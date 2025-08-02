下令部署2艘核潛艦！　川普嗆俄：我們準備好核武了

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美俄局勢急遽升溫，美國總統川普（Donald Trump）1日警告俄羅斯，面對前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）關於核戰的言論，他已下令兩艘美軍核子潛艦調往戰略地區部署，「他講到核武，我們就必須做好準備──而我們已經完全準備好了！」

綜合外媒報導，川普透過個人社群平台「真實社群」（Truth Social）強調，梅德韋傑夫的發言愚蠢又煽動性極強，華府無法輕忽，這才緊急調動核潛艦，避免情勢失控。他還語帶警告地說，「言語很重要，往往會引發意想不到的後果，我希望這次不會就是這樣。」

⚡️ ???? Donald Trump:

We are fully prepared for nuclear war. pic.twitter.com/1rnPUGGHOQ — Middle East Observer (@ME_Observer_) August 1, 2025

不過俄羅斯方面反應冷淡。國會下議院（Duma）議員沃多拉茨基（Viktor Vodolatsky）對《塔斯社》放話稱，俄國早已在全球海域部署大量核潛艦，美國派來兩艘潛艦根本不值一提，「它們早就在我們瞄準範圍內。」

美擁14艘核潛艦 俄羅斯有54艘

根據軍控組織「核威脅倡議」（Nuclear Threat Initiative）資料，美國目前共有14艘俄亥俄級（Ohio Class）核動力潛艦，每艘能搭載24枚三叉戟II D5型（Trident II D5）彈道飛彈，射程最遠達4600英里（約7400公里），其中約8至10艘平時會在全球各地巡弋。

▲美軍俄亥俄級核潛艇「喬治亞號」（USS Georgia, SSGN-729）。（圖／美國海軍）



相較之下，俄羅斯擁有54艘核動力潛艦，總潛艦規模達79艘，包括14艘戰略型彈道潛艦（SSBN）、13艘巡弋飛彈潛艦（SSGN）、與16艘攻擊潛艦（SSN），火力與數量皆具威嚇性。

不過美方專家對川普此舉看法不一。軍備管制協會（Arms Control Association）執行長金柏爾（Daryl Kimball）批評說，「這種在社群媒體上公開威脅核戰的作法極度不負責任，不應出現在任何國家領袖身上。」

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）成員克里斯滕森（Hans Kristensen）則指出，這些潛艦本來就處於「時時可發射」狀態，「根本不需要再特別調動。」他認為川普此舉只是讓梅德韋傑夫的激進發言得到了回音。

外交場上留一線

即使軍事言語升溫，美俄外交管道仍未中斷。俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前回應美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在《福斯新聞》專訪時的談話，罕見表示認同，雙方皆認為「應盡全力避免直接軍事衝突」。

拉夫羅夫強調，「在歐洲大力推動烏克蘭加入北約（NATO）並備戰的同時，美方的立場相對理性，我們也支持這樣的態度。」

目前川普政府已派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）赴俄敦促停火談判，並揚言若無實質進展，將對莫斯科加碼制裁。川普更把原訂50天的談判期限縮短為10天，最後期限就落在下週。

儘管俄方不願升高衝突，但川普再三強調，「我們會保護美國，我們會保護盟友，若必要，我們已經完全準備好了！」

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