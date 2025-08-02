　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

下令部署2艘核潛艦！　川普嗆俄：我們準備好核武了

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美俄局勢急遽升溫，美國總統川普（Donald Trump）1日警告俄羅斯，面對前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）關於核戰的言論，他已下令兩艘美軍核子潛艦調往戰略地區部署，「他講到核武，我們就必須做好準備──而我們已經完全準備好了！」

綜合外媒報導，川普透過個人社群平台「真實社群」（Truth Social）強調，梅德韋傑夫的發言愚蠢又煽動性極強，華府無法輕忽，這才緊急調動核潛艦，避免情勢失控。他還語帶警告地說，「言語很重要，往往會引發意想不到的後果，我希望這次不會就是這樣。」

不過俄羅斯方面反應冷淡。國會下議院（Duma）議員沃多拉茨基（Viktor Vodolatsky）對《塔斯社》放話稱，俄國早已在全球海域部署大量核潛艦，美國派來兩艘潛艦根本不值一提，「它們早就在我們瞄準範圍內。」

美擁14艘核潛艦　俄羅斯有54艘

根據軍控組織「核威脅倡議」（Nuclear Threat Initiative）資料，美國目前共有14艘俄亥俄級（Ohio Class）核動力潛艦，每艘能搭載24枚三叉戟II D5型（Trident II D5）彈道飛彈，射程最遠達4600英里（約7400公里），其中約8至10艘平時會在全球各地巡弋。

▲▼俄亥俄級核潛艇「喬治亞號」（USS Georgia, SSGN-729）。（圖／美國海軍）

▲美軍俄亥俄級核潛艇「喬治亞號」（USS Georgia, SSGN-729）。（圖／美國海軍）

相較之下，俄羅斯擁有54艘核動力潛艦，總潛艦規模達79艘，包括14艘戰略型彈道潛艦（SSBN）、13艘巡弋飛彈潛艦（SSGN）、與16艘攻擊潛艦（SSN），火力與數量皆具威嚇性。

不過美方專家對川普此舉看法不一。軍備管制協會（Arms Control Association）執行長金柏爾（Daryl Kimball）批評說，「這種在社群媒體上公開威脅核戰的作法極度不負責任，不應出現在任何國家領袖身上。」

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）成員克里斯滕森（Hans Kristensen）則指出，這些潛艦本來就處於「時時可發射」狀態，「根本不需要再特別調動。」他認為川普此舉只是讓梅德韋傑夫的激進發言得到了回音。

外交場上留一線

即使軍事言語升溫，美俄外交管道仍未中斷。俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前回應美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在《福斯新聞》專訪時的談話，罕見表示認同，雙方皆認為「應盡全力避免直接軍事衝突」。

拉夫羅夫強調，「在歐洲大力推動烏克蘭加入北約（NATO）並備戰的同時，美方的立場相對理性，我們也支持這樣的態度。」

目前川普政府已派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）赴俄敦促停火談判，並揚言若無實質進展，將對莫斯科加碼制裁。川普更把原訂50天的談判期限縮短為10天，最後期限就落在下週。

儘管俄方不願升高衝突，但川普再三強調，「我們會保護美國，我們會保護盟友，若必要，我們已經完全準備好了！」

►川普下令「部署2艘核潛艇」到合適的地方　反擊俄前總統挑釁言論

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
534 3 1823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
西南風增強區正在台灣上空！　今明雨最大
川普39%關稅重槌！瑞士「數萬工作」恐不保　鐘錶業撐不住
冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了
魏如萱捲三角戀「前夫零回應」　昔疑因3事離婚
下令部署2艘核潛艦！　川普嗆俄：我們準備好核武了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國成最大贏家？川普對巴西咖啡豆「祭50%重稅」　全球貿易洗牌

冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了　同批胚胎姊姊已30歲

印尼火山噴發灰柱噴10公里高　「火山雷」現蹤

下令部署2艘核潛艦！　川普嗆俄：我們準備好核武了

川普39%關稅重槌！瑞士「數萬工作」恐不保　鐘錶業撐不住

川普重擊亞洲科技供應鏈！　台灣、南韓成重災區

貝森特稱「美中協議有譜」貼文秒刪！　美財政部急解釋

AI威脅白領職場？微軟公開「10大AI難取代工作」　藍領反成新寵

盧比歐：美中進入「戰略穩定期」　對台立場曝光

再添一國力挺！　柬埔寨宣布：將提名川普角逐「諾貝爾和平獎」

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

【泰格與雪兒】中華電信

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

中國成最大贏家？川普對巴西咖啡豆「祭50%重稅」　全球貿易洗牌

冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了　同批胚胎姊姊已30歲

印尼火山噴發灰柱噴10公里高　「火山雷」現蹤

下令部署2艘核潛艦！　川普嗆俄：我們準備好核武了

川普39%關稅重槌！瑞士「數萬工作」恐不保　鐘錶業撐不住

川普重擊亞洲科技供應鏈！　台灣、南韓成重災區

貝森特稱「美中協議有譜」貼文秒刪！　美財政部急解釋

AI威脅白領職場？微軟公開「10大AI難取代工作」　藍領反成新寵

盧比歐：美中進入「戰略穩定期」　對台立場曝光

再添一國力挺！　柬埔寨宣布：將提名川普角逐「諾貝爾和平獎」

車手助詐團騙走100萬　「報酬0元」還要被關1年5個月

快訊／找到了！彰化大雨阿伯失蹤3天　全身泥濘倒臥樹林獲救

曾雅妮睽違8年挺進LPGA大賽決賽　笑說對高球又愛又恨

「西南風增強區」正在台灣上空　今明雨最大

不爽被當「人體提款機」桃園男KTV勒死女友　服務生開門嚇壞

王世堅反罷免遭黨內圍剿　高嘉瑜盼互相理解、包容態度從黨內出發

普發一萬成效有5倍！　傅崐萁喊話卓榮泰趕快發：守住台灣產業經濟

暴雨狂炸！彰化防汛道路20坑洞變地雷　車子輾過頻爆胎民眾譙翻

外媒稱美把台當檸檬擠　陸官媒：對等關稅給「倚美謀獨」響亮耳光

《戲說》李宇柔15歲兒離世「2天後託夢了」！　淚見1幕：他終於健康

【泰格與雪兒】中華電信

國際熱門新聞

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了

台美協議卡關原因　商務部長要台加碼投資

川普重擊亞洲科技供應鏈　台韓成重災區

川普關稅掀牌衝擊美股　道瓊狂洩542點

暴雨狂炸美東！　紐約、紐澤西宣布緊急狀態

台灣20％關稅還能降？　美貿易代表：這不是我關心重點

川普：我已下令部署2艘核潛艇

部署2艘核潛艦　川普嗆俄：準備好核武了

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

日女學生闖紅燈撞車摔翻　掀網友熱議

川普施壓降息　聯準會理事辭職

就業數據難看　川普宣布開除勞工統計局長

更多熱門

相關新聞

川普39%關稅重槌！瑞士「數萬工作」恐不保

川普39%關稅重槌！瑞士「數萬工作」恐不保

美國總統川普對瑞士祭出39%高額對等關稅，瑞士製造業界震驚表示，此舉恐怕危及數萬個工作機會，儘管藥品目前暫獲豁免，這項措施仍對以出口為主的瑞士經濟構成嚴重威脅。

台灣關稅綁232條款！　謝金河：談判面臨3大壓力

台灣關稅綁232條款！　謝金河：談判面臨3大壓力

川普重擊亞洲科技供應鏈　台韓成重災區

川普重擊亞洲科技供應鏈　台韓成重災區

貝森特稱「美中協議有譜」貼文秒刪

貝森特稱「美中協議有譜」貼文秒刪

盧比歐：美中進入戰略穩定期　對台立場曝

盧比歐：美中進入戰略穩定期　對台立場曝

關鍵字：

川普美國俄羅斯核武核潛艦軍武國際軍武北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

台南暴雨下不停　阿堂鹹粥也淹了

快訊／劇烈豪雨狂炸！台南災情慘重

16個測站雨量破千「紫到發黑」　網看傻：一輩子沒看過

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

即／高雄連日大雨失蹤人數+1　女騎士疑被沖走

台灣關稅20%　以為台股會亮燈跌停！PTT曝原因

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面