但其他國家並不熟悉。很多人對台灣的印象是「科技」，但正因為文化奠基於異質性高、多元的基礎，因此才能孕育燦爛又有具韌性的文化。

展演呈現不同族群的原住民歌舞語言、神將文化，科技與藝術的結合，如上周的大偶「艾拉」，還有黃翊庫卡「機械臂共舞」；這周將有VR360、XR多人共演，並引入兒童繪本，後續還有文學與電影之夜展開。

▼「原民之夜」最後不分國籍，全體圍成一圈跳舞，呼應「We TAIWAN」的精神。（圖／文化部）

▲▼大阪世博展開「原民之夜」！台灣排灣族、紐西蘭毛利戰舞同台演出。（圖／文化部）

王時思說，台灣從來不是單一族群或文化，而是一種「加法文化」，不斷有新人加入成為土地的一份子，每個加入的人，都成為「我們」，讓台灣文化更多彩、多元和燦爛，這就是「We TAIWAN」的精神。

▼影：「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」舉行原民之夜。

08/07 全台詐欺最新數據

台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博

台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」進入第2周，其中位於中之島、由安藤忠雄操刀設計的建築空間「童書之森」，展出「台灣繪本、佮意啦」繪本展，創造親子觀眾共讀的另類場景，有日本媽媽用翻譯app陪孩子看了2本繪本，而台灣經典故事《虎姑婆》也改編成默劇，帶到日本及國際觀眾眼前，讓日本小孩又怕又覺得可愛。

台灣文化登「大阪世博」首周吸1.6萬人次

台灣文化登「大阪世博」首周吸1.6萬人次

台灣吉祥物「a-We氣球」升上大阪天空

台灣吉祥物「a-We氣球」升上大阪天空

台灣文化登陸「大阪關西世博」！4.2公尺戲偶超搶眼

台灣文化登陸「大阪關西世博」！4.2公尺戲偶超搶眼

美財政部長與日相石破茂會談　推動關稅談判

美財政部長與日相石破茂會談　推動關稅談判

關鍵字：

大阪世博We TAIWAN原民之夜

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

