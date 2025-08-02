冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了　同批胚胎姊姊已30歲

▲男嬰的胚胎是在31年前培育而成。（圖／麻省理工科技評論）



記者王佩翊／編譯



美國俄亥俄州一對患有不孕症的夫婦7月26日透過領養胚胎的方式產下兒子，而這顆胚胎保存了31年才被重新拿出來使用，創下全球冷凍胚胎最長保存紀錄。

根據《麻省理工科技評論》報導，35歲的林賽·皮爾斯與34歲丈夫蒂姆·皮爾斯努力備孕多年仍未能完成求子心願，最終選擇參與無條件胚胎領養計畫，願意接受各種條件的胚胎，才成功找到這顆冰存31年的冷凍胚胎。

現年62歲的琳達·阿徹德與前夫經歷多年不孕後，1994年選擇體外受精（IVF）技術，成功培育出4顆胚胎。當時隨即移植其中1顆到體內，並順利誕下女兒，而女兒如今也已經成功為人母，外孫也已經10歲了。

琳達一直希望有機會可以繼續生育，因此將其餘3顆以傳統慢速冷凍方式保存，但是她最終卻與丈夫離婚。所幸琳達保有冷凍胚胎的監護權，隨著時間流逝，她仍堅持保留胚胎，並持續支付每年高達1000美元（約新台幣3萬元）的保管費用。

▲皮爾斯夫婦領養這顆冷凍31年的胚胎。（圖／麻省理工科技評論）



當確定自己無法再生育後，她決定為這3顆「冷凍小胚胎」尋找新父母，或是捐出做研究，不想輕易浪費。她曾想過要匿名捐贈，但她希望在孩子出生後還是能見面，同時也希望孩子的父母都是基督徒，因此苦苦尋覓領養對象。

由於30年前的冷凍技術已過時，美國超過9成的生殖中心都因安全與技術限制，不願接受這批胚胎。就在此時，求子多年無果的林賽與蒂姆·皮爾斯選擇參與無條件胚胎領養計畫。這項決定也讓他們被介紹給阿徹德，最終由田納西州喜悅生育診所接手胚胎移植計畫。

由於解凍這些年代久遠的胚胎並非易事，移植過程也是困難重重。診所首席胚胎學家莎拉·阿特金森表示，這些胚胎儲存在熱封玻璃瓶中，解凍過程相當繁複且有風險。她曾在打開玻璃瓶時遭遇爆裂，臉頰因此被玻璃劃傷，所幸胚胎安然無恙。最終，3顆胚胎成功解凍，其中1顆未能繼續發育，剩下2顆在2024年11月14日植入林賽體內，最終1顆順利著床。

經過艱辛的懷孕與生產，寶寶在7月26日平安出生。林賽難掩激動表示，能擁有這個寶貴的孩子，感覺就像一場科幻電影。這名男嬰的親姊姊目前已30歲，而捐贈者阿徹德在看到撒迪厄斯的照片後，也驚喜地發現他與女兒小時候極為相似。