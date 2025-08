下令部署2艘核潛艦！　川普嗆俄：我們準備好核武了

▲美國總統川普(Donald Trump)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美俄局勢急遽升溫,美國總統川普(Donald Trump)1日警告俄羅斯,面對前總統梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)關於核戰的言論,他已下令兩艘美軍核子潛艦調往戰略地區部署,「他講到核武,我們就必須做好準備──而我們已經完全準備好了!」

綜合外媒報導,川普透過個人社群平台「真實社群」(Truth Social)強調,梅德韋傑夫的發言愚蠢又煽動性極強,華府無法輕忽,這才緊急調動核潛艦,避免情勢失控。他還語帶警告地說,「言語很重要,往往會引發意想不到的後果,我希望這次不會就是這樣。」

