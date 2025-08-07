國定古蹟三山國王廟遇強降雨竟積水滲漏　蔡宗豪籲文化部負責

▲台南三山國王廟遭短時強降雨侵襲，殿內積水滲漏嚴重，議員蔡宗豪與謝龍介服務團隊會勘現場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國定古蹟「台南三山國王廟」去年才完成修復，卻在近期丹娜絲颱風與短時強降雨侵襲下出現殿內積水、樑柱滲漏等狀況，修復未滿兩年即受損，引發地方關切。

市議員蔡宗豪6日前往現場會勘，點名文化部在修復設計階段堅持取消傳統「天溝」排水設計，是導致本次災情惡化的關鍵，要求中央檢討制度、負起責任。

蔡宗豪指出，三山國王廟是全台唯一潮州派匠師所建、保存最完整的粵式廟宇，具有高度歷史與文化價值，也是在地客家信仰重鎮。然而這次風災後，正殿樑柱出現滲水，地板嚴重積水，廟方表示過去極少發生此類情況，研判是原有「天溝」系統有效排水，如今因文化部要求「回復原貌」而取消，使得雨水無法即時排出，反而加速損壞。他痛批「明明有更好的排水設計，卻被制度僵化扼殺，根本不合時宜」。

蔡宗豪進一步呼籲，文化部應儘速檢討修復古蹟的相關規定，未來的古蹟工程應兼顧歷史保存與現實機能，同時透過立委謝龍介團隊向中央提案，爭取改善現行制度。他也強調，市府作為工程委辦單位，應與文化部合作進行災後評估與修繕，儘速恢復廟宇完整，避免讓地方信仰中心再受損，真正落實文化資產的永續保存。