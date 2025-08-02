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川普部署核潛艦！　外媒：美總統「冷戰時期」也未曾公開動用

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）下令核潛艦接近俄羅斯水域，引發外界震驚。英媒直指，就連冷戰時期，美國總統都未曾這樣公開動用核力量，如今川普選擇走上核武邊緣路線，無疑讓全球緊張情勢再度升溫。

根據《每日電訊報》報導，川普近日跟俄前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）隔空互嗆。川普2日凌晨表示，基於梅德韋傑夫的極具挑釁性的言論，他已經下令將2艘核潛艇部署到合適的地區，「他（梅德韋傑夫）講到核武，我們就必須做好準備──而我們已經完全準備好了！」

川普則透過社群平台發文直言，「言語非常重要，往往會引發意想不到的後果。」外界解讀，這是川普對俄方核威脅「當真」的回應，也是對普丁長期玩弄核姿態的反制。

川普此舉象徵美國對俄核態勢的重大轉變，是過去歷任總統從未敢走的第一步。雖然目前外界並未陷入恐慌，但專家警告，這種近乎「隨意式」的升級，一旦俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）選擇對等回應，恐演變成另一場重大危機。

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和白俄總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁和白俄總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，普丁長年透過部署核武展現軍事威懾力，包括將可搭載核彈頭的「伊斯坎德爾飛彈」部署到加里寧格勒（Kaliningrad），並在2023年把戰術核武放進白俄羅斯，這是自冷戰以來首度將核武設於本土以外。

此外，俄羅斯1日宣布，已開始生產名為「奧列什尼克」（Oreshnik）的高超音速中程飛彈，並計畫於今年內部署至白俄羅斯，部署地點也已確認。與此同時，梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）也警告，川普的威脅恐導致美俄爆發戰爭。

儘管有評論認為這只是高度風險的政治表演，但專家分析川普可能另有盤算。

在烏俄戰爭持續膠著、基輔又遭空襲釀31死的背景下，華府即將公布下一步對俄政策。若川普選擇不對購買俄油的國家施加二級制裁，這次潛艦部署將成為他展現強硬態度的替代證據。

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