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駕駛開Model S自駕撞死人　法院裁定：特斯拉要賠72億

▲▼ 特斯拉,tesla。（圖／達志影像）

▲特斯拉自駕死亡車禍判決出爐。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

美國邁阿密陪審團1日對特斯拉2019年死亡車禍案做出裁決，總賠償金達3.29億美元，但特斯拉須負部分事故責任，承擔4250萬美元補償性賠償以及2億美元的懲罰性賠償，總計2.425億美元（約新台幣72億元）。特斯拉已表示將提起上訴。

CNBC報導，這項裁決源自佛州一起車禍命案，當時駕駛麥基（George McGee）正開著Model S電動車外出，使用增強型自動駕駛功能（Enhanced Autopilot），但車開到一半手機突然掉落，他以為若有障礙物擋路，自駕系統就會自動煞車，便彎腰撿手機。

沒想到車輛卻以超過時速60英里衝過路口，撞上附近停放的車以及22歲車主貝納維德斯（Naibel Benavides），造成貝納維德斯當場死亡，死者男友全身多處受傷。

陪審團裁定，特斯拉應該要負起這場死亡車禍33%的責任，承擔4250萬美元補償性賠償。原告律師1日透露，這筆補償性賠償金，加上2億美元懲罰性賠償，預計特斯拉總賠償金額來到大約2.425億美元。

對此，特斯拉表示將會提起上訴，並透過聲明表明這項判決是錯誤的，認為是駕駛人踩油門分心找手機，造成Autopilot功能無法正常發揮作用，批評原告律師企圖轉嫁責任。

CNBC指出，這項判決可能成為針對特斯拉Autopilot相關訴訟開創先例，現階段還有10多起案件正在進行中，主要涉及內容與此案情況類似，也就是發生致命或傷害事故之前，車輛曾啟用Autopilot或全自動輔助駕駛（FSD）功能。

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